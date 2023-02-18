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Україна отримає літаки. Це займе більше часу, ніж танки, - Кулеба закликав якомога швидше розпочати навчання наших пілотів

f-16,літак

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів, які потенційно можуть відправити винищувачі Україні, почати тренувати українських пілотів без оголошення зараз інших зобов’язань.

Про це Кулеба заявив на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ризикну, але скажу, що Україна отримає літаки: це питання часу і процедур. Це займе більше часу, ніж танки. Ми розуміємо це", - сказав він.

Міністр зазначив, що тренування пілотів - перший крок. У випадку з танками, як пояснив міністр, було витрачено багато часу через спочатку оголошене рішення про постачання, а після - про навчання військових.

"Тепер ми пропонуємо навпаки. Це наш запит до всіх наших друзів, хто може потенційно поділитися з Україною літаками: почніть тренування якомога швидше, без взяття на себе конкретно зараз якихось додаткових зобов'язань", - закликав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія оголосила про підготовку українських пілотів і підтримає країни, які зможуть негайно надати Києву літаки, - Сунак

Автор: 

допомога (8367) літак (2908) військові навчання (2776) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Чому весь час говорять про навчання ПІЛОТІВ? Адже на одного пілота потрібно біля семи інженерів- спеців, яким набагато складніше. Бо треба читати мануал, всю документацію( а її чимало!!) англійською, навчитись робити процедури з обслуговування і підтримки літаків у справному стані. А це задача набагато складніша+ логістика. Так що справа не в пілотах. Наші хлопці пілоти швидко вчаться.
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18.02.2023 16:15
+4
Хазяїн басейну сказав, що коли ми добре навчимося плигати з вишки, він у басейн води напустить! (с)
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18.02.2023 16:04
+2
По-моєму цю кулебу вже ніхто не слухає і нікуди не запрошує.
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18.02.2023 16:34
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Хазяїн басейну сказав, що коли ми добре навчимося плигати з вишки, він у басейн води напустить! (с)
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18.02.2023 16:04 Відповісти
Чому весь час говорять про навчання ПІЛОТІВ? Адже на одного пілота потрібно біля семи інженерів- спеців, яким набагато складніше. Бо треба читати мануал, всю документацію( а її чимало!!) англійською, навчитись робити процедури з обслуговування і підтримки літаків у справному стані. А це задача набагато складніша+ логістика. Так що справа не в пілотах. Наші хлопці пілоти швидко вчаться.
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18.02.2023 16:15 Відповісти
Потому что такой Верховный Глравнокомандующий... На должность Президента нужно выбирать хотя бы служившего срочку. Иначе, как видно, у него вся война проходит с победой в бесконечных ставках с клоунскими гримасами. За это мы платим десятками тысяч жизней, как военных, так и гражданских, в том числе и нашими янголятами...
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18.02.2023 16:39 Відповісти
Коротше. Навчання наземного персоналу не менш важливе, ніж навчання власне пілотів.
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18.02.2023 17:27 Відповісти
По-моєму цю кулебу вже ніхто не слухає і нікуди не запрошує.
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18.02.2023 16:34 Відповісти
Його слухають тільки в Україні і тільки під час марафону.
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18.02.2023 17:14 Відповісти
Це вам, кацапидлам, залишкам колоніального лайна розваленої імперії, так хочеться.
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18.02.2023 17:29 Відповісти
коротко:руцкие вам песта,только вы этого не поняли
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18.02.2023 16:50 Відповісти
Болгарському сутенеру Кулебі не дають під час війни, обіцяють після
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18.02.2023 17:58 Відповісти
Современные истребители будут поставлены в Украину только после войны, - Воллес Источник: ............ КТО ТО ИЗ НИХ ВРЕТ
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18.02.2023 21:27 Відповісти
 
 