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На Луганщині загинув доброволець Руслан Єфименко, який раніше працював майстром лісу на Донеччині

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У Білогорівці Луганської області загинув український військовий Руслан Єфименко, який працював майстром лісу на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку підприємства "Слов'янський лісгосп", Руслан Єфименко народився 06 жовтня 1988 року. В лісгоспі працював з 2021 року. У березні 2022 року, чоловік пішов добровольцем. Загинув воїн під час виконання бойового завдання.

"Руслан Єфименко - майстер лісу Білозерського лісництва. Це вже третій співробітник нашого підприємства, який загинув захищаючи Україну", - йдеться у повідомленні.

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