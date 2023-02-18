Росія зібрала авіацію за 200 км від кордону, може застосувати її у наступі на Донбасі, - ГУР

Росія зібрала сотні літаків та гелікоптерів на авіабазах на заході Росії, але масований повітряний удар по Києву малоймовірний. Однак РФ може використовувати ці літаки та гелікоптери для наступальної операції на Донбасі.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У нас є інформація про наявність приблизно 450 тактичних літаків (не стратегічних бомбардувальників) та близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні гелікоптери", – сказав Юсов.

Він наголосив, що авіація розміщена в основному на території РФ щонайменше за 200 км від кордону – у різних місцях, але поза досяжністю вогню українських сил.

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Юсов зазначив, що останні оцінки ГУР не вказують на те, що Росія планує використати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки, але вони можуть використовуватися для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.

Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них.

"Росії не вдасться реалізувати цей план. [Але] щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію, зокрема [за допомогою] F-16, про які Україна веде переговори з нашими закордонними партнерами", – додав Юсов.