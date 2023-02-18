УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11704 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 811 79

Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї

ван

Китай підтримує територіальну цілісність України і виступає за мирні переговори для розв’язання "конфлікту" між Києвом і Москвою.

Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив держсекретар КНР Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами одного з китайських лідерів, Пекін занепокоєний "тривалістю та масштабами кризи", і хоча Китай безпосередньо не задіяний в "конфлікті", він "не збирається cидіти, склавши руки".

Ван Ї наголосив, що Пекін намагається діяти заради сприяння у проведенні мирних переговорів між сторонами "для досягнення миру". Він нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін від другого дня війни закликав Україну і Росію сісти за стіл переговорів і знайти політичне розв’язання "конфлікту".

Читайте: США застерегли Китай від допомоги Росії зброєю

Китайський урядовець зауважив, що разом з європейськими партнерами треба подумати над тим, "які зусилля потрібно здійснити, щоб зупинити війну, і якими мають бути рамки для досягнення миру в Європі".

Він зауважив, що з наближенням річниці війни Китай "оприлюднить документ з позицією щодо українського питання".

"У викладеному документі ми повторимо пропозицію президента Сі Цзіньпіна, включаючи і те, що треба поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватися принципів Статуту ООН і підтримувати всі зусилля щодо мирного вирішення конфлікту", - наголосив китайський діяч.

Також читайте: Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

На його переконання, потрібно уникнути інцидентів, які могли б призвести до ядерної катастрофи, а також протидіяти можливому застосуванню хімічної і біологічної зброї.

"Ми повинні продовжувати зусилля щодо досягнення миру", - резюмував Ван Ї.

Автор: 

