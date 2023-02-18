Обраний президент Чехії Павел застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ: "Може бути більше проблем"
Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.
Про це він заявив на "Українському ланчі" у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заябив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.
"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.
Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути.
"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", - наголосив він.
Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".
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Zapustite Lend Lease i Ukraina vozmjot moskoviju za paru mesjatsev. A posle togo mozdno razdelit Mordor kak ugodno. Ktoto polutshit sebe obratno svoi iskonno istoritsheskije zemli, voznikajutsja novyje suverennyje gosudarstva- kak eto mozhet byt plohim okontshanijem toi voiny?? Sinee- zolotistaja budet nad Kremljom paru nedel- i horosho! Dalshe moskovity budut sebja razvivat na svoih bolotah kak hotjat, no kak 12-om stoletii. Vsjo budet Ukraina!
Хотелось бы глянуть на оригинал речи.
а как умилялись...
ссыкливая европка!
А зараз вам є з ким вести перемовини про роззброєння . ? А хіба тепер вас хтось у кремлі слухає , хтось з вами радиться ?? Та кацапи вас зараз ледве не нах посилають , відкритим текстом .
Як ви там на Заході не можете зрозуміти - гірше чим є зараз , вже не буде . !!! В кремлі сидять шизофреніки , психічно хворі ублюдки , вбивці , в них тільки й на язиці - погрози ядерною зброєю .!! Чи ви сліпі й нічого не бачите .? Про яке роззброєння з ними може йти мова .??
Розвал кацапії це всього лиш заключний етап зі знищення імперії зла . Перший етап - розвал срср , виконано було на відмінно , а на другому ви там чогось включаєте задню . Що там у вас таке трапилось .? Що з вами , панове європейці ??
Нам своє робить!