УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11704 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
7 696 61

Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"

воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється" - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воллес: Захід не має стратегічних проблем з продовженням поставок Україні снарядів

За словами Воллеса, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.

"Існують цифри, скільки танків має кожна країна. Але є реальність, яка говорить нам, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика прийняла рішення. Але потім прийшла перевірка реальністю. Це саме те, де ми зараз перебуваємо" - сказав міністр.

При цьому, за його словами, це стосується не лише танків, а й боєприпасів та іншої техніки.

Однак Воллес запевнив, що танки надійдуть в Україну, хай це і займе більше часу.

"Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин - це військове значення рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України" - заявив він.

"Завдяки сучасним танкам ми даємо можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни. Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо" - пояснив міністр.

Автор: 

Велика Британія (5602) танк (2071) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Вы правильно сказали про зеленый свет. Запомните одно правило, всего одно: поставки оружия и бронетехники это затраты для стран-поставщиков, которые они должны сделать прямо сейчас. И в условиях заложенных бюджетов это не предусмотренно, для этого есть определенные процедуры, их можно назвать бюрократическими, но как есть так и есть. Так что они правы в том смысле что с нашим говнокомандующим и его ворующей шоблой они до си пор не уверены что мы отобьем эту атаку рашоорков. Поэтому слава и подяка нашим воинам и скамья подсудимых нашему зеленому правительству.
показати весь коментар
18.02.2023 16:52
+18
Мдя, странная у вас "реальность" по танкам и всему остальному. Вроде и министры обороны на месте, (кстати немало среди них женщин, равноправие ведь вроде как) и оборонные комитеты парламентов, и вездесущие журналисты и Президенты с Премьер-Министрами зарплату получают, а как жаренный петух в задницу клюнул, так сразу реальность наступила... Грустно девочки, грустно
показати весь коментар
18.02.2023 16:37
+15
А чому пан Максим так ганебно ставиться до міністра оборони Великої Британії і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані?
показати весь коментар
18.02.2023 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України" - заявив він. Волес ,засунь собі "хумарік" із зеленим світлом в задницю і попробуй виграти війну у глистів,включивши його
показати весь коментар
18.02.2023 16:37 Відповісти
А чому пан Максим так ганебно ставиться до міністра оборони Великої Британії і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані?
показати весь коментар
18.02.2023 16:50 Відповісти
В Пакистане,около 250 Т80,постоянно спецы з ХТЗ их проверяют(вот почему Индия не очень нас поддерживает).
показати весь коментар
18.02.2023 17:10 Відповісти
Навіщо нам Пакистан чи Індія, хоча недавно нам Пакистан прислав стільки ***********, що влада сама не виготовила за три роки. Де наші Т-80, чи т-64?
показати весь коментар
18.02.2023 17:32 Відповісти
Модернізовано було до тисячі за ті часи про які Ви написали, а де ті, що мав модернізувати новий Президент Зеленський? Пройшло 4 роки його президенства і крім переданої техніки партнерами.
показати весь коментар
18.02.2023 19:46 Відповісти
Де вони?
показати весь коментар
18.02.2023 20:17 Відповісти
Ті, що відремонтував і модернізував "барига" на фронті. Частина вже точно знищена ворогом, а частина воює. А де ті танки, які відремонтували і поставили в стрій при Зеленському?
показати весь коментар
18.02.2023 22:41 Відповісти
Істина,НЕ Є ГАНЬБОЮ це перше, а ось і друге- і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані- я не бачу в Україні Верховного Головнокомандувача .Є "зе лідор гастролер з 2016року ,якому "мудрий нарід" дав булаву, крісло президента і якому "есть большая разница" між Україною не тільки з танками,але і з ППО з аеророзвідкою, з ракетними програмами , і Україною без озброєння для захисту українського народу,що він не те,що сам обрав, а виконує вказівки ворогів України , а замінювати ефективні танки на якесь зелене.червоне ,чи інше світло, це є в часі війни не більше як ла ла ла.Чи може зеленим світлом від Волеса,можна хоча б одного рашиста прибити???
показати весь коментар
18.02.2023 20:11 Відповісти
Вы правильно сказали про зеленый свет. Запомните одно правило, всего одно: поставки оружия и бронетехники это затраты для стран-поставщиков, которые они должны сделать прямо сейчас. И в условиях заложенных бюджетов это не предусмотренно, для этого есть определенные процедуры, их можно назвать бюрократическими, но как есть так и есть. Так что они правы в том смысле что с нашим говнокомандующим и его ворующей шоблой они до си пор не уверены что мы отобьем эту атаку рашоорков. Поэтому слава и подяка нашим воинам и скамья подсудимых нашему зеленому правительству.
показати весь коментар
18.02.2023 16:52 Відповісти
Зрозуміло, що у Бундесвері половина техніки (танки, кораблі…) не на ходу.

