Запуск реєстру завданих Росією Україні збитків, а також фонду компенсацій профінансують Нідерланди, - Малюська

Реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, та пов’язаний із ним фонд компенсації працюватиме у форматі міжнародної організації й отримуватиме фінансування від уряду Нідерландів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Нідерланди будуть це фінансувати, принаймні, на перших етапах створення і підтримки протягом першого року", - зазначив урядовець.

За його словами, після запуску Реєстру буде створена комісія з розгляду вимог компенсації, що працюватиме на базі міжнародної організації. Надалі відбуватиметься наповнення фонду та проведення виплат за вимогами, внесеними до Реєстру, що дозволить запустити механізм виплат і репарацій.

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"Наповнити цей фонд десятками мільйонів доларів не складно, тому що зараз вже йдуть процеси конфіскації активів окремих олігархів, які уникали санкцій - тобто вже механізми існують. Але ми говоримо про сотні мільярдів доларів, не про десятки мільйонів, відповідно, передусім наш фокус - на суверенних активах РФ", - зауважив міністр.

Він додав, що новий міжнародний реєстр синхронізуватиметься зі вже сформованим українським, однак буде ширшим та значно більшим, тому що до нього будуть включені вимоги держави, підприємств, і органів місцевого самоврядування.

Окрім того, представники реєстру матимуть аналог дипломатичного імунітету, зазначив Малюська.

"Тобто це набагато більше, ніж створення якогось софту або продукту", - пояснив міністр.

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Нагадаємо, уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації - Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі.