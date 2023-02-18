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Новини Війна
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Віцепрезидентка США Гарріс: Путін хоче дочекатись, що ми відступимо, але він помиляється - час не на його боці

гарріс,камала

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила, що Сполучені Штати не поступляться у своїй підтримці України і президент РФ Володимир Путін жорстоко помиляється, якщо думає інакше.

Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я не маю ілюзій щодо того, що на нас чекає попереду. Буде ще більше чорних днів в Україні, щоденна агонія війни триватиме, наслідки війни відчуватимуться країнами близько і далеко, від Африки до Південно-Східної Азії і Карибів. Але якщо Путін думає, що він може почекати нашого відступу, то він жорстоко помиляється. Час не на його боці" - заявила Гарріс.

За її словами, Путін продовжуватиме випробовувати українців, як це було весь минулий рік, він продовжуватиме випробовувати трансатлантичну єдність.

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"І я переконана, що Україна впорається, що США і Європа впораються" - сказала Гарріс.

Вона наголосила, що Америка продовжить лідерство у захисті людської гідності, правил і норм, волі та свободи.

"На кону стоїть надто багато, щоб робити менше. Американці добре знають значення незалежності. Ми віримо у фундаментальну важливість суверенітету і верховенства права. І ми завжди будемо стояти на боці справедливості" - наголосила Гарріс.

Автор: 

