З нашого полку 3 мцб роздовбали сильно. 200-х, 300-х багато, - розмова російського окупанта з матір’ю. АУДIО
Військова розвідка Міноборони оприлюднила розмову російського окупанта з матір’ю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.
Військовий рф розповів матері про стан справ та обговорив план "Возмездіє".
Головні тези розмови:
"никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль";
зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції;
"о перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится";
за словами окупанта, операція "возмєздіє" передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів;
"ну здесь это, с нашего полка с мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолюили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".
За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".
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землі не віддамо 😡
Собирайте им на мозги.
или тебе все перехваты нужно дать...?\ну чтобы тебе понять что к чему...?\