Про це писали ще до війни. Меркель не збиралася воювати з путлером, а навпаки.

Грошей на війну (і НАТО) вони не платили, відсиджуючись під парасолькою США.

Та й сьогодні шольці з пісторіусом не поспішають допомагати Україні.
Слова є справ майже немає.

6 Леопардів від Німеччини - це не розмова.

Англія, США, Польща, країни Балтії сьогодні задають правильний ритм постачання важкого озброєння Україні.

Україна переозброюється. Що є запорукою її Перемоги.

Разом до перемоги!
показати весь коментар
18.02.2023 18:32 Відповісти
лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою

Першими були здивовані ті, що "діди тралівалі".
показати весь коментар
18.02.2023 16:37 Відповісти
😄
показати весь коментар
18.02.2023 18:11 Відповісти
****! Прапорщики часів совка і на склади НАТО добралися і танки похерили!
показати весь коментар
18.02.2023 19:20 Відповісти
Мдя, странная у вас "реальность" по танкам и всему остальному. Вроде и министры обороны на месте, (кстати немало среди них женщин, равноправие ведь вроде как) и оборонные комитеты парламентов, и вездесущие журналисты и Президенты с Премьер-Министрами зарплату получают, а как жаренный петух в задницу клюнул, так сразу реальность наступила... Грустно девочки, грустно
показати весь коментар
18.02.2023 16:37 Відповісти
Вони думали, що кацапи - це люди і не збиралися з ними воювати.
показати весь коментар
18.02.2023 16:55 Відповісти
А просто добросовісно виконувати свої посадові обов"язки вони не думали?
показати весь коментар
18.02.2023 18:33 Відповісти
Фйодор Фйодоров...
І більше нічого не треба казати...
показати весь коментар
18.02.2023 19:49 Відповісти
А по суті нічого сказати? Обламавсь? Тоді дай конкретну відповідь на просте запитання: чому посадові особи армій НАТО, які відповідають за правильне зберігання та обслуговування техніки та забезпечують його, не виконували своїх службових обов"язків. В нас нині за всі 30 років в усьому винне "зелене шобло". А там хто? Теж резніков? І куди поділись гроші, які на це виділялись? Теж в "асфальт закатали"?
показати весь коментар
18.02.2023 20:23 Відповісти
Приїхали... Фйодор Фйодоров наїхав на НАТО, що не мило свої танки. Фйодор, що скажеш про хвости їхніх літаків?
показати весь коментар
18.02.2023 21:42 Відповісти
Оце пукани в військових заходу попустилися.а тут китай ,кндр,рф,іран-гомесеки на любий смак та расу.і захищатися немає чим
показати весь коментар
18.02.2023 16:41 Відповісти
деякі країни блоку навіть на половину не підтримували належне фінансування про це кілька разів нагадував Вашингтон ,але зрушення почалися тільки після масштабного вторгнення москви у Європу,ви думаєте шпигуни російські та агенти завербовані не доповідали які справи у країнах НАТО..
показати весь коментар
18.02.2023 20:46 Відповісти
Оперативних немає, а консервативні є?
показати весь коментар
18.02.2023 16:43 Відповісти
У баночках.
показати весь коментар
18.02.2023 16:45 Відповісти
Консервовані є,але треба час на розконсервацію…
показати весь коментар
18.02.2023 16:47 Відповісти
Цікаво - а що-б вони робили якби "*******" як у нас у 2014му? В кросовках і з автоматами не думаю щоб усі "ломонулися"!
показати весь коментар
18.02.2023 17:12 Відповісти
Впевнений, що на широкий загал не виносять стан власних збройних сил і про реальну кількість танків на озброєнні, ми можемо хіба здогадуватись. Опосередковано можна робити висновки по кількості інших виді озброєння і амуніції наданих ним - власний висновок, що нам за них хвилюватися не варто.
показати весь коментар
18.02.2023 17:18 Відповісти
Рік "розконсервовують". "Відмазка" за відмазкою...
показати весь коментар
18.02.2023 17:13 Відповісти
Керуються власними інтересами. Ми в залежному положенні. Поки що так, далі буде видно.
В любому випадку, обсяг наданої допомоги вжезначний, треба бути вдячними.
показати весь коментар
18.02.2023 17:20 Відповісти
з консерваціями також не дуже склалося - до 2017 року Англія мала отримати півтисячі нових БМП Ajax і відправити всі старі БМП на консервацію. Але зараз 2023 рік і Англія отримала менше сотні нових БМП до якості яких є великі претензії
показати весь коментар
18.02.2023 17:31 Відповісти
і як ви збираетесь захищати 5 статью нато в разі нападу?
показати весь коментар
18.02.2023 16:43 Відповісти
А як дисертацію захищають?
показати весь коментар
18.02.2023 16:46 Відповісти
Всі на США розраховували...
показати весь коментар
18.02.2023 16:48 Відповісти
НАТО й не думало вести сухопутної війни - вони збиралися задавити агресора літаками та ракетами у яких у них перевага 5 до одного
показати весь коментар
18.02.2023 17:37 Відповісти
Це спрацьовує лише проти невеликих країн та й то з добряче ослабленою перед тим центральною владою.
показати весь коментар
18.02.2023 18:36 Відповісти
Європейці конкретно розслабились після WW-2 і особливо в 90-х. Скорочення армій, оборонних бюджетів і техніки. Заколисані россійським бла-бла про вічний мир в Європі, та тотальний підкуп європейських чиновників всіх рівнів, разом з військовими і довело, що армії країн НАТО на сьогодні де-факто не встояли б перед мосованою російською навалою.
Добре, хоч зараз їм дійшло, що не все гаразд з обороною.
показати весь коментар
18.02.2023 16:48 Відповісти
Тільки через рік почало доходити, а могли б перевірки розпочати ще у березні минолого року...
показати весь коментар
18.02.2023 16:50 Відповісти
Не могли. В них мізки законсервовані. Не їх країну ********.
показати весь коментар
18.02.2023 17:15 Відповісти
трохи не так.