Китай (4618) переговори з Росією (1098) Ван Ї (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
После победы Украина должна разорвать дип.отношения с Китаем и заключить дип. отношения с Тайванем.
показати весь коментар
18.02.2023 16:03
+30
Ускоглазая ********* иди с Индией договаривайся про спорные территории, или Тибетом, мрази жёлтые. Зачем ******** сша вообще их на ноги поставили, в экономику влили, пусть бы дальше горобцов ловили и дохли от голода
показати весь коментар
18.02.2023 16:04
+23
Було у батька троє синів.
Двоє розумних, а третій - китайоза.
показати весь коментар
18.02.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було у батька троє синів.
Двоє розумних, а третій - китайоза.
показати весь коментар
18.02.2023 16:02 Відповісти
ВАн Ї - повне ім'я - Ван Ху Ї.
показати весь коментар
18.02.2023 16:57 Відповісти
Коли мій співрозмовник щуриться при спілкувані, то я знаю - точно бреше. А цей Ван І постійно прищурений.
показати весь коментар
18.02.2023 18:42 Відповісти
...Китай досі на офіційному рівні не засудив вторгнення раші в Україну... Про що можна далі розмовляти з ними?
показати весь коментар
18.02.2023 18:16 Відповісти
После победы Украина должна разорвать дип.отношения с Китаем и заключить дип. отношения с Тайванем.
показати весь коментар
18.02.2023 16:03 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
18.02.2023 18:12 Відповісти
Так это и есть законное китайское правительство.
показати весь коментар
18.02.2023 18:12 Відповісти
Чому б і не виступати, адже це нідочого не зобов'язує, а тим часом можна у дурного кацапа відтяпувати територію аж до Уралу.
показати весь коментар
18.02.2023 18:54 Відповісти
Китай конечно на своей волне и он нам не друг точно. Но в тоже время Китай одна из основных причин почему пуйло заткнулось про ядер! Китай ему прямым текстом заявил что нельзя не только применять ядерное оружие, но и даже говорить об этом. А путлер не может себе позволить последнюю свою опору потерять.
Так что выводы сделать мы должны, но резкие телодвижения все равно не в наших интересах....
показати весь коментар
18.02.2023 19:21 Відповісти
Китай в гонке ЯО, только догоняющий.
Не его последнее слово, будет уничтожен мир или нет...
показати весь коментар
18.02.2023 20:47 Відповісти
Китайці а хіба ж ми проти? Але ж від кацапів немає ніяких мирних ініціатив! Йдіть до них та домовтеся щоб окуповані землі залишили і нахер пішли з нашої землі! Якщо ви такі мирні і за мирні переговори...
показати весь коментар
18.02.2023 19:24 Відповісти
Yes
показати весь коментар
18.02.2023 21:22 Відповісти
то сша можуть захопити частину китаю а потім просто проводити мирні переговори,
і все буде норм?
китай не буде воювати
показати весь коментар
18.02.2023 16:03 Відповісти
Ускоглазая ********* иди с Индией договаривайся про спорные территории, или Тибетом, мрази жёлтые. Зачем ******** сша вообще их на ноги поставили, в экономику влили, пусть бы дальше горобцов ловили и дохли от голода
показати весь коментар
18.02.2023 16:04 Відповісти
Весь цивілізований світ віддав виробнитво китаю бо хотіли дешевої робочої сили і дешевих товарів, мабуть не знали, що дешево і планово у комуняк поступово можуть самі стати рачки.
показати весь коментар
18.02.2023 16:11 Відповісти
Так а що? дефіцит кросівок і ялинкових іграшокпоставить когось рачки?
показати весь коментар
18.02.2023 16:51 Відповісти
👍
показати весь коментар
18.02.2023 21:21 Відповісти
та нехай він сам і розпочинає мирні переговори з ******. Може, паралельно - і з Тайванем.
показати весь коментар
18.02.2023 16:06 Відповісти
Китай йде *****
показати весь коментар
18.02.2023 16:06 Відповісти
Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
показати весь коментар
