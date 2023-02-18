Протягом 18 лютого росіяни обстріляли 4 громади Сумщини, зафіксовано 75 влучань, - ОВА
Російські війська протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано 75 влучань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів", - ідеться в повідомленні.
О 9:45 з території рф відбувся мінометний обстріл Білопільської громади - 6 влучань. Внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено п’ять домогосподарств, три будинки не придатні для життя (прямі попадання) та автомобіль.
Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади - 12 влучань.
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний (15 влучань) та кулеметний обстріли.
Хотінська громада була під обстрілом з артилерії - 6 влучань.
На Путивльську громаду о 16:45 з території Росії ворог скинув 11 мін.
За даними ОВА, без жертв.
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