Країни Нато вистояли би.
показати весь коментар
18.02.2023 18:13 Відповісти
Вистояли б. Але не завдяки своїй силі, а завдяки слабкості кацапів.
показати весь коментар
18.02.2023 18:38 Відповісти
розшевили вулик з бджолами....а бджоли виявились трутнями
показати весь коментар
18.02.2023 16:50 Відповісти
Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні

ЗСУ бажають переконатися у тому на власному досвіді!
показати весь коментар
18.02.2023 16:54 Відповісти
Відводять увагу танками щоб не дати потрібну зброю. Це тяганина канатів зі всіх сторін тільки відбивається на Україні. Всі хочуть чужими руками попіл згортати та при цьому не нашкодити аж так расісі
показати весь коментар
18.02.2023 17:23 Відповісти
Тепер Ви розумієте, що Трамп був правий, коли казав, що Америка не повинна витрачати такі величезні кошти на захист Європи від можливого вторгнення, і почав заощаджувати гроші американських платників податків, забираючи з Європи американських вояків і техніку? Але європейці не зрозуміли дзвіночка, і продовжували бавитись в лего-конструктори, з яких будували "Північні потоки" і інші "business as usual", вважаючи, що на їх каденціях війни не буде. (Я не є прихильником Трампа, якщо що!).

Але ж і наші Зелені мразоти вели себе так само! І якщо для європейських політиків це помилка, то для наших - злочин!
показати весь коментар
18.02.2023 17:33 Відповісти
Цілком можливо.Не знаю як з танками,а з літаками наприклад у Німеччині катастрофа.Ще років 5 тому бачив інформацію від німців,що з 230 винищувачів у них здатні злетіти лише половина.Розслабилась Європа після розпаду совка.
показати весь коментар
18.02.2023 17:47 Відповісти
А вы больше пропускайте во власть продажных уродов вроде Меркель, Саркози, Берлускони! Они не только на словах лобызались с путлером, они и свою обороноспособность разваливали. Только благодаря защите НАТО (США, Великобритании) они всё ещё независимы.
показати весь коментар
18.02.2023 18:02 Відповісти
Как неожидано! Удивительно, как до сих пор не обнаружили ли многие европейские страны, что по сути у них нет армий (и по факту некому защищать страну, в случае реального нападения агрессора)!
показати весь коментар
18.02.2023 18:05 Відповісти
Європейські країни покладались на "ядерну парасольку " НАТО.

