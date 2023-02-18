Стійкий і справедливий мир можливий, лише якщо Росія припинить обстріли та виведе війська з території України, - Бербок

Росія має припинити обстріли України та вивести війська з української території, лише тоді може бути стійкий та справедливий мир.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

"Наприкінці має бути мир. І це має бути стійкий та справедливий мир. І є один простий спосіб для закінчення цієї війни та відновлення миру - це припинення Росією обстрілів та виведення Росією своїх військ. Це можна зробити вже завтра. Якщо Росія прийме рішення вивести свої війська завтра, то буде мир знову не лише в Україні, а у в усьому світі, адже ми маємо негативні ефекти війни", - прокоментувала Бербок питання про те, як може закінчитися війна і що для цього треба зробити.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.

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