Росія зібрала авіацію за 200 км від кордону, може застосувати її у наступі на Донбасі, - ГУР
Росія зібрала сотні літаків та гелікоптерів на авіабазах на заході Росії, але масований повітряний удар по Києву малоймовірний. Однак РФ може використовувати ці літаки та гелікоптери для наступальної операції на Донбасі.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У нас є інформація про наявність приблизно 450 тактичних літаків (не стратегічних бомбардувальників) та близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні гелікоптери", – сказав Юсов.
Він наголосив, що авіація розміщена в основному на території РФ щонайменше за 200 км від кордону – у різних місцях, але поза досяжністю вогню українських сил.
Юсов зазначив, що останні оцінки ГУР не вказують на те, що Росія планує використати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки, але вони можуть використовуватися для підтримки наземних сил окупантів на сході України.
"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.
Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них.
"Росії не вдасться реалізувати цей план. [Але] щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію, зокрема [за допомогою] F-16, про які Україна веде переговори з нашими закордонними партнерами", – додав Юсов.
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БпЛА «Лелека-100» на позашляховиках https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV HMMWV , підготовка до параду до Дня Незалежності, 2018 рік А де "Фурія, один з небагатьох комплексів, який пройшов увесь цикл державних випробувань і його взяли на озброєння ЗСУ у 2020 році. Втім, військові використовують його з 2014-го. Він літає на дистанцію до 50 кілометрів - його використовують для розвідки і коригування артилерійського вогню. ДП "Антонов" з 2014 року почав підготовку до виробнництва БпЛА "Горлиця", "Горлиця 2" і "Горлиця 2". Серійне виробництво мало розпочатися у 2020 році.Проект "Горлиця" зупинився на позитивному Висновку комісії МО України від 28 липня 2016 року. Комісія визначила, що Технічний проект ДКР за шифром "Горлиця" вважається виконаним... То де вони?
https://haqqin.az/news/275053
А там 200 цілей.
Нам треба власні засоби враження з їх виробництвом тисяч а краще десятків тисяч на місяць.
Думаю відрізнити зможуть справжні від муляжів. Питання лиш чим їх дістати...
200 самолетов при нем- это воообще не о чем. Лапти рискуют потерять вообще всю свою авиацию.
Но ОПК-УКРОБОРОНПРОМ не робить клона шахеда, а робить багаторазовий дорогий дрон бомбардувальник якого досі немає.
то параша так би не нагліла
Ну так и не нужно пассивно ждать, нужно готовиться. Теребить Запад насчет ракет, дополнительных комплексов для ПВО, стингеры в войска...
И раз скопления, то зачем ждать их взлета? 200 км от границы всего. Энгельс был прекрасен.
Я не верю, что они смогут это все поднять в воздух. Это сложно и почти невозможно.
Это будет их конец всему, т.к. ПВО в Украине на сегодня лучшее в мире.