допомога (8367) путін володимир (23857) США (22979) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+7
Доречі сьогодні рівно рік як не ******* Шуфрича
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18.02.2023 16:29
+5
віцепрезидентка, членкіня - закінчуйте вже оце і якому дурню в голову така дурня запала?
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18.02.2023 16:18
+4
Видатна промова! Вона увійде в історію. Добре, що на конференції представлений Китай.
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18.02.2023 16:25
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Где оружие (современное) ?
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18.02.2023 16:16 Відповісти
а і правда - де?
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18.02.2023 16:21 Відповісти
Ви у кого запитуєте, про ******* зброю? Якщо в Ізраїлі то вона у них є. Якщо у США, то вона також у них є. А якщо в України, то вона також є, та, що виробили до весни 2019 року, а після цього нарід побажав поржати, Буковелей, Трускавців і шашликів... Ще було велике бажання у гарних дорогах. Наслідки відомі?
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18.02.2023 17:03 Відповісти
віцепрезидентка, членкіня - закінчуйте вже оце і якому дурню в голову така дурня запала?
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18.02.2023 16:18 Відповісти
Вони беруть і ускладнюють мову, хоча треба навпаки.
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18.02.2023 16:26 Відповісти
Радій, що не членкесса і не віцепрезидентиня) Нові філологи показилися. Вже кажуть,- правильно не харків'янин, або киянин, а правильно киянець і харків'янець))
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18.02.2023 16:28 Відповісти
мама, народи мене обратно, бо я не хочу це чути...
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18.02.2023 16:54 Відповісти
Подивитися на ютубі канал" Солов'їне шоу" про мову, там і не таке почуєте
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18.02.2023 20:17 Відповісти
Тепер я впевнений, що Ви пане, касапоїд. Тільки ворог України може хаяти її стратегічного союзника
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18.02.2023 16:29 Відповісти
Він не про союзників))
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18.02.2023 16:30 Відповісти
членківців, чи віцепрезиденток? - паплюжите мову...
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18.02.2023 16:34 Відповісти
вбий мене я не розумію за що цей форумчінець зараз...
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18.02.2023 16:36 Відповісти
Зараз прийде суддяколка за командою командирки та усіх розсудить.
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18.02.2023 16:45 Відповісти
єдине слово яке приходить на ум - ідіот73.
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18.02.2023 16:47 Відповісти
Вице-Президент США страдает русофобией не меньше, чем Президент США. И это главное.
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18.02.2023 16:22 Відповісти
віце президент - то посада.
і немає різниці шо в тебе в штанах.
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18.02.2023 16:23 Відповісти
Нігер мабуть ти, тільки розумом!
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18.02.2023 16:35 Відповісти
Вона за етнічним походженням метиска, наполовину індіанка, наполовину чорношкіра.
А по-друге, вона віце-президент США тому її першим чином цікавлять справи у США, а все інше стоїть у черзі.
Спробуйте пояснити, чому справи в Україні мають цікавити віце-президента США більше, ніж справи в Тайвані, Сирії чи на мексиканському кордоні.
Америка - світовий поліцейський і тому змушена займається всіма світовими проблемами. Улюбленних в неї немає. Є інтереси.
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18.02.2023 16:46 Відповісти
а ви знає що є гелікаптeрці, ну як би ми - хлопці, а є гелікоптеріанкі?
мені потрібен деякий час, щоби переварити все це дурніянство...
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18.02.2023 17:18 Відповісти
Видатна промова! Вона увійде в історію. Добре, що на конференції представлений Китай.
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18.02.2023 16:25 Відповісти
Ты б так не хорохорилася, руду мавпу за два роки оберуть і все буде по іншому, а ***** тільки вперед ногами з влади винесуть
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18.02.2023 16:26 Відповісти
Доречі сьогодні рівно рік як не ******* Шуфрича
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18.02.2023 16:29 Відповісти
Так шо, відзначити черговим пізженням?
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18.02.2023 16:34 Відповісти
Славненько було б!
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18.02.2023 16:39 Відповісти
Ну як сказати. Час то працює на США, але війна на території України і гинуть українці. Таке "задоволення" обходиться занадто дорого.
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18.02.2023 16:37 Відповісти
Дякуємо США. Українці точно не відступлять, а тих, хто захоче допомовитися за їх спинами буде просто знищений. Тільки до перемоги над найзапеклішим і постіним нашим ворогом - хинова, московією, яка себе назвала Росією.
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18.02.2023 17:00 Відповісти
в нас віцепрезидентка напів нігерка напів індуасянка - нема за що дякувати...
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18.02.2023 17:06 Відповісти
А до чого тут походження? Чи Ви в США приїхали з московії, де до цього часу є московити і чурки?
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18.02.2023 17:48 Відповісти
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18.02.2023 17:56 Відповісти
Ой, Камала вийшла в люди. Два роки не було ні видно, ні чутно. Певно нагальна потреба нагадати who is who. Невже хмари над Байденом настільки густі?..До речі, Цензор, Камала зроду не була Гарріс, Harris звучить як Херріс
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18.02.2023 17:29 Відповісти
Камбала Хариус. Пробралась в политику засчёт связей с теми, с кем она спала. Стала вице-презиком только за то, что она якобы чёрная. Самый тупой вице-презик за всю историю страны. Над её некомпетенцией и откровенном безделием в оффисе смеётся вся страна и ходят легенды. Всё, что она делает, когда ей задают вопрос это тупо ржёт ибо не знает ответа. Прошёл год войны! Хоть кто-нибудь реально может вспомнить хоть одно её заявление по этому поводу, да и не только по этому?! И вот, наконец, разродилась! Видно заставили. Хочу дать совет местным "американистам". Не лезьте туда, в чём вы не разбираетесь. Занимайтесь своими политиками, а мы уж со своими сами разберёмся.
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18.02.2023 21:24 Відповісти
Если дедушка помрет (а это очень вероятно), хотелось бы надеятся, что ее слова не разайдутся с реальными делами и она не побоится реальной исторической ответсвенности и риска (а не бла-бла), которою придется на себя брать, ибо вопрос будет стоять очень остро (ребром), чтоб раз и навсегда покончить с поганой москальской ымперией!!!
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18.02.2023 18:11 Відповісти
Дедушка досидит свой срок, никуда он не денется.
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18.02.2023 18:42 Відповісти
...Если дедушка помрет... то она официально станет... Так вот, от такой безрадостной перспективы бросает в дрожь даже самых отъявленных демократов.
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18.02.2023 21:37 Відповісти
 
 