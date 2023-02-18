Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги, - Кулеба подякував Блінкену за допомогу

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Український міністр зазначив: "Я подякував держсекретарю Ентоні Блінкенуі США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставку військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16.

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