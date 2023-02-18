Обраний президент Чехії Павел застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ: "Може бути більше проблем"

Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

Про це він заявив на "Українському ланчі" у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заябив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

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Петер Павел наголосив, що поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід має уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", - наголосив він.

Павел не став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього, але закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".