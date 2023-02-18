На Запорізькому напрямку російські окупанти будують цілі підземні бункерні міста: готуються до оборони, - мер Мелітополя Федоров

На Запорізькому напрямку російська армія готується до оборони та будує бункери.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Запорізькому напрямку росіяни готуються на оборони, і ми бачимо це по роботах, які вони проводять, на території міста і окупованого району. Вони будують величезну кількість оборонних споруд, я вже не кажу про те, що вони збудували декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя, від Бердянська до Мелітополя. З боку Херсону вони почали будувати цілі "підземні міста", - сказав Федоров.

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Як приклад він навів, що в селищі Новомиколаївка Мелітопольського району будують підземне "місто": екскаваторами риють окопи, у три ряди заривають в них морські контейнери та намагаються побудувати бункери.

Мер додав, що окупанти провели інвентаризацію всіх бомбосховищ в Мелітополі і дали комунальникам команду проводити ремонтні роботи в бункерах СБУ, Податкової службі, Палаці культури "Залізничників", Таврійського університету.

"Це основні бункери в місті, які вони планують використовувати для себе. Тож, оборону міста готують", - додав Федоров.