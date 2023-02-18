На тлі повномасштабної війни Росії проти України НАТО посилюватиме східний та південний фланги, - Блінкен
Північноатлантичний альянс захищатиме кожен дюйм своєї території в умовах загрози з боку Росії і посилюватиме не лише свої фланги на сході, але й на півдні.
Про це заявив у суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ви подивитеся на рішення, прийняті на останніх самітах, а також на розгортання додаткових сил і можливостей у країнах східного флангу, ми працюємо над тим, щоб усі ці країни могли почуватися в безпеці",- наголосив глава американської дипломатії. Він нагадав гарантії, які неодноразово оприлюднював президент Байден, що США разом із союзниками захищатимуть кожен квадратний дюйм території НАТО. І ці гарантії мають значення, підкреслив Блінкен.
За його словами, це питання стане однією з головних тем на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.
"Одне з питань, які ми розглядатимемо, це подальші кроки, які нам потрібно зробити, щоб зміцнити східний фланг і, якщо вже на те пішло, південний також",- зазначив державний секретар США.
Іронія ситуації, за словами Блінкена, полягає в тому, що Путін помилково думає про наявність у НАТО планів, які загрожують Росії, і що Альянс начебто прагне здійснити агресію проти РФ.
"Такого ніколи не було, ніколи так не буде. Але завдяки його (Путіна. - Ред.) діям НАТО істотно посилилося",- підкреслив держсекретар США.
Нагадаємо, 17-18 лютого у Німеччині триває зустріч провідних політиків Європи та світу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, що присвячена найактуальнішим проблемам європейської та світової безпеки.
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Навіть тяжко уявити.
Но политкорректность запрещает называть вещи своими именами
Це не воєнний союз, а якийсь клуб гомосеків.
война во Вьетнаме-и Кеннеди и Джонсон-демократы.
вход в Афганистан-президент США демократ.
за Клинтона и ОбЛома и говорить нечего...
вывод какой то интересный напрашивается....
Демократ, между прочим.
Але з конспірологією це не до мене.
Я якось більше дивлюся на реальні справи, а у всесвітню змову і рептилоїдів не вірю.