Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Політичне рішення, безумовно, існує. Але багато країн виявляють, що їхні армії не мають оперативних танків, які можна було б поставити. Політики відправили своїх військових на склади і виявили, що їхні танки не готові або не відремонтовані для доставки в Україну. Або що на ремонт гармат чи силової установки знадобиться певний час. Ви знаєте ці проблеми з оперативною готовністю у Бундесвері. В інших країнах ситуація не відрізняється" - пояснив він.

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За словами Воллеса, країни НАТО з болем усвідомили, що їх армії за останні 30 років значно ослабли.

"Існують цифри, скільки танків має кожна країна. Але є реальність, яка говорить нам, що дуже мало з них придатні до експлуатації. Навіть 14 танків Challenger для України ми не брали зі складів, де вони зберігалися, вони були зняті з бойового чергування. Зрештою, політика прийняла рішення. Але потім прийшла перевірка реальністю. Це саме те, де ми зараз перебуваємо" - сказав міністр.

При цьому, за його словами, це стосується не лише танків, а й боєприпасів та іншої техніки.

Однак Воллес запевнив, що танки надійдуть в Україну, хай це і займе більше часу.

"Ми повинні дати іншим партнерам трохи більше часу. Вимикач переключився, і це важливо на даний момент. Одна з причин - це військове значення рішення щодо танків для перебігу війни. Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України" - заявив він.

"Завдяки сучасним танкам ми даємо можливість Україні краще позиціонувати себе у військовому плані і наблизитися до стандартів НАТО щодо ведення війни. Для цього ми, німці, американці чи поляки, зараз тренуємо українських солдатів. У короткостроковій перспективі це не змінить хід війни. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо" - пояснив міністр.