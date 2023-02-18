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Новини Війна
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Кулеба та європейські лідери відповіли Павелу на натяки про поступки України у війні: Не варто пропонувати Росії легку поразку. РФ має справді програти

кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петера Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок.

Ця дискусія відбулася на "Українському ланчі" у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Петер Павел несподівано заявив, що Захід має стерегтися такої перемоги України, яка розвалить РФ, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до Росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. Павел закликав усіх "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Дмитро Кулеба, який також брав участь у панелі, відповів, Петру Павелу, процитувавши його слова.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обраний президент Чехії Павел застеріг від такої перемоги України, яка розвалить РФ: "Може бути більше проблем"

Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок.

"Немає різниці між тими, хто каже фразу "Україна, можливо, поступиться" та фразу "Україні, певно, доведеться поступитися", - пояснив міністр. – Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

Інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом, лишивши його єдиним учасником, який вдався до таких припущень.

"Тим, хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним – це означає бути короткозорим", - заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зі свого боку закликала не пропонувати Росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

"Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на Україну. Всі 400 млн заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді високою. Якщо вона буде такою, яку вони осилять – то буде новий напад. І Росія має справді програти війну", - заявила очільниця фінського уряду.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Павел Петр (154) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+18
несите следующего Павла. Этот поломался. Ну, или в ремонт...
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18.02.2023 21:16
+8
https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458 https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458


По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ

Упяка продолжает накидывать. Они тупо выдумывают эти новости. Выше по поводу его слов сказаных ранее из западных СМИ
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18.02.2023 21:19
+6
Перехвалили, правильно говорят: Не создай себе кумира. К сожалению нам еще не один раз придется разочароваться.
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18.02.2023 21:17
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несите следующего Павла. Этот поломался. Ну, или в ремонт...
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18.02.2023 21:16 Відповісти
Заспокойся! Павел не такий вже і неправий Саме тому НАТО і балансує а не "пре напролом" Бо якщо росія безконтрольно почне розсипаться - хто дасть гарантію що якийсь "регіональний царьок" не підгребе під себе "ядрьону бонбу"? Або ще гірше - командир ядерної бази захоче себе "забезпечить" і продасть її якимось "папуасам"
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18.02.2023 21:28 Відповісти
Ти мабуть не вкурсі шо ні регіональний царьок ні командир ядерної бази не зможуть самостійно активувати та запустити ЯО
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18.02.2023 21:47 Відповісти
Я "в курсі" - був "дотичний" до подібного Але вивезти її кудись цілком можна І попередить ворогів що її маєш На першій стадії може вистачить і шантажу А "чорні специ" знайдуться щоб у ній розібраться "Ману мануфактурем Ману деструктурем!"
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18.02.2023 21:52 Відповісти
та я и так спокоен. Вообще-то в его проукраинской позиции я уверен больше, чем скажем в позиции того же Реджеповича.
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18.02.2023 21:53 Відповісти
Не розумію чому Павел взагалі це промовив. Можливо це політичний спіч, а не військовий. Бо навіть я знаю що розпад росії на національні території одразу виводить з ладу геть всю ядерну тріаду. Тому що батони, шахти з носіями та ядерні заряди відійдуть різним шаманам, і з кожним таким шаманом буде дуже легко домовитись.
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18.02.2023 23:20 Відповісти
Скажи мені, а ХТО буде домовляться? Ти впевнений, що "домовляться" будуть саме розумні люди? У деяких терористів грошей і можливостей не менше, ніж у деяких країн НАТО І їм легше "зробить пропозицію, від якої неможливо відмовиться" Павел - тверезо мисляча людина І він (як військовий) звик прораховувать наслідки своєї діяльності наперед і за свої слова відповідать - бо все життя служив державі А деякі "політичні лідери" могли, перед тим як лізти в політику, лише язиками чесать перед людьми, чи "шкарпетками торгувать" І для них реклама - головний рушій в діяльності Глянь на "Блазня" - він же ніяк не вийде за рамки естрадного майданчика!
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19.02.2023 06:21 Відповісти
Немає сенсу боятися того, що вже є об'єктивною реальністю. Рашка вже передала ракетні та ядерні технології Північній Кореї. Рашка вже передала ракетні та ядерні технології Ірану, який ще не має ядерної зброї лише тому, що Ізраїль системно знищує ядерні об'єкти та навіть вчених в Ірані. Що зараз передає рашка в Іран взагалі не відомо, але дуже вірогідно постачання вже готових матеріалів для ядерної зброї. Це вже не ризик, а системний процес якому потрібно протидіяти. Розумним людям с грошима та військовою силою буде набагато легше домовитись з шаманами, які окремо не будуть мати доступу до повного набору ракетних та ядерних технологій. А домовитись з рашкою зараз можуть лише терористи. Від того що здохне ***** нічого не зміниться.
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19.02.2023 08:58 Відповісти
Треба перевиховувати, без образ.
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18.02.2023 21:29 Відповісти
Перехвалили, правильно говорят: Не создай себе кумира. К сожалению нам еще не один раз придется разочароваться.
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18.02.2023 21:17 Відповісти
" інтелектуальна пастка" - как будто в шахматы играет. Он еще не понял, что играет в шахматы с дзюдоистом.
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18.02.2023 21:18 Відповісти
не сдзюдоистом а с самовлюбленнім гопником и кидалой....философствующего о половіх органах своих бабушек и дедушек п
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18.02.2023 21:27 Відповісти
https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458 https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458


