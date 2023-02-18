Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.
Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
"Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється" - пояснив він.
За словами Воллеса, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.
"Існують цифри, скільки танків має кожна країна. Але є реальність, яка говорить нам, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика прийняла рішення. Але потім прийшла перевірка реальністю. Це саме те, де ми зараз перебуваємо" - сказав міністр.
При цьому, за його словами, це стосується не лише танків, а й боєприпасів та іншої техніки.
Однак Воллес запевнив, що танки надійдуть в Україну, хай це і займе більше часу.
"Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин - це військове значення рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України" - заявив він.
"Завдяки сучасним танкам ми даємо можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни. Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо" - пояснив міністр.
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Про це писали ще до війни. Меркель не збиралася воювати з путлером, а навпаки.
Грошей на війну (і НАТО) вони не платили, відсиджуючись під парасолькою США.
Та й сьогодні шольці з пісторіусом не поспішають допомагати Україні.
Слова є справ майже немає.
6 Леопардів від Німеччини - це не розмова.
Англія, США, Польща, країни Балтії сьогодні задають правильний ритм постачання важкого озброєння Україні.
Україна переозброюється. Що є запорукою її Перемоги.
Разом до перемоги!
Першими були здивовані ті, що "діди тралівалі".
І більше нічого не треба казати...
В любому випадку, обсяг наданої допомоги вжезначний, треба бути вдячними.
Добре, хоч зараз їм дійшло, що не все гаразд з обороною.
Країни Нато вистояли би.
ЗСУ бажають переконатися у тому на власному досвіді!
Але ж і наші Зелені мразоти вели себе так само! І якщо для європейських політиків це помилка, то для наших - злочин!
ТОБТО США.
ДОКТРИНА ТЕТЧЕР.
зараз інша війна.
не з НАТО.
А в Народе.
За 30 лет независимости Украина прошла большой путь.
Два Майдана…война…
Сегодня Народ един как никогда раньше- слова «Путин-хй&ло» стали национальным мэмом.
С каждым днем Украина приближается к Победе, благодаря сознательной борьбе украинского Народа.
Все буде добре!
НАТО и русские друг друга пугали, а сами (оба !) по факту слегка блефовали. Реальная война выявила все эти пробелы и по технике, и по подготовке кадров . . . Не то чтобы совсем "бумажные тигры" оба, но силы обеих сторон были явно преувеличены.
Европейцы изнежились и забыли старую как мир истину: Si vis pacem, para bellum.
Очень хочется надеяться, что до них начало смутно доходить, что ситуация со времен победы над фашизмом во Второй Мировой войне каодинально изменилась, и новые фашисты жаждут передела Европы.
А если следовать логике - давайте отдадим русскому маньяку Украину, а может и Польшу, ведь у него же есть ядерное оружие, авось остановится, то европейцам тогда стоит признаться самим себе в том, что они готовы поменять свою свободу и права на звериные законы русского мира, ведь в надежде не провоцировать русских, можно дойти до признания ЕС частью московской империи. Про гитлера тоже думали, что он остановится на Судетах, Польше и Чехословакии.
Европейские любители граблей.