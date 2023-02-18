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Столтенберг відкинув прохання України щодо касетних боєприпасів: "НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї"

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкидає вимогу України про надання касетних боєприпасів та фосфорної запалювальної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби", - сказав Столтенберг.

Напередодні український віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков закликав до надання касетних боєприпасів і фосфорної зброї - застосування обох видів зброї є суперечливим, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу на полях Мюнхенської конференції заявив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні боєприпаси. Ми розуміємо, що ці снаряди - спірне питання у світі. Ми не є частиною конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав він.

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боєприпаси (2277) НАТО (6459) фосфор (24) Столтенберг Єнс (1596) касетні боєприпаси (124)


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Топ коментарі
+20
Шкода що функціонери НАТО не розуміють з чим мають справу, такі собі романтики "холодної війни" з москвою...ну ну
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18.02.2023 20:38
+15
А по нам применять можно? Эти мрази сами перешли все линии!
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18.02.2023 20:55
+15
А для чого НАТО їх тримає в арсеналах?
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18.02.2023 20:58
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Навіщо таке запитувать? Зрозуміло,що не нададуть!
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18.02.2023 22:47 Відповісти
Колись комусь було зрозуміло, що взагалі ніхто не надасть Україні летальну зброю, але надали ж і вона стала летальною для 200 тисяч рашистів. І вони так нічго і не зрозуміли з тих пір
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18.02.2023 23:16 Відповісти
На думку Столтенберга Україні для бою потрібен джентельменський набір - перчатки і шпага. А ліпше рапіра, бо шпагою ще поранять противника, а у нього ж ліцо.
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18.02.2023 23:24 Відповісти
Я только не пойму как Украина может победить с такими дебильными подходами в поставках вооружений.
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19.02.2023 12:55 Відповісти
А кого ты называешь дебилами?
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19.02.2023 17:58 Відповісти
А что в минометах с минами разве откажут?
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19.02.2023 17:53 Відповісти
А минометы почему не просят?
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19.02.2023 17:56 Відповісти
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