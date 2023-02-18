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Новини Україна-НАТО Війна
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НАТО підтримує вступ України, але зараз треба забезпечити їй перемогу у війні, - Столтенберг

нато

Підтримка союзниками по НАТО майбутнього членства України в Альянсі залишається незмінною, але зараз головні зусилля країни НАТО зосереджують на підтримці України у боротьбі проти російської агресії.

Про це сьогодні під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція НАТО щодо майбутнього членства України залишається незмінною. Ми погодилися ще у 2008 році (під час Бухарестського саміту НАТО. - Ред.), що Україна стане членом Альянсу, і це залишається нашою позицією. Важливо зараз забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави. Тому що без того, щоб вона збереглася як суверенна та незалежна держава, немає сенсу обговорювати будь-які відносини між НАТО і Україною у майбутньому. Тож терміновою є необхідність надати Україні військову підтримку, що союзники по НАТО та його партнери роблять кожного дня", - зауважив керівник Альянсу, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка, чи можна очікувати практичних кроків з прискорення процесу входження України в Альянс під час наступного саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня поточного року.

Він зауважив, що разом із прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком обговорював, якими можуть бути рамкові умови безпеки після завершення цієї війни, щоб не дозволити Росії повторювати агресивні дії проти України та інших європейських країн у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

"Коли ця війна завершиться, ми маємо переконатися, що ця історія не повторюватиметься, що Росія не зможе продовжувати вдиратися в Україну. Тому що це тенденція поведінки. Це розпочалося в 2008 році із вторгнення (Росії) в Грузію, потім, у 2014 році - анексія Криму та Донбас, і минулого року - повномасштабне вторгнення в Україну", - наголосив Столтенберг.

"Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку, нам необхідно розірвати це коло російської агресії проти європейських країн. Тож коли ця війна завершиться, ми маємо утворити певні рамкові умови, щоб переконатися, що російська агресія не буде продовжуватися", - додав генсек НАТО.

Він наголосив, що вважає важливим фактором для зміцнення європейської безпеки швидке входження до Альянсу Фінляндії та Швеції, та висловив переконання, що цей процес може бути завершений під час саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.

Також читайте: Підтримка України - це не лише моральне рішення так робити, це наша власна безпека, - Столтенберг

Автор: 

членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
По закінченні війни НАТО самі повинні просити Україну вступити до блоку, бо це країна яка в реальності, на відміну від багатьох інших країн альянсу довела, що здатна і буде захищатися. Більш досвідчених військових, які встояли під навалою орди та не віддали країну ворогу, який був набагато чисельніший, годі і шукати.
Якщо в НАТО цього якимсь чином не зрозуміють - то військовий союз з такими недалекогляднимм тупнями - сумнівна цінність.
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18.02.2023 16:23
+2
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18.02.2023 15:49
+2
"НАТО підтримує вступ України, ..." Джерело:
Так само як Туреччина з Пєрдоганом - Швецію?
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18.02.2023 15:56
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Говоріть на зрозумілій для зельоних мові. Не на часі!
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18.02.2023 15:46 Відповісти
Это не просто говорилось, это прописано в Уставе НАТО. Но у нас припи..., простите, зеледент читать уставы не приучен по причине четырехразового уклонения от этого утомительного занятия.
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18.02.2023 15:53 Відповісти
Тут нет. 31 год календаря, ветеран АТО. И уже не говорю о выходе из Крыма в 14 году когда 70% моей части там осталась в виде военнослужащих оккупационной армии. А вот теперь ворос, дядя: если ты не служил и устав не читал, то как ты можешь рассуждать в этой теме? Ты может даже способен давать хирургу советы потому что знаешь как википедией пользоваться?
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18.02.2023 16:21 Відповісти
Член секти "Давайтє дагаваріваться, і сайдьомся пасрєдінє!"? То чому тепер зельониє підхопили не сприйнятні раніше для них патріотичні гасла? Бо більшість українців стала цього вимагати. Не пройшли спроби в Туреччині зторгуватись з кацапами. Ні військові, ні суспільство цього не сприйняли. Виникла загроза швидкої розправи над зрадниками. Тому тепер в тренді гасла яі були ідеєю з 2014 по вибори зельоних.
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18.02.2023 16:15 Відповісти
ты это уже говорил....
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18.02.2023 15:47 Відповісти
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18.02.2023 15:49 Відповісти
"НАТО підтримує вступ України, ..." Джерело:
Так само як Туреччина з Пєрдоганом - Швецію?
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18.02.2023 15:56 Відповісти
Воєнний сказав що в нато є стаття де вони можуть приймати з анексією...
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18.02.2023 15:58 Відповісти
Столкен, Є така стаття 10 статуту НАТО ,так от скажи мадяри та турки підтримують наш вступ
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm

Статья 10
Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору. Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать Договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о своем присоединении к настоящему Договору. Правительство Соединенных Штатов Америки будет уведомлять каждую из Договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого подобного документа о присоединении.
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18.02.2023 15:58 Відповісти
По закінченні війни НАТО самі повинні просити Україну вступити до блоку, бо це країна яка в реальності, на відміну від багатьох інших країн альянсу довела, що здатна і буде захищатися. Більш досвідчених військових, які встояли під навалою орди та не віддали країну ворогу, який був набагато чисельніший, годі і шукати.
Якщо в НАТО цього якимсь чином не зрозуміють - то військовий союз з такими недалекогляднимм тупнями - сумнівна цінність.
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18.02.2023 16:23 Відповісти
+1000 !
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18.02.2023 17:43 Відповісти
Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков" Источник: НА ХРЕНА ТАКОЕ НАТО НАМ БЕЗ ТАНКОВ . МЫ ДЛЯ НИХ БУФЕР С РАШКОЙ ... СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВОДИЛИ НАС ЗА НОС И ТЮЮЮЮЮЮЮЮЮ , А ТАНКОВ ТО НЕТУУУУУУУУУУ ..... ТАК В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ АРМИЙ МИРА .
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18.02.2023 21:41 Відповісти
 
 