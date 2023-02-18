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Новини Війна
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Обраний президент Чехії Павел застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ: "Може бути більше проблем"

павел,петр

Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

Про це він заявив на "Українському ланчі" у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заябив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

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Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", - наголосив він.

Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Автор: 

росія (65316) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+50
Нельзя быть чуть-чуть беременным....
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18.02.2023 16:56
+43
Eta kaoi ta pazor......🤦
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18.02.2023 16:57
+36
А давайте часть Чехии отдадим пуйлу , русня же хотела в свою сферу влияния включить все страны Варшавского договора. Военную базу кацапскую разместим где нибудь в Карловых Варах, а то не дай Бог русня распадется
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18.02.2023 17:00
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Сторінка 3 з 3
Stali kak i madjari- ne dai boh Ukropy moskalei na kol ssadjat. I obe strany byli pod gnutom moskovii i ljudi pogibali kogda vostanii dodavili tankami. Ta sho takoje v mire tvoritsja?? Samoljoty dadim kogda vy v NATO i tomu podobneje. Shtoto bojatsja. Ne termojaderki a mozhet togo shto moskovity otkrojut arhivy Vtoroi Mirovoi? I vyhodit shto byl i pakt mezdu Britannijei i sssr.
Zapustite Lend Lease i Ukraina vozmjot moskoviju za paru mesjatsev. A posle togo mozdno razdelit Mordor kak ugodno. Ktoto polutshit sebe obratno svoi iskonno istoritsheskije zemli, voznikajutsja novyje suverennyje gosudarstva- kak eto mozhet byt plohim okontshanijem toi voiny?? Sinee- zolotistaja budet nad Kremljom paru nedel- i horosho! Dalshe moskovity budut sebja razvivat na svoih bolotah kak hotjat, no kak 12-om stoletii. Vsjo budet Ukraina!
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18.02.2023 19:33 Відповісти
Очередной жополиз **********
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18.02.2023 19:37 Відповісти
Так здесь по факту возвращение Украиной земель до 24 февраля развалит рашку. Он что предлагает растянуть войну на десятки лет ценой жизни наших солдат ? Из за таких коментарий наступательного оружия будут давать меньше. Пригласите его в Бучу, Харьков и Херсон.
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18.02.2023 19:38 Відповісти
Не боись, когда срашка развалится, зайдёт объединённый контингент НАТО и возьмёт ядерные базы под контроль. А позже и демонтируют всё это.
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18.02.2023 19:43 Відповісти
Проблеми один хер будуть, але після вирішення "тих" проблем, створювати їх вже буде нікому!
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18.02.2023 19:55 Відповісти
і це говорить колишній генерал НАТО. це якраз і показує яке НАТО є насправді.
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18.02.2023 20:01 Відповісти
Странно все это, при том что пару самых читаемых сми Чехии ничего не сообщили. Как пример - перечень встреч, которые провел Павел. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-mnichovska-bezpecnostni-konference-macron-nauseda-duda-cichanouska.A230217_101142_domaci_kop

Хотелось бы глянуть на оригинал речи.
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18.02.2023 20:07 Відповісти
Постоянно читаю переводные статьи iDNES.cz. Не сильно проукраинский ресурс.
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18.02.2023 21:19 Відповісти
что жы ты, дядя, сдал назад!
а как умилялись...
ссыкливая европка!
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18.02.2023 20:09 Відповісти
А казачОк-то - засланый!!!
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18.02.2023 20:14 Відповісти
Ну и президент Чехии это не вся Чехия - Земан вообще прорусский. Так что вспомним что делала и делает Чехия и прекратим набрасывать говно на вентилятор.
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18.02.2023 20:15 Відповісти
А че ему не быть прорусским? Убивают украинцев, газ идет ему задаром. Хохлы испортили ему всю малину. Вместо того, чтобы здаться, воюют сцуки. Теперь ещё им и оружие поставляй...
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18.02.2023 20:37 Відповісти
Чувак опасается развала РАШКИ ............. некоторым нечего и некому ЛИЗАТЬ будет.... . А это как ни крути БАБКИ 💶
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18.02.2023 21:16 Відповісти
Чехи - нікудишні вояки ще з часів Швейка. Ні з німцями, ні з совітами не воювали, навіть із казарм не виходили подивитися, хто їх окупував цього разу. От і Павел такий са́мий вояка. Добре, якщо в штани не напудив, уявляючи, як "домовлятиметься" з рашкою.
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18.02.2023 21:25 Відповісти
Узбагойся, Кремль штурмовать никто не собирается.
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18.02.2023 21:27 Відповісти
Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", - наголосив він. Джерело:

А зараз вам є з ким вести перемовини про роззброєння . ? А хіба тепер вас хтось у кремлі слухає , хтось з вами радиться ?? Та кацапи вас зараз ледве не нах посилають , відкритим текстом .
Як ви там на Заході не можете зрозуміти - гірше чим є зараз , вже не буде . !!! В кремлі сидять шизофреніки , психічно хворі ублюдки , вбивці , в них тільки й на язиці - погрози ядерною зброєю .!! Чи ви сліпі й нічого не бачите .? Про яке роззброєння з ними може йти мова .??
Розвал кацапії це всього лиш заключний етап зі знищення імперії зла . Перший етап - розвал срср , виконано було на відмінно , а на другому ви там чогось включаєте задню . Що там у вас таке трапилось .? Що з вами , панове європейці ??
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18.02.2023 21:32 Відповісти
Якщо козломордих зараз не задушити, то потім будуть проблеми. Це там само як з будь-якою хворобою, запустив і "труба", повзи на кладовище. Тільки повна "ампутація" ********** врятує світ від знищення.
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18.02.2023 22:03 Відповісти
Йа *** и плАчу, так называется этот манёвр ... Бывает.
Нам своє робить!
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18.02.2023 22:32 Відповісти
Логіка? В вашій квартирі "поселився" бандит, а сусіди вмовляють господаря не виганяти його бо може зламати ліфт. (якось так)
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18.02.2023 22:58 Відповісти
Он так по украински говорил или это переводчик так перевел?
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18.02.2023 22:59 Відповісти
возможно это фейк. В чешских новостих тишина. Нет официальных заявлений. Зато накидали говна, не разобравшись
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18.02.2023 23:14 Відповісти
На жаль Історія не вчить і не додає навіть генералу.........на жаль
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18.02.2023 23:26 Відповісти
В Чехії знову дивний президент. Перемагайте, але не дуже, "а то развалицца". І все за рахунок українських життів!
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31.03.2023 13:56 Відповісти
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