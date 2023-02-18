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Новини Війна
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Стійкий і справедливий мир можливий, лише якщо Росія припинить обстріли та виведе війська з території України, - Бербок

бербок

Росія має припинити обстріли України та вивести війська з української території, лише тоді може бути стійкий та справедливий мир.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

"Наприкінці має бути мир. І це має бути стійкий та справедливий мир. І є один простий спосіб для закінчення цієї війни та відновлення миру - це припинення Росією обстрілів та виведення Росією своїх військ. Це можна зробити вже завтра. Якщо Росія прийме рішення вивести свої війська завтра, то буде мир знову не лише в Україні, а у в усьому світі, адже ми маємо негативні ефекти війни", - прокоментувала Бербок питання про те, як може закінчитися війна і що для цього треба зробити.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок закликала союзників якнайшвидше долучитися до "танкової коаліції"

Автор: 

росія (65316) Мюнхен (198) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+9
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18.02.2023 17:18
+7
Наївна жіночка... Стійкий і справедливий мир можливий, якщо Московія щезне з мапи світу. Інших варіантів нема. От нема і все!
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18.02.2023 17:23
+5
То кацапи впевнені, що будуть перти, погрожувати, вбивати...а коли побачать, що нічого не виходить, то можуть спокійни піти? А хто буде підмітати? А хто буде відновлюватите те, що розбили і знищили? А хто буде виплачувати репарації за загиблих...?
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18.02.2023 17:25
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Даже якщо і виведе не факт що буде обстрілювати зі своєї території!
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18.02.2023 17:13 Відповісти
і це питання мали б собі задати всі розумні...
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18.02.2023 17:16 Відповісти
Кому верить ? КОЗЛОМОРДЫМ?
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18.02.2023 17:14 Відповісти
Можна почати з обстрілів..
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18.02.2023 17:14 Відповісти
А ще б усі погані люди покаялися та стали харошими!
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18.02.2023 17:15 Відповісти
сначала ***** вперед ногами...
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18.02.2023 17:16 Відповісти
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18.02.2023 17:18 Відповісти
цього мало. скотобаза повинна бути розрушена ***** повешен
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18.02.2023 17:23 Відповісти
Наївна жіночка... Стійкий і справедливий мир можливий, якщо Московія щезне з мапи світу. Інших варіантів нема. От нема і все!
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18.02.2023 17:23 Відповісти
То кацапи впевнені, що будуть перти, погрожувати, вбивати...а коли побачать, що нічого не виходить, то можуть спокійни піти? А хто буде підмітати? А хто буде відновлюватите те, що розбили і знищили? А хто буде виплачувати репарації за загиблих...?
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18.02.2023 17:25 Відповісти
Ерефія має підписати не мирний, слово ще можна перекласти, як світовий, договір, а договір про спокуту, в який будуть вписані усі скоєні злочини РФ і кривди проти українців. РФ має юридично, не меморандумом, визнати свої злочини.
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18.02.2023 17:30 Відповісти
Стойкий мир возможен только после вступления Украины в НАТО. Но возьмут ли Украину в НАТО, когда при власти Ермак, Татаров и остальная банда коллаборантов-коррупционеров? Вопрос риторический.
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18.02.2023 18:05 Відповісти
 
 