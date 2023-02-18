На Запорізькому напрямку російські окупанти будують цілі підземні бункерні міста: готуються до оборони, - мер Мелітополя Федоров
На Запорізькому напрямку російська армія готується до оборони та будує бункери.
Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На Запорізькому напрямку росіяни готуються на оборони, і ми бачимо це по роботах, які вони проводять, на території міста і окупованого району. Вони будують величезну кількість оборонних споруд, я вже не кажу про те, що вони збудували декілька ліній оборони від Василівки до Мелітополя, від Бердянська до Мелітополя. З боку Херсону вони почали будувати цілі "підземні міста", - сказав Федоров.
Як приклад він навів, що в селищі Новомиколаївка Мелітопольського району будують підземне "місто": екскаваторами риють окопи, у три ряди заривають в них морські контейнери та намагаються побудувати бункери.
Мер додав, що окупанти провели інвентаризацію всіх бомбосховищ в Мелітополі і дали комунальникам команду проводити ремонтні роботи в бункерах СБУ, Податкової службі, Палаці культури "Залізничників", Таврійського університету.
"Це основні бункери в місті, які вони планують використовувати для себе. Тож, оборону міста готують", - додав Федоров.
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К земле привыкают?
Дякуємо найпрофесійнішій зе-команді за те, як вона чітко виконала оманські угоди.
Дякуємо 75 % за те, що вони проголосовали за клоуна-зрадника.
І не забуваємо дякувати Тимошенці, Садовому і Ляшку за те, що вони розвалили коаліцію в попередньому парламенті, що дало змогу провести незаконні вибори парламенту, які привели до панування поплічників Коломойського я розкрадання України.
Він домовився в Омані з Патрушевим. Дуже скоро деталі випливуть на світ.
Він забезпечив виконання договорняку своїми призначеннями зрадників-силовиків в Херсонську і Запорізьку області, наказав розмінувати перешийки і навіть облаштувати дороги для вторгнення.
Народ і армія не дали йому здати Київ. Він в цьому "невинний".
а то, что роют,- пусть роют.... нашим хозяйкам будет где взиму картошку и огурцы хранить......
"І вони теж нас перемогли?"
АКЕРОН.
https://www.youtube.com/watch?v=b5V6skSQ3g4&ab_channel=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
чи вже забута "лінія оборони" у самому СССР?
История Киевского укрепрайона
Киевский укрепрайон (сокращенно УР-1 или КиУР) создавался на протяжении 1929-1935 годов. Он огибал столицу семидесятикилометровой железобетонной дугой - от древнего Лютежа на севере до Кончи-Заспы на юге и являл собою настоящую «страну» ДОТов - долговременных огневых точек.
...
Решающие бои начались 1 августа, когда немцы силами семи пехотных и одной танковой дивизии предприняли наступление на южном участке обороны - от железнодорожной станции Тарасовка до хутора Мрыги. В результате сражения были уничтожены ДОТы № 121, 127, 179, 101, 104, личный состав которых погиб.
https://atur.com.ua/index.php?id=4529
І тоді німецьке командування дало наказ про спрямування танків в обхід Києва. На початку вересня почався наступ танкових груп Клейста та Гудеріана. Генерал Кірпонос, розуміючи загрозу оточення, що виникла, неодноразово посилав Сталіну донесення з проханням про відведення військ.
У середині вересня німецькі танкові групи об'єдналися у районі с. Лохвиця (Полтавська область), внаслідок чого чотири армії, у тому числі 37-а, були оточені.
СКІЛЬКИ КАСАПІВ В МЕЛІТОПОЛІ?
ТИСЯЧ 20? 30?ТЬ МАКСИМУМ.
бо немає змісту на великі втрати.. просто обійде..
А ти - перед тим як свій "розум" показувать, вчитуйся в те, що люди пишуть - "Арчер" ти наш! Бо наче доросла людина - а часом таку "херню" пишеш!
американцы во Вьетнаме успешно применяли против подземных бункеров.
почему бы не попробовать?
Орки, *** ...