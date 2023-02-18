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Новини Війна
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Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов, - обраний президент Чехії Павел

павел,петр

Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.

"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.

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Чеський політик, що є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.

"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - пояснив він свою позицію.

Автор: 

Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+23
Щось петляє цей Петр Павел
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18.02.2023 20:19
+16
Саме так. Те ж саме було і 2019го року. Кляті порохоботи повчали а сам Порох навіть з білбордів мав наглість давати пораду в стилі "думайте"!!!... Але наш мудрий нарід нє пальцем дєлан, він же знав, що розумніший і всі ті поради і повчання спустив в ізбіратєльную урну.
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18.02.2023 20:38
+12
Одні повчання і поради...Усі такі розумні, що аж страшно..
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18.02.2023 20:22
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Щось петляє цей Петр Павел
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18.02.2023 20:19 Відповісти
день петро на другий день павло
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18.02.2023 20:29 Відповісти
Одні повчання і поради...Усі такі розумні, що аж страшно..
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18.02.2023 20:22 Відповісти
Саме так. Те ж саме було і 2019го року. Кляті порохоботи повчали а сам Порох навіть з білбордів мав наглість давати пораду в стилі "думайте"!!!... Але наш мудрий нарід нє пальцем дєлан, він же знав, що розумніший і всі ті поради і повчання спустив в ізбіратєльную урну.
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18.02.2023 20:38 Відповісти
І добре зробив.
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18.02.2023 21:04 Відповісти
Розумію. Після того, як на день вдавалось з'їсти лише полварєніка, а борщовий набір був доступний лише в кредит, яйця по 17 гривень - це велике досягнення і благо, а скумбрія по 8 - то взагалі манна небесна.
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18.02.2023 21:11 Відповісти
Тебе здрыстнувшему в Польшу виднее
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18.02.2023 21:54 Відповісти
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18.02.2023 22:01 Відповісти
Людина добре розуміє реалії сьогодення.
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18.02.2023 20:23 Відповісти
Дякую, КЕП.
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18.02.2023 20:28 Відповісти
Отож нєх було блеять про нашого супер друга- генерала НАТО…
наша історія вчить - не треба ні в кому «очаровуватися»
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18.02.2023 20:32 Відповісти
а що він не так сказав? треба ******* з телемарафону про Крим в березні? До речі до березня менше ніж 2 тижні - як там звільнення Криму?
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18.02.2023 21:00 Відповісти
Ему слегка объяснили чо по чом - https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/18/7389945/
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18.02.2023 20:39 Відповісти
Чё то ты запиз..ся
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18.02.2023 20:46 Відповісти
менше дивіться телемарафон
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18.02.2023 21:18 Відповісти
Сирано_Де_Бержерак:
Дивовижне поруч!
Якщо після перегляду новин на Єдиному Телемарафоні, раптом вимкнути телевізор - то на темному екрані можна побачити відображення барана, а якщо дивилися всією родиною, то одразу кількох…
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19.02.2023 04:53 Відповісти
Чинний рівень санкції - недостатньо. Мають посилюватись постійно до повного виснаження
економіки росії.
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18.02.2023 20:54 Відповісти
По суті, правий. Це не асфальтоукладчик.
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18.02.2023 21:47 Відповісти
Найкращі санкції та єдині справді ефективні санкції це удари багатотонними ракетами та удари дронами камікадзе.
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18.02.2023 21:57 Відповісти
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18.02.2023 22:03 Відповісти
це зовнішні чинники, той необхідний мінімум умов для нашої перемоги. Очевидно Україна не вистоїть без зовнішньої допомоги. А от Авгієві стайні доведеться чистити самим.
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18.02.2023 22:57 Відповісти
Він не назвав умову "не мародерити".
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19.02.2023 00:46 Відповісти
паша
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19.02.2023 01:36 Відповісти
По суті - твереза оцінка стану речей. Принаймні позиція значно більш проукраїнська, ніж у Мікрона.
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19.02.2023 07:11 Відповісти
 
 