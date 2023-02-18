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Новини Санкції проти Росії
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США будуть адресно працювати з компаніями, які допомагатимуть Росії: "Чітко пояснюватимемо, який у них є вибір"

адейемо,воллі

Сполучені Штати напряму застерігатимуть компанії, зокрема з ОАЕ, Ірану й Туреччини, від порушення санкцій США, накладених на РФ через війну в Україні.

Про це заявив у інтерв’ю Reuters заступник міністра фінансів Воллі Адейемо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми звертатимося безпосередньо до їхніх компаній і чітко пояснюватимемо, що у них є вибір", - сказав Адейемо.

За його словами, вибір полягає в тому, що подальші дії на користь Росії та забезпечення її матеріальною підтримкою створюють ризик для іноземних компаній втратити доступ до європейської економіки, а також економік США й Великої Британії. "Ми готові вжити цих заходів", - зазначив Адейемо.

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Він також сказав, що при цьому зосереджуватиметься на промислових товарах, засобах будівництва й предметах подвійного використання, придатних як для комерційного, так і для військового застосування.

Автор: 

росія (65316) санкції (11865) США (22979) Мінфін США (122)


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Ну пора начать с Рафайзен Банк и Проктен и Гейбел
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18.02.2023 17:39 Відповісти
іран так потерпає від санкцій, що продає зброю з американськими компонентами мордору
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18.02.2023 17:55 Відповісти
Ну кацапию и иран сранивать не нужно.экономика кацапия в сраке уже.
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18.02.2023 18:23 Відповісти
РІК ПРОХОДИТЬ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ, І ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ЗАСТЕРІГАЮТЬ КОМПАНІЇ...а де ви раніше були..чому не було раніше дій??
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18.02.2023 20:30 Відповісти
 
 