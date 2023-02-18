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Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги, - Кулеба подякував Блінкену за допомогу

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Український міністр зазначив: "Я подякував держсекретарю Ентоні Блінкенуі США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає літаки. Це займе більше часу, ніж танки, - Кулеба закликав якомога швидше розпочати навчання наших пілотів

Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги, - Кулеба подякував Блінкену за допомогу 01

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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https://youtu.be/ABHiG4bOrYg
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18.02.2023 20:01 Відповісти
Дивина дивна: UK до візиту Зеленського на туманний альбіон говорило і про літаки, і про навчання українських воїнів. Після візиту найвеличнішого лідера Всесвіту Прем'єр-Міністр UK заявив, що не буде ні навчання, ні літаків. Під час Мюнхенської конференції, де в перший день виступив ЗЕ! по телевізору, але був присутній "барига" особисто, на другий день риторика повернулася на рейки "до візиту бубочки"...

Клятий "барига"! Знов всі лаври "пабєдуна" у найвеличнішого Зегевари забарижив. А ще, курва така, він ті "лаври" монетизує на допомогу ЗСУ, падлюка така! І от як в таких умовах найвеличнішим нєлохам вижити? Тільки дєрьмак животворящий теплу ванну зробить і все розрулить! І пофіг, що наявність такого щура ставить під питання вступ до ЄС та НАТО! Головне - текстики, відосики, рейтинги та тепла ванна!
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18.02.2023 20:36 Відповісти
 
 