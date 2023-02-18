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Новини Війна
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На Запорізькому напрямку російські окупанти будують цілі підземні бункерні міста: готуються до оборони, - мер Мелітополя Федоров

федоров,іван

На Запорізькому напрямку російська армія готується до оборони та будує бункери.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Запорізькому напрямку росіяни готуються на оборони, і ми бачимо це по роботах, які вони проводять, на території міста і окупованого району. Вони будують величезну кількість оборонних споруд, я вже не кажу про те, що вони збудували декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя, від Бердянська до Мелітополя. З боку Херсону вони почали будувати цілі "підземні міста", - сказав Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через Мелітополь на Запорізький напрямок проїхали 43 автобуси з "вагнерівцями", - Федоров. ВIДЕО

Як приклад він навів, що в селищі Новомиколаївка Мелітопольського району будують підземне "місто": екскаваторами риють окопи, у три ряди заривають в них морські контейнери та намагаються побудувати бункери.

Мер додав, що окупанти провели інвентаризацію всіх бомбосховищ в Мелітополі і дали комунальникам команду проводити ремонтні роботи в бункерах СБУ, Податкової службі, Палаці культури "Залізничників", Таврійського університету.

"Це основні бункери в місті, які вони планують використовувати для себе. Тож, оборону міста готують", - додав Федоров.

Автор: 

Мелітополь (771) Запорізька область (3624) Федоров Іван (649)


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Топ коментарі
+39
Дякуємо найвеличнішому зебілу за те, що наказав здати кацапам Південь.
Дякуємо найпрофесійнішій зе-команді за те, як вона чітко виконала оманські угоди.
Дякуємо 75 % за те, що вони проголосовали за клоуна-зрадника.
І не забуваємо дякувати Тимошенці, Садовому і Ляшку за те, що вони розвалили коаліцію в попередньому парламенті, що дало змогу провести незаконні вибори парламенту, які привели до панування поплічників Коломойського я розкрадання України.
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18.02.2023 18:06
+19
Підготовили Південь до здачі в першу чергу мерзотник зєля зі своїми зеленими гівнюками.
Він домовився в Омані з Патрушевим. Дуже скоро деталі випливуть на світ.
Він забезпечив виконання договорняку своїми призначеннями зрадників-силовиків в Херсонську і Запорізьку області, наказав розмінувати перешийки і навіть облаштувати дороги для вторгнення.
Народ і армія не дали йому здати Київ. Він в цьому "невинний".
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18.02.2023 18:30
+16
Та хто ж так готується до оборони!? От дєлєтанти... Підходи треба розміновувати і дороги стелити!
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18.02.2023 18:12
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Пусть строят, посмотрим как они без бк и возможно без хавки там наобороняют.
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18.02.2023 18:00 Відповісти
А вони ще й метрополітен ведуть прямо з Криму! Паралельно: підземна залізниця а по боках - чотирирядна автотраса
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18.02.2023 18:19 Відповісти
Нехай будують, Дай Бог, закінчиться війна, будемо там гриби вирощувати
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18.02.2023 18:32 Відповісти
А ОПУ там часом не на допомозі?
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18.02.2023 18:02 Відповісти
Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна?
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18.02.2023 18:03 Відповісти
Адепт д'Єрмака?
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18.02.2023 18:31 Відповісти
Как я понял они строят там Некрополь для своих чмобиков
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18.02.2023 18:02 Відповісти
Надо в них после освобождения Запорожской области Ху*ла поискать.
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18.02.2023 18:02 Відповісти
будують цілі підземні бункерні міста
К земле привыкают?
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18.02.2023 18:03 Відповісти
Дякуємо найвеличнішому зебілу за те, що наказав здати кацапам Південь.
Дякуємо найпрофесійнішій зе-команді за те, як вона чітко виконала оманські угоди.
Дякуємо 75 % за те, що вони проголосовали за клоуна-зрадника.
І не забуваємо дякувати Тимошенці, Садовому і Ляшку за те, що вони розвалили коаліцію в попередньому парламенті, що дало змогу провести незаконні вибори парламенту, які привели до панування поплічників Коломойського я розкрадання України.
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18.02.2023 18:06 Відповісти
Федоров скромно умалчивает, как сам "подготовил" город к войне....
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18.02.2023 18:10 Відповісти
Підготовили Південь до здачі в першу чергу мерзотник зєля зі своїми зеленими гівнюками.
Він домовився в Омані з Патрушевим. Дуже скоро деталі випливуть на світ.
Він забезпечив виконання договорняку своїми призначеннями зрадників-силовиків в Херсонську і Запорізьку області, наказав розмінувати перешийки і навіть облаштувати дороги для вторгнення.
Народ і армія не дали йому здати Київ. Він в цьому "невинний".
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18.02.2023 18:30 Відповісти
ЗВИЧАЙНО,ЦЕЙ МОМЕНТ(НЕГОТОВНІСТЬ ПІВДНЯ) ДО ОБОРОНИ ЗАБУТИ "КОМАНДІ ЗЕ" на виборах НЕ МОЖНА.
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18.02.2023 19:12 Відповісти
Та хто ж так готується до оборони!? От дєлєтанти... Підходи треба розміновувати і дороги стелити!
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18.02.2023 18:12 Відповісти
і шашлики, обов'язково шашлики
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18.02.2023 18:31 Відповісти
Линия Мажино тоже была супер-пупер..... а кончилось все позорной капитуляцией.....
а то, что роют,- пусть роют.... нашим хозяйкам будет где взиму картошку и огурцы хранить......
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18.02.2023 18:13 Відповісти
Никакой капитуляцией Линия Мажино не закончилась! Ее защитники продолжили воевать даже когда немцы были глубоко у них в тылу!
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18.02.2023 18:43 Відповісти
ну и??? в конечном итоге?
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18.02.2023 18:46 Відповісти
ЗАПИТАННЯ під час підписання капітуляції Німеччиною щодо присутності французів:

