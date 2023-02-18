Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов, - обраний президент Чехії Павел
Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.
Про це він заявив у розмові з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.
"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.
Чеський політик, що є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.
"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - пояснив він свою позицію.
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