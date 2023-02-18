Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги, - Кулеба подякував Блінкену за допомогу
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Український міністр зазначив: "Я подякував держсекретарю Ентоні Блінкенуі США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16.
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https://youtu.be/ABHiG4bOrYg
Клятий "барига"! Знов всі лаври "пабєдуна" у найвеличнішого Зегевари забарижив. А ще, курва така, він ті "лаври" монетизує на допомогу ЗСУ, падлюка така! І от як в таких умовах найвеличнішим нєлохам вижити? Тільки дєрьмак животворящий теплу ванну зробить і все розрулить! І пофіг, що наявність такого щура ставить під питання вступ до ЄС та НАТО! Головне - текстики, відосики, рейтинги та тепла ванна!