Відносини між Польщею та Україною є "безпрецедентними" і це прекрасний шанс на майбутнє, - Дуда
Відносини між українцями і поляками останнім часом є "безпрецедентними" за останні кілька століть, і це є "прекрасним шансом на майбутнє".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи в Польщі у подальшій перспективі не втомляться допомагати Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Як зазначив польський лідер, сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми в тому сенсі, що люди втомилися. За його словами, сьогодні багато українців є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані у багатьох різних професіях у Польщі, поволі стають частиною польського суспільства.
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"Я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє. Я вірю, що ми всі витримаємо цей важкий час. Що його витримають українці і переможуть росіян. Це нелегко для нас усіх, але я вірю, що це матиме величезне позитивне значення для майбутнього",- наголосив Дуда.
Він зауважив, що за останній рік майже 10 мільйонів людей перетнули кордон у напрямку Польщі. За польськими оцінками, наразі в Польщі перебуває приблизно 2-2,5 мільйона громадян України. Понад 1,3 мільйона зареєстровані та користуються пільгами, які ми надали спеціальним законом у зв’язку з російським вторгненням в Україну.
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Щира подяка Народу Польщі.
Разом до Перемоги!
💟Велике спасибі, брати поляки 💟
В очень далёком прошлом с Польшей были разногласия, но с тех пор Польша примкнула к цивилизованным странам и успокоилась в своих границах, и раз уж Польша с самого начала стоит в одном ряду с самыми большими лоббистами интересов Украины, то они - наши лучшие друзья.
В отличии от кацапов, которые постоянно прятали за пазухой нож и вынули его при первой возможности, не смотря ни на какие "нейтралитеты", "дружбы" и "братства".
Гады какие, бесплатно дали возможность жить, учить язык, питаться!
Попей таблетки, может, полегчает. Или это - врождённая ватность? Тогда направляйся в рассею, там 99% твоих единомышленников.