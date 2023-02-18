Ворог намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 18 лютого 2023 року.

Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Російська федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза подальших ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 142 270 осіб (+1010 за добу), 3303 танки, 2326 артсистем, 6533 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 20 населених пунктів на Донеччині, Луганщині й Харківщині, - Генштаб

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог із значними втратами продовжує спроби наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб ЗСУ

З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили один район зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 141 260 осіб (+800 за добу), 287 гелікоптерів, 3298 танків, 2322 артсистеми, 6520 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА