Федоров про "Армію дронів" для ЗСУ: "Вже законтрактовано майже 1900 пташок на 3,7 млрд грн". ВIДЕО

На армію дронів українці зібрали понад 100 млн грн через Дію. Ще більше 6 млн грн задонатили через застосунок "Повітряна тривога".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, підсумовуючи події поточного тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив fast-track трек для дронів. Це максимально прискорить ввезення безпілотників та їхніх комплектуючих в Україну. Більше жодної бюрократії. Таке рішення є складовою плану з підсилення армії на технологічному фронті", - повідомив він.

"Армія дронів продовжує забезпечувати наших військових найкращими дронами. Вже законтрактовано майже 1900 пташок на 3,7 млрд грн. Минулого тижня передали на фронт два потужних українських комплекси Raybird-3. Вони долають 2,5 тис. км і працюють попри РЕБ. На армію дронів українці зібрали понад 100 млн грн через Дію. Ще більше 6 млн грн задонатили через застосунок "Повітряна тривога". Збір на безпілотники прождовжує і зірковий амбасадор United24 Марк Гемміл", - наголосив Федоров.

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Він також нагадав, що Дія.City відсвяткувала свою річницю. З його слів, за час платформа має 451 резидента, більше 35 тисяч фахівців та принесла 4 млрд грн сплачених податків.

Міністр також повідомив, що 350 сіл отримають 4G, а через у Дія.TV стане доступним канал CNN.