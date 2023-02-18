Україна отримає літаки. Це займе більше часу, ніж танки, - Кулеба закликав якомога швидше розпочати навчання наших пілотів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів, які потенційно можуть відправити винищувачі Україні, почати тренувати українських пілотів без оголошення зараз інших зобов’язань.

Про це Кулеба заявив на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ризикну, але скажу, що Україна отримає літаки: це питання часу і процедур. Це займе більше часу, ніж танки. Ми розуміємо це", - сказав він.

Міністр зазначив, що тренування пілотів - перший крок. У випадку з танками, як пояснив міністр, було витрачено багато часу через спочатку оголошене рішення про постачання, а після - про навчання військових.

"Тепер ми пропонуємо навпаки. Це наш запит до всіх наших друзів, хто може потенційно поділитися з Україною літаками: почніть тренування якомога швидше, без взяття на себе конкретно зараз якихось додаткових зобов'язань", - закликав Кулеба.

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