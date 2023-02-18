Менш ніж за рік Росія втратила близько 200 тис. військових в Україні, - Блінкен
Сполучені Штати Америки вважають, що Росія тримає курс на жахливу поразку через політику Путіна стосовно війни в Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Під час панельної дискусії у Мюнхені Блінкен заявив, що Росія дотримується підходів під час війни проти України, які дедалі більше заганяють Кремль у кризу
"Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку для нього у найбільш вражаючих обрисах", - запевнив очільник Держдепу.
Ентоні Блінкен підкреслив, що Росія втратила Україну назавжди.
"Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти", - заявив він, нагадавши, що це разюча відмінність з періодом до 2013 року, коли ставлення до РФ громадян України було загалом позитивним.
Також Росія зазнала дипломатичної поразки по всій земній кулі. "Зв’язки Росії з усім світом обірвалися", - пояснив Блінкен.
"Є також питання про те, що Путін зробив зі своєю країною. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 тис. військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це! Понад мільйон росіян поїхали з Росії, бо не хочуть бути частиною цієї війни", - додав він.
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в нас є кому і з чого їх робити...
Но гораздо лучше просто дать необходимое и реалистичное вооружение, чтобы Украина сама смогла доказать, что эта помощь - не выброшенные деньги налогоплательщиков. Потому что слова - это лишь слова, всё решается на полях сражений.
По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ
И они (кацапы) не хотят в цивилизованный мир, ведь там царят не блатные понятия и не грубость, а толерантность и демократия, что для быдло-гопников равно слабости. Потому они используют презрительные выражения "гейропейцы", "либерасты", "толерасты". И раз уж им со всех щелей преподают, что украинская земля принадлежит "россии", то курс украинцев на сближение с Западом для них равен "предательству", отсюда и ненависть. Но "любви" там никогда и не было, как и уважения, было вот это презрительное снисхождение, они считают, что украинцы обязаны русским.