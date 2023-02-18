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Запуск реєстру завданих Росією Україні збитків, а також фонду компенсацій профінансують Нідерланди, - Малюська

музей

Реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, та пов’язаний із ним фонд компенсації працюватиме у форматі міжнародної організації й отримуватиме фінансування від уряду Нідерландів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Нідерланди будуть це фінансувати, принаймні, на перших етапах створення і підтримки протягом першого року", - зазначив урядовець.

За його словами, після запуску Реєстру буде створена комісія з розгляду вимог компенсації, що працюватиме на базі міжнародної організації. Надалі відбуватиметься наповнення фонду та проведення виплат за вимогами, внесеними до Реєстру, що дозволить запустити механізм виплат і репарацій.

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"Наповнити цей фонд десятками мільйонів доларів не складно, тому що зараз вже йдуть процеси конфіскації активів окремих олігархів, які уникали санкцій - тобто вже механізми існують. Але ми говоримо про сотні мільярдів доларів, не про десятки мільйонів, відповідно, передусім наш фокус - на суверенних активах РФ", - зауважив міністр.

Він додав, що новий міжнародний реєстр синхронізуватиметься зі вже сформованим українським, однак буде ширшим та значно більшим, тому що до нього будуть включені вимоги держави, підприємств, і органів місцевого самоврядування.

Окрім того, представники реєстру матимуть аналог дипломатичного імунітету, зазначив Малюська.

"Тобто це набагато більше, ніж створення якогось софту або продукту", - пояснив міністр.

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Нагадаємо, уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації - Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі.

Автор: 

Гаага (315) Нідерланди (1569) збитки (1431) Малюська Денис (402)


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Велике рестровство під патронатом препіздента. З подальшому розпилом голландських грошей.
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18.02.2023 17:53 Відповісти
Не переживате так, это только наработки. Могут дать, а могут не дать. Или дать потом, а потом посмотрим кто будет, и как при нем круто будут пилить.
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18.02.2023 17:56 Відповісти
А хто профінансує завдання збитків Украіні ,зрадниками?
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18.02.2023 18:03 Відповісти
Прокинувся!???

Та твоє міністерство, пане Міністре, вже мало зробити весь «Реєстр»!

Все вже має бути зафіксовано та задокументовано.
Все має бути пораховано.

Всі. А не лише «прямі втрати».

Зрозуміло, що Україна не має грошей для компенсації. Це вже наступний етап.

Але «Реєстр» вже має бути сформований та оновлюватися щодня!

Перенести дані з «українського реєстрів», у новий «міжнародний» це просте технічне питання.
Для цього "непотрібний дипломатичний імунітет".

Не треба на цьому піаритись.
Негайно закривайте проблему, а не кивайте на союзників.

Ви на війні! як хлопці на нулі. А не у теплому кабінеті!
З 8 годинним робочим днем.
Не ганьбись!

Працюй-те! Меньше слів більше діла.
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18.02.2023 18:10 Відповісти
що вони можуть зробити ці недоумки типу Малюськи - ху..ськи, та придурки типу Милованова??? Результат бачимо на жаль..
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18.02.2023 18:55 Відповісти
Всі реєстри майна росіян бізнесу в молюски в мінюсті наявні і що це нам дає те саме буде з наступним реєстром лише гроші з бюджету будуть дерибанити як там лавринлвичі та інші з реєстрами.
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18.02.2023 19:20 Відповісти
 
 