По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ

Упяка продолжает накидывать. Они тупо выдумывают эти новости. Выше по поводу его слов сказаных ранее из западных СМИ
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18.02.2023 21:19 Відповісти
павел еще не стал президентом, а уже вляпался в скандал своим трындежом
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18.02.2023 21:25 Відповісти
Слова генерала перекрутили, но в целом Чехия судя по СМИ очень сдержанно относится к конфликту.
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18.02.2023 21:25 Відповісти
https://www.vinegret.cz/666048/petr-pavel-zapadu-nuzhno-byt-smelee-i-dat-ukraine-vse-neobkhodimoe-oruzhie/

Да, очень сдержано, конечно.....
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18.02.2023 21:30 Відповісти
В каждой стране есть свой винегрет.
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18.02.2023 21:31 Відповісти
Ну вы приведите пример сдержаности Чехии. Интересно посмотреть
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18.02.2023 21:31 Відповісти
лапоть шо ти тут ниеш.давай на анал медведчука там. там тобі місце
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18.02.2023 21:54 Відповісти
Под Угледаром видно, то что осталось от Т-80 и БМП 3. Ракеты сейчас пускают уже по 4-5 чаще, что бы и создать видимость "незаканчивающихся ракет". Сегодня Борисла Береза, которго сложно обвинить в любви к власти сообщил, что по его данным уже перевезли из кораблей в Средиземном Море калибры для черноморского флота
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18.02.2023 21:37 Відповісти
поменяй фамилию на "Пугалкин", а то херово справляешься
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18.02.2023 21:49 Відповісти
Мобілізації на рососії небуде… я думаю вони будуть її проводити але не явно
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18.02.2023 22:14 Відповісти
Варіанти є… всіх хто тим чі іншим чином повʼязаний з армією можна кинути.. типу всіх хто на війсковій кафедрі чі то в військови училищах…
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18.02.2023 23:09 Відповісти
Також варіант. А скандали промто припиняються - дві три справи по 10 років всім причетним і народ бєсоносєц буде мовчати в тряпочку
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19.02.2023 00:04 Відповісти
вот тобі і генерал нато..слабак. килимок *****
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18.02.2023 21:45 Відповісти
у вас прямо перекличка кацапских тролей сегодня
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18.02.2023 21:50 Відповісти
на зміну заступив рускій мойша шото ти на зміну опоздав.. шо в пітері мабуть проблеми з трамваями.зразу в спам..
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18.02.2023 22:00 Відповісти
Реакція України і Европи радує. Найменьші реверанси треба подавляти. Річ у тому що на Заході і Сході ще не всі до кінця розуміють, що рашен-рейх -ворог не України, а світу і таким був останні 500 років.
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18.02.2023 21:52 Відповісти
Все, кто боится развала россии пусть ответит на простой вопрос: А кто довёл эту россию до угрозы развала? Ответ простой - тупое российское быдло и их кремлёвский упырь. Кто им доктор?
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18.02.2023 22:03 Відповісти
вот тебе и Павел.....
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18.02.2023 22:10 Відповісти
А я впевнений в одному - поки кацапія існує на світі , доти порядку й безпеки у світі й не буде . Імперія має здохнути крапка
Боятись розвалу імперії це дурниця . Хто там боїться що - в разі розпаду паРаші , буде втрачено контроль над ядерною зброєю - знайте , вона і так зараз знаходиться в руках божевільних виродків . То ж -гірше ніж є зараз вже , не буде .
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18.02.2023 22:25 Відповісти
А чому виходки Лукашенка ковтаємо пане Кулеба, нема команди з охфісу?
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18.02.2023 22:36 Відповісти
Мені б дуже хотілося, щоб Петро Павел мав справу з реальністю. Якщо Путін не піде з Криму і не піде з посади лідера Росії, цей конфлікт НЕ закінчиться. Він не веде переговорів чесно і йому не можна довіряти.
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19.02.2023 03:34 Відповісти
Судя по тому,как дядя Сэм и старушка Европа сторонится поддерживать сепаратистское движение в самой рассеюшки,таки, в речи Павела имеется доля правды.Не все наши союзники благоволят развалу раши на удельные княжества вкупе с ЯО,и неоднократно об этом воочию заявляли
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19.02.2023 13:05 Відповісти
 
 