Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї
Китай підтримує територіальну цілісність України і виступає за мирні переговори для розв’язання "конфлікту" між Києвом і Москвою.
Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив держсекретар КНР Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами одного з китайських лідерів, Пекін занепокоєний "тривалістю та масштабами кризи", і хоча Китай безпосередньо не задіяний в "конфлікті", він "не збирається cидіти, склавши руки".
Ван Ї наголосив, що Пекін намагається діяти заради сприяння у проведенні мирних переговорів між сторонами "для досягнення миру". Він нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін від другого дня війни закликав Україну і Росію сісти за стіл переговорів і знайти політичне розв’язання "конфлікту".
Китайський урядовець зауважив, що разом з європейськими партнерами треба подумати над тим, "які зусилля потрібно здійснити, щоб зупинити війну, і якими мають бути рамки для досягнення миру в Європі".
Він зауважив, що з наближенням річниці війни Китай "оприлюднить документ з позицією щодо українського питання".
"У викладеному документі ми повторимо пропозицію президента Сі Цзіньпіна, включаючи і те, що треба поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися принципів Статуту ООН і підтримувати всі зусилля щодо мирного вирішення конфлікту", - наголосив китайський діяч.
На його переконання, потрібно уникнути інцидентів, які могли б призвести до ядерної катастрофи, а також протидіяти можливому застосуванню хімічної і біологічної зброї.
"Ми повинні продовжувати зусилля щодо досягнення миру", - резюмував Ван Ї.
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Двоє розумних, а третій - китайоза.
Так что выводы сделать мы должны, но резкие телодвижения все равно не в наших интересах....
Не его последнее слово, будет уничтожен мир или нет...
і все буде норм?
китай не буде воювати
Из туцьки на косицьки,
Плескается в зивотике цяй... (с)
А комуняцька недореспубліка КНР що захопила всю країну в 1951 році, хай краще веде переговори з окупованим Тібетом
але як Китай собі це уявляє - і зберегти територіальну цілісність і суверенитет України,
і домовитись шляхом переговорів з Х"№йлом?
А потом поговорим за столом о последствиях и итогах, и кто кому и как будет возмещать ущерб.
Иди на йух !
Але доки в росії не пройде денацифікація, миру не буде, а тільки тимчасові перемир'я. Тому Китай має звертатись виключно до москвії, звісно коли потрібен мир, а не фіксація статус-кво.
А с другой стороны, с военной точки зрения, по какой цели кацапы могли бы применить заряд ТЯО 1-10 кт, чтобы добиться хоть какой-то победы? Понятно, влупить по Киеву "кинжалом" с ядерной боеголовкой и убить десятки, если не сотни тысяч людей они могут.
Но сопротивление от этого не прекратится. Тут не Япония августа 45-го. Все военное руководство в подземных бункерах, линии связи многократно дублированы. Врага будут бить, даже если будет разрушена столица. И мотивация бить кацапов многократно усилится
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А тут ще китайці зі своїми "мирними ініціативами". Та так солоденько розказують.
Схоже, що китайці вирішили путлеру підіграти.
Ван И заявил, что Китай представит «документ с изложением позиции» политического решения Украины (Председатель Си представит на годовщину вторжения). Примерно такое: Принципы суверенитета и территориальной целостности должны соблюдаться; Законные соображения безопасности (например, жалобы России на НАТО);. Недопустимость ядерной войны и нападений на АЭС. То есть, такое себе - и вашим и нашим.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/