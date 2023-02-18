Віцепрезидентка США Гарріс: Путін хоче дочекатись, що ми відступимо, але він помиляється - час не на його боці
Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила, що Сполучені Штати не поступляться у своїй підтримці України і президент РФ Володимир Путін жорстоко помиляється, якщо думає інакше.
Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Я не маю ілюзій щодо того, що на нас чекає попереду. Буде ще більше чорних днів в Україні, щоденна агонія війни триватиме, наслідки війни відчуватимуться країнами близько і далеко, від Африки до Південно-Східної Азії і Карибів. Але якщо Путін думає, що він може почекати нашого відступу, то він жорстоко помиляється. Час не на його боці" - заявила Гарріс.
За її словами, Путін продовжуватиме випробовувати українців, як це було весь минулий рік, він продовжуватиме випробовувати трансатлантичну єдність.
"І я переконана, що Україна впорається, що США і Європа впораються" - сказала Гарріс.
Вона наголосила, що Америка продовжить лідерство у захисті людської гідності, правил і норм, волі та свободи.
"На кону стоїть надто багато, щоб робити менше. Американці добре знають значення незалежності. Ми віримо у фундаментальну важливість суверенітету і верховенства права. І ми завжди будемо стояти на боці справедливості" - наголосила Гарріс.
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і немає різниці шо в тебе в штанах.
А по-друге, вона віце-президент США тому її першим чином цікавлять справи у США, а все інше стоїть у черзі.
Спробуйте пояснити, чому справи в Україні мають цікавити віце-президента США більше, ніж справи в Тайвані, Сирії чи на мексиканському кордоні.
Америка - світовий поліцейський і тому змушена займається всіма світовими проблемами. Улюбленних в неї немає. Є інтереси.
мені потрібен деякий час, щоби переварити все це дурніянство...