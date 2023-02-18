США будуть адресно працювати з компаніями, які допомагатимуть Росії: "Чітко пояснюватимемо, який у них є вибір"

Сполучені Штати напряму застерігатимуть компанії, зокрема з ОАЕ, Ірану й Туреччини, від порушення санкцій США, накладених на РФ через війну в Україні.

Про це заявив у інтерв’ю Reuters заступник міністра фінансів Воллі Адейемо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми звертатимося безпосередньо до їхніх компаній і чітко пояснюватимемо, що у них є вибір", - сказав Адейемо.

За його словами, вибір полягає в тому, що подальші дії на користь Росії та забезпечення її матеріальною підтримкою створюють ризик для іноземних компаній втратити доступ до європейської економіки, а також економік США й Великої Британії. "Ми готові вжити цих заходів", - зазначив Адейемо.

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Він також сказав, що при цьому зосереджуватиметься на промислових товарах, засобах будівництва й предметах подвійного використання, придатних як для комерційного, так і для військового застосування.