"І вони теж нас перемогли?"
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18.02.2023 19:14 Відповісти
С кем они "продолжали воевать, если немцы эту линию обошли через Бельгию?
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19.02.2023 02:07 Відповісти
Дізнайтеся про втрати ворога на правобережжі за 8 місяців.
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18.02.2023 18:15 Відповісти
Ну?
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18.02.2023 18:24 Відповісти
Чисто гіпотетично: а затопити їх можна в тих норах?
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18.02.2023 18:16 Відповісти
Це степ. Там завжди проблеми з водою були.
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18.02.2023 18:21 Відповісти
НОВОПОСТАВЛЕНІ французські ПТРК "Арчер" пробивають 2м бетону
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18.02.2023 18:24 Відповісти
Арчер - шведская САУ... вроде
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18.02.2023 18:41 Відповісти
а Дур(д)е все равно, абы название красивое
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18.02.2023 18:44 Відповісти
перепрошую.

АКЕРОН.

https://www.youtube.com/watch?v=b5V6skSQ3g4&ab_channel=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
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18.02.2023 19:00 Відповісти
Так і напрошується "співзвуччя слів - викинуть букву - і порядок Ти читать умієш "Закопують контейнери у землю Будують підземні бункери"!
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18.02.2023 19:24 Відповісти
А що так можна було зробити на півдні? Не на багато відрізняється від побудови зелених доріг по яких кацапня так жваво катається. Правда захищати країну це не по 17 гривень яйця продавати.
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18.02.2023 18:20 Відповісти
НЕУСПІХ "лінії Мажино" нічого не навчив?

чи вже забута "лінія оборони" у самому СССР?

История Киевского укрепрайона
Киевский укрепрайон (сокращенно УР-1 или КиУР) создавался на протяжении 1929-1935 годов. Он огибал столицу семидесятикилометровой железобетонной дугой - от древнего Лютежа на севере до Кончи-Заспы на юге и являл собою настоящую «страну» ДОТов - долговременных огневых точек.

...
Решающие бои начались 1 августа, когда немцы силами семи пехотных и одной танковой дивизии предприняли наступление на южном участке обороны - от железнодорожной станции Тарасовка до хутора Мрыги. В результате сражения были уничтожены ДОТы № 121, 127, 179, 101, 104, личный состав которых погиб.

https://atur.com.ua/index.php?id=4529
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18.02.2023 18:21 Відповісти
ДОТи можуть стримувати піхоту та кінноту, а підступні німці розхерячили ці ДОТи STUGами прямою наводкою. З кулемета STUG не взяти, гранату не докинути, бо далече, РПГ, тоді ще не існували.
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18.02.2023 18:46 Відповісти
Таким чином, створився суцільний фронт облоги. Атаки відбивалися ДОТами 161-го окремого кулеметного батальйону та стрілецькими підрозділами в районі сіл Мощун, Гута Межигірська.
І тоді німецьке командування дало наказ про спрямування танків в обхід Києва. На початку вересня почався наступ танкових груп Клейста та Гудеріана. Генерал Кірпонос, розуміючи загрозу оточення, що виникла, неодноразово посилав Сталіну донесення з проханням про відведення військ.
У середині вересня німецькі танкові групи об'єдналися у районі с. Лохвиця (Полтавська область), внаслідок чого чотири армії, у тому числі 37-а, були оточені.
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18.02.2023 18:58 Відповісти
Кляйст і Гудеріан здійснили наймасштабніше оточення за всю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD історію воєн : у котлі під Києвом опинилося 5 радянських армій. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 26 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 битва завершилася, це угруповання радянських військ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941) київське угруповання ) припинило своє існування. У полон було захоплено 667 000 солдатів і офіцерів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . Було знищено або захоплено 3 718 гармат і 884 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 броньованих машин (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C броньовики , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танки тощо).

СКІЛЬКИ КАСАПІВ В МЕЛІТОПОЛІ?

