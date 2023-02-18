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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З нашого полку 3 мцб роздовбали сильно. 200-х, 300-х багато, - розмова російського окупанта з матір’ю. АУДIО

Військова розвідка Міноборони оприлюднила розмову російського окупанта з матір’ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

Військовий рф розповів матері про стан справ та обговорив план "Возмездіє".

Головні тези розмови:

 "никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль";

зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції;

"о перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится";

за словами окупанта, операція "возмєздіє" передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів;

"ну здесь это, с нашего полка с мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолюили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Февраль будет решающим. Войска стянули": російський окупант скаржиться на неможливість отримати відпустку, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17482) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+25
Хер вам будет по самые гланды а не перемирие. Даже не надейтесь
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18.02.2023 19:31
+24
Кацапи , здохнете всі на українській землі , бо ми вам жодного клаптика
землі не віддамо 😡
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18.02.2023 19:35
+18
Щось було вже з "Возмездием" зв"язане У Гітлера Тільки там було "оружие возмездия" а тут буде "м"ясо возмездия"
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18.02.2023 19:44
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Хер вам будет по самые гланды а не перемирие. Даже не надейтесь
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18.02.2023 19:31 Відповісти
Кацапи , здохнете всі на українській землі , бо ми вам жодного клаптика
землі не віддамо 😡
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18.02.2023 19:35 Відповісти
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18.02.2023 19:36 Відповісти
👍
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18.02.2023 20:21 Відповісти
Щось було вже з "Возмездием" зв"язане У Гітлера Тільки там було "оружие возмездия" а тут буде "м"ясо возмездия"
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18.02.2023 19:44 Відповісти
Губозакаточнуну машинку, а не перемир'я.
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18.02.2023 19:46 Відповісти
Перемирие это когда их всех с пулеметов и Хаймарсов всех "перемирят" наглухо.
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18.02.2023 19:51 Відповісти
у кацапов точно какая-то трисомия, но пока наука не знает - к какой паре хромосом. Она и приводит к врождённому кацапскому ***********, причем не зависимо от статуса и образования. Даже ихний "культурный" министр признался, что болен ************.
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18.02.2023 19:58 Відповісти
Вот и я думаю.... то ли синдром Дауна, то ли Шерешевского-Тёрнера.... где-то, в какой-то паре хромосом есть невидимка...
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19.02.2023 09:23 Відповісти
ни то, ни дргое. Ибо эти синдромы встречаются только у человеческих особей. А кацапский ********** сопровождается еще и полным отсутствием такого чувства как эмпатия, что характерно для животных.
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19.02.2023 09:59 Відповісти
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18.02.2023 20:02 Відповісти
Вот есть яркий пример когда дагестанцы думали что они подписали мир и война закончилась.
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18.02.2023 20:07 Відповісти
Хаймерсом? Насквозь?
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18.02.2023 20:09 Відповісти
Несколько раз.
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18.02.2023 20:19 Відповісти
Ага и хвостовик в печени застрял.
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18.02.2023 21:05 Відповісти
Туда и обратно... Туда и обратно...
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19.02.2023 12:46 Відповісти
как рас хде сєрце )))
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18.02.2023 21:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1626836099816468480 не помогают им ни наушники, ни каски, ни глушители...
Собирайте им на мозги.
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18.02.2023 22:18 Відповісти
Не читай.
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18.02.2023 20:10 Відповісти
ты Иван думаешь что тебе здесь выложат перехват штабных свинорылых крыс...?
или тебе все перехваты нужно дать...?\ну чтобы тебе понять что к чему...?\
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18.02.2023 20:36 Відповісти
 
 