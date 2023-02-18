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Відносини між Польщею та Україною є "безпрецедентними" і це прекрасний шанс на майбутнє, - Дуда

дуда,зеленський

Відносини між українцями і поляками останнім часом є "безпрецедентними" за останні кілька століть, і це є "прекрасним шансом на майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи в Польщі у подальшій перспективі не втомляться допомагати Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський лідер, сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми в тому сенсі, що люди втомилися. За його словами, сьогодні багато українців є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані у багатьох різних професіях у Польщі, поволі стають частиною польського суспільства.

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"Я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє. Я вірю, що ми всі витримаємо цей важкий час. Що його витримають українці і переможуть росіян. Це нелегко для нас усіх, але я вірю, що це матиме величезне позитивне значення для майбутнього",- наголосив Дуда.

Він зауважив, що за останній рік майже 10 мільйонів людей перетнули кордон у напрямку Польщі. За польськими оцінками, наразі в Польщі перебуває приблизно 2-2,5 мільйона громадян України. Понад 1,3 мільйона зареєстровані та користуються пільгами, які ми надали спеціальним законом у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

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Автор: 

Польща (8523) Дуда Анджей (776)


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Щира подяка Народу Польщі.

Разом до Перемоги!
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18.02.2023 19:02 Відповісти
💟Bardzo wam dziękuję bracia Polacy💟
💟Велике спасибі, брати поляки 💟
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18.02.2023 19:22 Відповісти
Єще Польска не згінева!
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18.02.2023 19:28 Відповісти
А почему не дружить со странами, с которыми у тебя общие взгляды на будущее и которые не претендуют на твою территорию?
В очень далёком прошлом с Польшей были разногласия, но с тех пор Польша примкнула к цивилизованным странам и успокоилась в своих границах, и раз уж Польша с самого начала стоит в одном ряду с самыми большими лоббистами интересов Украины, то они - наши лучшие друзья.

В отличии от кацапов, которые постоянно прятали за пазухой нож и вынули его при первой возможности, не смотря ни на какие "нейтралитеты", "дружбы" и "братства".
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18.02.2023 19:40 Відповісти
Дякую полякам за допомогу! ❤️
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18.02.2023 20:48 Відповісти
...поволі стають частиною польського суспільства". Ми вдячні полякам. Але після перемоги, всі україїнці з усіх країн мають бути відправлені додому. Нема чого користуватись бідою українців і при цьому способствувати обезлюдненню України.
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18.02.2023 23:42 Відповісти
Нема чого користуватись бідою українців
Гады какие, бесплатно дали возможность жить, учить язык, питаться!
Попей таблетки, может, полегчает. Или это - врождённая ватность? Тогда направляйся в рассею, там 99% твоих единомышленников.
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19.02.2023 08:18 Відповісти
 
 