ТОБТО США.

ДОКТРИНА ТЕТЧЕР.
зараз інша війна.

не з НАТО.
показати весь коментар
18.02.2023 18:15 Відповісти
Отакої, газо-нафтовий наркоз пройшов і Захід прозрів?
показати весь коментар
18.02.2023 18:19 Відповісти
Немногие страны производят танки, и в их числе внезапно Украина. Нам не везет с элиткой с самого начала, ее просто нет, если ты олигарх, бандит, нацмен, коммунист и пианист, давай во власть бегом.
показати весь коментар
18.02.2023 18:25 Відповісти
Дело не во « власти-Элитке».

А в Народе.
За 30 лет независимости Украина прошла большой путь.

Два Майдана…война…

Сегодня Народ един как никогда раньше- слова «Путин-хй&ло» стали национальным мэмом.

С каждым днем Украина приближается к Победе, благодаря сознательной борьбе украинского Народа.

Все буде добре!
показати весь коментар
18.02.2023 18:42 Відповісти
По ходу, понятие "Потёмкинские деревни", а проще говоря - показуха и очковтирательство, характерны не только для экс-СССР, а и для матушки-Европы. Как до дела, то оказывается, что там заржавело, там запчасть скоммуниздили, а там вообще только на бумаге что-то есть, а на складе не очень.
НАТО и русские друг друга пугали, а сами (оба !) по факту слегка блефовали. Реальная война выявила все эти пробелы и по технике, и по подготовке кадров . . . Не то чтобы совсем "бумажные тигры" оба, но силы обеих сторон были явно преувеличены.
показати весь коментар
18.02.2023 18:56 Відповісти
походу, Герои ЗСУ, Украина спасли весь обветшалый блок НАТО
показати весь коментар
18.02.2023 18:58 Відповісти
таке враження що в Європі одні кацапи готувались до війни, всі інші сито безбідно жили, купували кацапський газ та нафту..підігрували ***** і все було прекрасно. Але настав час Х і виявилось що королі "голі"
показати весь коментар
18.02.2023 19:03 Відповісти
То есть НАТО это фейк ,поэтому рашка и затевает войны что рашке насрать на НАТО которого нету
показати весь коментар
18.02.2023 19:33 Відповісти
Грьобаний стид , цей піздьож, ще круче, чем от байдена про ракети в Польщі
показати весь коментар
18.02.2023 19:56 Відповісти
А и то правда - зачем готовиться к войне, вооружаться, это же ведь может спровоцировать русских, нам же нужен мир, "атопутиннападет" (с). 73% - они есть повсюду, думающие, что мир с русскими возможен, если их не провоцировать и искать этот мир в глазах их маньяка-фюрера.
Европейцы изнежились и забыли старую как мир истину: Si vis pacem, para bellum.
Очень хочется надеяться, что до них начало смутно доходить, что ситуация со времен победы над фашизмом во Второй Мировой войне каодинально изменилась, и новые фашисты жаждут передела Европы.
А если следовать логике - давайте отдадим русскому маньяку Украину, а может и Польшу, ведь у него же есть ядерное оружие, авось остановится, то европейцам тогда стоит признаться самим себе в том, что они готовы поменять свою свободу и права на звериные законы русского мира, ведь в надежде не провоцировать русских, можно дойти до признания ЕС частью московской империи. Про гитлера тоже думали, что он остановится на Судетах, Польше и Чехословакии.
Европейские любители граблей.
показати весь коментар
18.02.2023 19:57 Відповісти
как в видеоролике , где ребенок говорит ,, ....... они ****** ..... ,, . ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРАВДА , ТОГДА НАТО И США ТОЖЕ НЕ ,,ПЕРВЫЕ,, АРМИИ МИРА .
показати весь коментар
18.02.2023 21:23 Відповісти
вся эта п,,,,,,,,,,шь уже всех з,,,,ла ,, дайте лучше нам танки т 34 или т 64 мы сами справимся, а когда заявляют ,что дадим в конце какого то года или месяца, то есть поговорка кормил собачку, а вона здохла и чем дальше , а она воняет и как говорится своя рубашка легче к телу и вот вся сказка, а когда возьмут за жопу будет поздно , но не для нас , а для вас господа ведь незря есть слова адмирала канариса см, фильм Вариант Омега и вдумайиесь в эти слова война с рашкой это не игра в кегли , господа евро и ам
показати весь коментар
19.02.2023 14:10 Відповісти
 
 