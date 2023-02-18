Кулеба та європейські лідери відповіли Павелу на натяки про поступки України у війні: Не варто пропонувати Росії легку поразку. РФ має справді програти

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петера Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок.

Ця дискусія відбулася на "Українському ланчі" у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Петер Павел несподівано заявив, що Захід має стерегтися такої перемоги України, яка розвалить РФ, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до Росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. Павел закликав усіх "бути реалістичними - сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Дмитро Кулеба, який також брав участь у панелі, відповів, Петру Павелу, процитувавши його слова.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", - заявив міністр.

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Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок.

"Немає різниці між тими, хто каже фразу "Україна, можливо, поступиться" та фразу "Україні, певно, доведеться поступитися", - пояснив міністр. – Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

Інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом, лишивши його єдиним учасником, який вдався до таких припущень.

"Тим, хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним – це означає бути короткозорим", - заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зі свого боку закликала не пропонувати Росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

"Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на Україну. Всі 400 млн заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді високою. Якщо вона буде такою, яку вони осилять – то буде новий напад. І Росія має справді програти війну", - заявила очільниця фінського уряду.