Резніков своїм наказом перевів на денну форму навчання ексдиректора скандального департаменту закупівель Міноборони Хмельницького, - Центр протидії корупції

Міністр оборони Олексій Резніков перевів з заочної на денну форму навчання в інституті забезпечення військ Національного університету оборони України колишнього директора скандального департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, про затримання і звільнення з посади якого заявили у міністерстві після скандалу з закупівлею харчів для ЗСУ. Він буде навчатися на спеціальності "Організація тилового забезпечення військових частин".

Про це йдеться у повідомленні Центра протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"На фото - колишній директор скандального департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

Суспільству розказали, що його затримали і звільнили з посади. Тому можна вважати, що відповідальні за скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами отримали покарання? Ні, це маніпуляція.

По-перше, затримали зовсім через інший скандал.

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По-друге і головне: ми отримали копію наказу міністра Резнікова, в якому йдеться, що пана Хмельницького перевели з заочної на денну форму навчання в інституті забезпечення військ Національного університету оборони України. Спеціальність - "Організація тилового забезпечення військових частин".

Тобто, коли скандал стихне, Хмельницький піде навчатись, а потім знову займатиметься тиловим забезпеченням ЗСУ. Бо цінний кадр? Ні, бо свій і чудово розбираєттся в схематозі.

Це не єдина маніпуляція Міноборони після виходу розслідування про корупцію на закупівлях Міноборони.

Брехню та маніпуляції про те, що розслідування "спеціально вийшло напередодні Рамштайну", про паспорт Лієва, та звільнення/призначення в Міноборони - розбиваємо тут.

І головне. Там же пояснюємо, що треба робити, щоби унеможливити маніпуляції і корупцію на закупівлях", - йдеться у заяві.