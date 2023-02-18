НАТО підтримує вступ України, але зараз треба забезпечити їй перемогу у війні, - Столтенберг

Підтримка союзниками по НАТО майбутнього членства України в Альянсі залишається незмінною, але зараз головні зусилля країни НАТО зосереджують на підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Про це сьогодні під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція НАТО щодо майбутнього членства України залишається незмінною. Ми погодилися ще у 2008 році (під час Бухарестського саміту НАТО. - Ред.), що Україна стане членом Альянсу, і це залишається нашою позицією. Важливо зараз забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави. Тому що без того, щоб вона збереглася як суверенна та незалежна держава, немає сенсу обговорювати будь-які відносини між НАТО і Україною у майбутньому. Тож терміновою є необхідність надати Україні військову підтримку, що союзники по НАТО та його партнери роблять кожного дня", - зауважив керівник Альянсу, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка, чи можна очікувати практичних кроків з прискорення процесу входження України в Альянс під час наступного саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня поточного року.

Він зауважив, що разом із прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком обговорював, якими можуть бути рамкові умови безпеки після завершення цієї війни, щоб не дозволити Росії повторювати агресивні дії проти України та інших європейських країн у майбутньому.

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"Коли ця війна завершиться, ми маємо переконатися, що ця історія не повторюватиметься, що Росія не зможе продовжувати вдиратися в Україну. Тому що це тенденція поведінки. Це розпочалося в 2008 році із вторгнення (Росії) в Грузію, потім, у 2014 році - анексія Криму та Донбас, і минулого року - повномасштабне вторгнення в Україну", - наголосив Столтенберг.

"Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку, нам необхідно розірвати це коло російської агресії проти європейських країн. Тож коли ця війна завершиться, ми маємо утворити певні рамкові умови, щоб переконатися, що російська агресія не буде продовжуватися", - додав генсек НАТО.

Він наголосив, що вважає важливим фактором для зміцнення європейської безпеки швидке входження до Альянсу Фінляндії та Швеції, та висловив переконання, що цей процес може бути завершений під час саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.

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