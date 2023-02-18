Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї

Китай підтримує територіальну цілісність України і виступає за мирні переговори для розв’язання "конфлікту" між Києвом і Москвою.

Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив держсекретар КНР Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами одного з китайських лідерів, Пекін занепокоєний "тривалістю та масштабами кризи", і хоча Китай безпосередньо не задіяний в "конфлікті", він "не збирається cидіти, склавши руки".

Ван Ї наголосив, що Пекін намагається діяти заради сприяння у проведенні мирних переговорів між сторонами "для досягнення миру". Він нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін від другого дня війни закликав Україну і Росію сісти за стіл переговорів і знайти політичне розв’язання "конфлікту".

Читайте: США застерегли Китай від допомоги Росії зброєю

Китайський урядовець зауважив, що разом з європейськими партнерами треба подумати над тим, "які зусилля потрібно здійснити, щоб зупинити війну, і якими мають бути рамки для досягнення миру в Європі".

Він зауважив, що з наближенням річниці війни Китай "оприлюднить документ з позицією щодо українського питання".

"У викладеному документі ми повторимо пропозицію президента Сі Цзіньпіна, включаючи і те, що треба поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися принципів Статуту ООН і підтримувати всі зусилля щодо мирного вирішення конфлікту", - наголосив китайський діяч.

Також читайте: Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

На його переконання, потрібно уникнути інцидентів, які могли б призвести до ядерної катастрофи, а також протидіяти можливому застосуванню хімічної і біологічної зброї.

"Ми повинні продовжувати зусилля щодо досягнення миру", - резюмував Ван Ї.