18.02.2023 16:07 Відповісти
КНР це китайські комуняки. Щось типу нашого ЛиНиРи яке захопило всю країну крім Тайваню
показати весь коментар
18.02.2023 16:14 Відповісти
Срану ваащета называют чайна, а шителей чайники. ПС. Язык их называицца путунхуй, а пида рассию ане называют Ё бань. Это фсе, шо нада про них знать.
показати весь коментар
18.02.2023 16:35 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 16:08 Відповісти
дон дони - дуйте шарікі розмірм десь з форд гунявої моделі - пілотам треба тренування.
показати весь коментар
18.02.2023 16:08 Відповісти
Ваащето не дон доны, дун дуки, шо с путунхуя дураки. ПС. Например: мао дзе дун - маленький конченый дурак.
показати весь коментар
18.02.2023 16:37 Відповісти
многоликость подленького Китая не имеет пределов
показати весь коментар
18.02.2023 16:08 Відповісти
та тих "ліків" там стока, що нам ще трахатися і трахатися, з кроваті не вставати...
показати весь коментар
18.02.2023 16:13 Відповісти
nu tak skazhit' kacapam, sho pidtrymaete sankcii, yaksho ti ne syadut' za stil peregovoriv na umovah statutu OON ta "що треба поважати територіальну цілісність і суверенітет"...
показати весь коментар
18.02.2023 16:11 Відповісти
Kytai mozhe vryatuvaty stil'ky zhyttya, yak kacapiv tak i ukrainciv - ale im poh, kupuut' deshevu naftu i v vus ne duut'
показати весь коментар
18.02.2023 16:13 Відповісти
Нема питань.Срасєя виводить своє шобло з території України виплачує репарації і тоді і переговори можуть бути
показати весь коментар
18.02.2023 16:11 Відповісти
все сказанное воспринимается как завуалированная угроза применения химического и бактериологического оружия.
показати весь коментар
18.02.2023 16:11 Відповісти
Хто б то влаштував китайцям таку ж ''кризу'' як в нас. Щоб вони зарази заспівали?
показати весь коментар
18.02.2023 16:11 Відповісти
Безит, безит водицька
Из туцьки на косицьки,
Плескается в зивотике цяй... (с)
показати весь коментар
18.02.2023 16:12 Відповісти
Лігітимниц уряд Китаю зараз знаходиться на Тайвані.
А комуняцька недореспубліка КНР що захопила всю країну в 1951 році, хай краще веде переговори з окупованим Тібетом
показати весь коментар
18.02.2023 16:13 Відповісти
Якщо Китай підтримує територільану цілісність України і її суверенітет на основі Статуту ООН, то тоді про які мирні переговори українців з кацапнею може йти мова? тут може бути тільки заклик до ********* вивести свої війська з території України на кордони 1991-го року. бо виглядає так, що китайози хочуть однією дупою на двох стільцях всидіти. кляті комуняки.
показати весь коментар
18.02.2023 16:13 Відповісти
Бредят что-ли....
показати весь коментар
18.02.2023 16:21 Відповісти
Ван і,одного шпіца ***** від товаріща сі і все.Кажете тому упирю виводь війська даємо тобі тиждень щоб забратись,якщо за тиждень не виводиш армія китаю заходить до Москви щоб тебе усмирити.Все кінець війні,як миленький моль виведе війська,а товаріщь сі увійде в історію як потужний дипломат і миротворець.Але де там то ж треба в геополітику побавитись...
показати весь коментар
18.02.2023 16:22 Відповісти
Китай мог одним щелчком пальцев остановить вторжение ***** в Украину. Но он етого не сделал, Теперь предлагает раздербанить Украину ради *мира*. ПНХ.
показати весь коментар
18.02.2023 16:23 Відповісти
Так Китай користуючись ситуацією доїть рашку і «тримає» невизначеностю «захід» що цілком вписується в їхню ******** поведінку… А ще вони розуміють що вже матимуть відчутні наслідки своєї хитрожопості і це їх бентежить
показати весь коментар
18.02.2023 16:58 Відповісти
Сомнительно. Каким образом? Максимум, что Ляо попросил у пу, так это дождаться окончания игр.
показати весь коментар
18.02.2023 19:02 Відповісти
хто б сперечався...

