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Новини Війна
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На тлі повномасштабної війни Росії проти України НАТО посилюватиме східний та південний фланги, - Блінкен

нато

Північноатлантичний альянс захищатиме кожен дюйм своєї території в умовах загрози з боку Росії і посилюватиме не лише свої фланги на сході, але й на півдні.

Про це заявив у суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ви подивитеся на рішення, прийняті на останніх самітах, а також на розгортання додаткових сил і можливостей у країнах східного флангу, ми працюємо над тим, щоб усі ці країни могли почуватися в безпеці",- наголосив глава американської дипломатії. Він нагадав гарантії, які неодноразово оприлюднював президент Байден, що США разом із союзниками захищатимуть кожен квадратний дюйм території НАТО. І ці гарантії мають значення, підкреслив Блінкен.

За його словами, це питання стане однією з головних тем на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не мають жодних сумнівів, що Україна переможе, - Блінкен

"Одне з питань, які ми розглядатимемо, це подальші кроки, які нам потрібно зробити, щоб зміцнити східний фланг і, якщо вже на те пішло, південний також",- зазначив державний секретар США.

Іронія ситуації, за словами Блінкена, полягає в тому, що Путін помилково думає про наявність у НАТО планів, які загрожують Росії, і що Альянс начебто прагне здійснити агресію проти РФ.

"Такого ніколи не було, ніколи так не буде. Але завдяки його (Путіна. - Ред.) діям НАТО істотно посилилося",- підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.

Також читайте: У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

Автор: 

НАТО (6459) Мюнхен (198) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Якби кацапам вдалося пройти за тиждень Україну, то за два тижні вони були б в Португалії.
Це не воєнний союз, а якийсь клуб гомосеків.
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18.02.2023 19:46
+2
Що може посилити імпотент?
Навіть тяжко уявити.
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18.02.2023 19:34
+2
що США разом із союзниками захищатимуть кожен квадратний дюйм території НАТО. це вже мем після ракет в Польщі та Румунії
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18.02.2023 19:36
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Що може посилити імпотент?
Навіть тяжко уявити.
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18.02.2023 19:34 Відповісти
що США разом із союзниками захищатимуть кожен квадратний дюйм території НАТО. це вже мем після ракет в Польщі та Румунії
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18.02.2023 19:36 Відповісти
А це, вибачте, вже справа Польщі і Румунії - задіяти п'ятий пункт.
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18.02.2023 20:52 Відповісти
Под эвфемизмом "южный фланг" подразумевается противостояние исламу.
Но политкорректность запрещает называть вещи своими именами
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18.02.2023 19:47 Відповісти
Судячи з кількості "біженців" з лівії, алжиру, тунісу - вже напала. Навіть в Генуї страх Божий, а що робиться в Неаполі, то вже вобщє ...
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18.02.2023 20:58 Відповісти
Якби кацапам вдалося пройти за тиждень Україну, то за два тижні вони були б в Португалії.
Це не воєнний союз, а якийсь клуб гомосеків.
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18.02.2023 19:46 Відповісти
я як раз за це й кажу...якщо б Х*йло почав з Балтії,то за два тижні був би біля Ла Маншу.
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18.02.2023 19:49 Відповісти
до ламаншу вони не планували йти але...але нати би вже не було
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18.02.2023 21:12 Відповісти
война в Корее и её раздел-президент США от демократов.
война во Вьетнаме-и Кеннеди и Джонсон-демократы.
вход в Афганистан-президент США демократ.
за Клинтона и ОбЛома и говорить нечего...

вывод какой то интересный напрашивается....
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18.02.2023 19:47 Відповісти
Карибский кризис, 24 часа до начала ядерной войны и не поддавшийся на хрущевский шантаж мужик с железными яйцами - Джон Кеннеди.
Демократ, между прочим.
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18.02.2023 19:50 Відповісти
Ви ще вірите казкам? До сих пір? Кеннеді був таким же клоуном, як і наш. Лише клоуноводи були правильні. Вони не зупинились перед тим, щоб прибрати клоуна, який аж надто загрався, в тому числі із своїми сексуальними розвагами. Мерілін вони ще стерпіли, але підстава кгб - то вже була остання крапля.
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18.02.2023 20:33 Відповісти
Маєте право на свою думку.
Але з конспірологією це не до мене.
Я якось більше дивлюся на реальні справи, а у всесвітню змову і рептилоїдів не вірю.
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18.02.2023 20:39 Відповісти
Ви б краще почитали, як фбр і сіа спільно умовляли дфк. Скільки разів боббі затикав рота газетам з їх допомогою.
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18.02.2023 20:49 Відповісти
південний фланг НАТО це Туреччина і кордон з Мексикою
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18.02.2023 20:01 Відповісти
 
 