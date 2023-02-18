Відносини між Польщею та Україною є "безпрецедентними" і це прекрасний шанс на майбутнє, - Дуда

Відносини між українцями і поляками останнім часом є "безпрецедентними" за останні кілька століть, і це є "прекрасним шансом на майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи в Польщі у подальшій перспективі не втомляться допомагати Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський лідер, сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми в тому сенсі, що люди втомилися. За його словами, сьогодні багато українців є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані у багатьох різних професіях у Польщі, поволі стають частиною польського суспільства.

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"Я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє. Я вірю, що ми всі витримаємо цей важкий час. Що його витримають українці і переможуть росіян. Це нелегко для нас усіх, але я вірю, що це матиме величезне позитивне значення для майбутнього",- наголосив Дуда.

Він зауважив, що за останній рік майже 10 мільйонів людей перетнули кордон у напрямку Польщі. За польськими оцінками, наразі в Польщі перебуває приблизно 2-2,5 мільйона громадян України. Понад 1,3 мільйона зареєстровані та користуються пільгами, які ми надали спеціальним законом у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

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