але як Китай собі це уявляє - і зберегти територіальну цілісність і суверенитет України,
і домовитись шляхом переговорів з Х"№йлом?
показати весь коментар
18.02.2023 16:24 Відповісти
Я тоже за мирное решение конфликта, собрали манатки и вышли нафиг с территории Украины.
А потом поговорим за столом о последствиях и итогах, и кто кому и как будет возмещать ущерб.
показати весь коментар
18.02.2023 16:25 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 16:27 Відповісти
Порушення теріторіальної цілостності агрессором передбачає наслідок зміну умов Будапештського меморандуму/до речі китай і Франція теж входять в число гарантів, хоч безпосередньо і не підписували але своїми заявами підтвердили гарантії і повторно пітвердили в 2014 році/, звільнення терріторій, відшкодування збитків, покарання військових злочинців, позбавлення агрессора ядерної зброї. І де це все у речах китайського ліцеміра-демагога. кітай доведеться розчленувати, там буде багато хороших країн - Маньчжоу-Го/попередник Тайваню/, Тибет, держава уйгурів і т.інше.
показати весь коментар
18.02.2023 16:30 Відповісти
"И ван" с китайского путунхуя пириводицца как начальник предателей.
показати весь коментар
18.02.2023 16:31 Відповісти
"мирні переговори" з рашистом-це завжди майбутня кровопролитна війна і рашистська окупація, котру рашист і обов'язково розпочне.Всі мирні папірці , котрі підписав рашистський кровопивця ,він не виконав і не збирався їх виконувати.Тільки трибунал,виплата репарацій і на 1000 років без переговорів.
показати весь коментар
18.02.2023 16:31 Відповісти
И_Ван!
Иди на йух !
показати весь коментар
18.02.2023 16:32 Відповісти
Яка дика реакція на дипломата... шановні...
показати весь коментар
18.02.2023 16:41 Відповісти
чомуж дика лапоть..
показати весь коментар
18.02.2023 17:41 Відповісти
Мавпи косоокі.
показати весь коментар
18.02.2023 16:41 Відповісти
Це відверта підтримка агресора і окупанта комуністичним Китаєм. Україні треба відкликати посла з Китаю вже зараз і розглядати повний розвив дипломатичних відношень.
показати весь коментар
18.02.2023 16:46 Відповісти
Най виступає, попез....ть і пепестане... Ми коли говорили, просили шляхи впливу, зупинити це кровопролиття, що ви пі.....ри вузько-окі зробили, чінькали-*********, то тепер нехай затулить сфінктер і не смердить бо тхне...
показати весь коментар
18.02.2023 16:53 Відповісти
Нема в цієї війни мирного рішення але є швидке, для початку путін виводить свої війська з території України.
Але доки в росії не пройде денацифікація, миру не буде, а тільки тимчасові перемир'я. Тому Китай має звертатись виключно до москвії, звісно коли потрібен мир, а не фіксація статус-кво.
показати весь коментар
18.02.2023 16:57 Відповісти
Іди ***** чи як воно по китайські буде
показати весь коментар
18.02.2023 17:05 Відповісти
и вань-сунь *** в чай!а впрочем иди на***.........................................
показати весь коментар
18.02.2023 17:13 Відповісти
А чого він такого не пропонував у 2014 році, а тільки зараз ? До цього часу його все влаштовувало ?
показати весь коментар
18.02.2023 17:17 Відповісти
китайцы в последние несколько столетий проигрывали все войны при наличии отсутствия присутствия союзников так же, как и кацапы. Но дело не в этом. Поддержка территориальной целостности - это уже супер заявление, звоночек для кацапов. По ядерке - Китай как-бы немножко против применения ЯО.
А с другой стороны, с военной точки зрения, по какой цели кацапы могли бы применить заряд ТЯО 1-10 кт, чтобы добиться хоть какой-то победы? Понятно, влупить по Киеву "кинжалом" с ядерной боеголовкой и убить десятки, если не сотни тысяч людей они могут.
Но сопротивление от этого не прекратится. Тут не Япония августа 45-го. Все военное руководство в подземных бункерах, линии связи многократно дублированы. Врага будут бить, даже если будет разрушена столица. И мотивация бить кацапов многократно усилится
показати весь коментар
18.02.2023 17:17 Відповісти
Цели банальны, с 60 годов ничего не поменялось. Электростанции, промышленные центры и заводы, аэродромы. Все это после тактического уже не поддается востановлению, ремонту или переносу оборудования.
показати весь коментар
18.02.2023 19:08 Відповісти
я согласен с Вами по поводу банальности. А вот по чему вдарит герасимов (это ж типа самый вумный из них) ?
показати весь коментар
18.02.2023 23:20 Відповісти
Kitaezi- Pasli na *** !!!
показати весь коментар
18.02.2023 17:35 Відповісти
Фон дер Ляйен заявила, что Китай со своими "мирными пропозициями" выступает на стороне расии
показати весь коментар
18.02.2023 17:40 Відповісти
Твари ЛИЦЕМЕРНЫЕ!
показати весь коментар
18.02.2023 17:42 Відповісти
я також за перемовин: буде їм мир коли вийдуть з нашої території і все відшкодують
показати весь коментар
18.02.2023 18:00 Відповісти
пошёл бы этот ***** ***** со своими инициативами!лагерь уродов-кнр,говнорашка и иран с кндр
показати весь коментар
18.02.2023 18:04 Відповісти
.
............./´¯/).......
............/....//.......
.........../....//........
....../´¯/..../´¯\.....
..././.../..../..../.|_..
(.(....(....(..../.)..)..
.\................\/.../..
..\................. /.....
....\..............(.......
......\.............\......
показати весь коментар
18.02.2023 18:09 Відповісти
Паслюсяй, китаськiй насяльнiка, у вясь сібірь плакать, дамой хатеть, а ві все пірігавори.....
показати весь коментар
18.02.2023 18:54 Відповісти
Yes
показати весь коментар
18.02.2023 21:26 Відповісти
Кацапи хочуть перемовин, але їм вже ніхто не вірить.
А тут ще китайці зі своїми "мирними ініціативами". Та так солоденько розказують.
Схоже, що китайці вирішили путлеру підіграти.
показати весь коментар
18.02.2023 19:54 Відповісти
Ван Ї ди нах*й...
показати весь коментар
18.02.2023 19:54 Відповісти
Китай, также как и Росия - понимает только грубую силу. Всякие заискивания, дипломатия, уважение и уступки - расцениваются Китаем только как слабость. Катай мало отличается от примитивной Росии в ментальном смысле.
показати весь коментар
18.02.2023 19:56 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/

Ван И заявил, что Китай представит «документ с изложением позиции» политического решения Украины (Председатель Си представит на годовщину вторжения). Примерно такое: Принципы суверенитета и территориальной целостности должны соблюдаться; Законные соображения безопасности (например, жалобы России на НАТО);. Недопустимость ядерной войны и нападений на АЭС. То есть, такое себе - и вашим и нашим.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
показати весь коментар
18.02.2023 20:49 Відповісти
Ось же прищурені щури , брати мокшанські ....
показати весь коментар
18.02.2023 21:33 Відповісти
Китайозам потрібно було з самого початку приєднатись до санкцій і докласти максимум зусиль щоб задавити козломордих. А вони були впевнені що москалі переможуть. Тепер хочуть випутатись із неприємної ситуації в якій опинились. Їхпотрібно придушувати, тому що це росте такий самий монстр як ********* і якщо їх тепер не придушити, то потім може бути запізно.
показати весь коментар
18.02.2023 21:58 Відповісти
 
 