ТИСЯЧ 20? 30?ТЬ МАКСИМУМ.
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18.02.2023 19:04 Відповісти
В дотах ставилися і польові гармати (45-76 мм) І воювали вони непогано Проблема була в піхоті яка не витримувала бою і тікала ДОТи оточувалися і підривалися саперами що підбиралися з тилу або по ходах сполучення викопаних піхотою(були спеціальні групи підривників)
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18.02.2023 19:32 Відповісти
натякаю нате,що ЗСУ НЕ БУДЕ БРАТИ ЦІ ДОТИ "в лоб".

бо немає змісту на великі втрати.. просто обійде..
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18.02.2023 19:41 Відповісти
А я ПРЯМО відповідаю, що про ДОТи я писав Бутенку, а не тобі Бо по "Лінії Сталіна" особисто лазив і в доти спускався (між Ємільчино і Новими Білокоровичами) А також у Звягелі Там ДОТ прямо на березі Збруча стоїть
А ти - перед тим як свій "розум" показувать, вчитуйся в те, що люди пишуть - "Арчер" ти наш! Бо наче доросла людина - а часом таку "херню" пишеш!
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18.02.2023 19:51 Відповісти
Вермахт ніколи не воював "м'ясом" і не закривав тілами амбразури. Якщо ДОТ змогли оточити та підірвати, то це скоріш за все з прикриттям броні, проти якої ДОТ не мав, або вже не мав засобів.
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18.02.2023 20:21 Відповісти
Ти впевнений? Я читав спогади німців В тому числі і про їхніх "штрафників" У Сталінграді "штрафники підносили та підкладали протитанкові міни під гусениці танків Про підрив ДОТів теж Ішла саперна група що несла вибухівку Її прикривали кулеметники Сапери підбиралися до ДОТА вкладали вибухівку і підривали А штурмових гармат було на початку війни небагато - на весь Східний фронт - 300 шт і використовувалися вони для боротьби з танками - бо мали крупнокаліберну гармату та сильне лобове бронювання (до 90 мм)
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18.02.2023 20:36 Відповісти
Звісно не впевнений, тому що дуже мало достовірної інформації про ту війну. Про "штрафників" у Вермахті не чув, точніше не читав. Мемуарам та спогадам німців довіряю. В них дійсно багато цікавого.
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18.02.2023 20:45 Відповісти
Просто ти не там шукав Я вивчав трохи це питання в процесі ознайомлення з військовою юриспруденцією Штрафні підрозділи у німців з"явилися раніше наших і там умови були ще жорстокіші У нас поранення в бою чи "відбуття строку" (здається 2 місяці) знімали судмість а у німців перебування там було "до кінця війни" І поранення не звільняло - солдат повертався в тому ж статусі у свій підрозділ
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18.02.2023 20:52 Відповісти
гоблины, ****
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18.02.2023 18:23 Відповісти
не допоможе
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18.02.2023 18:35 Відповісти
Пусть строят. Напрасно надеются, что их турецкие спасатели вытащат из под завалов
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18.02.2023 18:59 Відповісти
в строительстве бункеров участвует местное население.
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18.02.2023 19:01 Відповісти
то питання чи констатація?
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18.02.2023 19:23 Відповісти
питання
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18.02.2023 19:26 Відповісти
нам допомагає і навіть дуже а московитам значить не допоможе...
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18.02.2023 19:24 Відповісти
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18.02.2023 19:44 Відповісти
Сарана боїться дусту. Як там зараз, дуст класифікується як хімічна зброя, чи просто від тарганів?
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18.02.2023 19:54 Відповісти
як хімічний забруднювач, який поступово вбиває живі організми. Тому в цівілізованих країнах його почали забороняти до використання ще в 70-х роках.
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18.02.2023 20:06 Відповісти
срать под себя кацапам не привыкать, но интересно, что они будут жрать в своих бункерах? и у них там артезианские скважины в бункерах?.
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18.02.2023 20:03 Відповісти
Ніхто росіян з тих нор виковирювати не стане. Оточать і почекають роки 3. Потім мумії здадуть у росіянські музеї.
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18.02.2023 20:36 Відповісти
Под Херсоном тоже самое делали, пять линий обороны накопали, бетонный завод работал непрерывно, но... бежали... и ага...
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18.02.2023 20:39 Відповісти
есть такая старая, довольно известная хрень. называется - напалм.
американцы во Вьетнаме успешно применяли против подземных бункеров.
почему бы не попробовать?
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18.02.2023 21:23 Відповісти
палата ця вся підорашка разом з бункерним педофілом, немає щоб щось по людські в себе будувати й ремонтувати ні,тре цим свинособака приповзти в чужу хату все розхерачити заcpaти понаривати і здохнути там
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18.02.2023 22:05 Відповісти
Вони готують там напад, але у свій успіх не дуже вірять. Будуть валити "м'ясом" і готуються до контрнаступу.
Орки, *** ...
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18.02.2023 22:26 Відповісти
Уже столько раз говорено про наступление на Мелитополь, что даже малое дите должно понять, именно там наступления не будет. Будет в другом месте, на другом направлении.
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19.02.2023 02:10 Відповісти
Ядерную войну хотят устроить или что? Страшно.... Видимо будут жестоко закидывать химией
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06.03.2023 02:33 Відповісти
 
 