З нашого полку 3 мцб роздовбали сильно. 200-х, 300-х багато, - розмова російського окупанта з матір’ю. АУДIО

Військова розвідка Міноборони оприлюднила розмову російського окупанта з матір’ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

Військовий рф розповів матері про стан справ та обговорив план "Возмездіє".

Головні тези розмови:

"никто нифига не знает, что, как, куди, вообще ноль";

зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції;

"о перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится";

за словами окупанта, операція "возмєздіє" передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів;

"ну здесь это, с нашего полка с мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолюили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".

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