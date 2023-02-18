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Новини Волонтери для армії Війна
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Федоров про "Армію дронів" для ЗСУ: "Вже законтрактовано майже 1900 пташок на 3,7 млрд грн". ВIДЕО

На армію дронів українці зібрали понад 100 млн грн через Дію. Ще більше 6 млн грн задонатили через застосунок "Повітряна тривога".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, підсумовуючи події поточного тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив fast-track трек для дронів. Це максимально прискорить ввезення безпілотників та їхніх комплектуючих в Україну. Більше жодної бюрократії. Таке рішення є складовою плану з підсилення армії на технологічному фронті", - повідомив він.

"Армія дронів продовжує забезпечувати наших військових найкращими дронами. Вже законтрактовано майже 1900 пташок на 3,7 млрд грн. Минулого тижня передали на фронт два потужних українських комплекси Raybird-3. Вони долають 2,5 тис. км і працюють попри РЕБ. На армію дронів українці зібрали понад 100 млн грн через Дію. Ще більше 6 млн грн задонатили через застосунок "Повітряна тривога". Збір на безпілотники прождовжує і зірковий амбасадор United24 Марк Гемміл", - наголосив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія у війні в Україні продовжує використовувати китайські дрони, - The Wall Street Journal

Він також нагадав, що Дія.City відсвяткувала свою річницю. З його слів, за час платформа має 451 резидента, більше 35 тисяч фахівців та принесла 4 млрд грн сплачених податків.

Міністр також повідомив, що 350 сіл отримають 4G, а через у Дія.TV стане доступним канал CNN.

Автор: 

безпілотник (4195) благодійність (570) допомога (8367) Федоров Михайло (881)


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Топ коментарі
+37
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19.02.2023 00:12
+36
А власні дрони коли вироблятимемо? І не тільки дрони... Чи власне виробництво та власна оборонна промисловість вже остаточно вбита "слугами кремля"???
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18.02.2023 23:34
+21
А ви і далі скидуйтесь на дрони ...
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19.02.2023 00:28
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А власні дрони коли вироблятимемо? І не тільки дрони... Чи власне виробництво та власна оборонна промисловість вже остаточно вбита "слугами кремля"???
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18.02.2023 23:34 Відповісти
"Минулого тижня передали на фронт два потужних українських комплекси Raybird-3. Вони долають 2,5 тис. км і працюють попри РЕБ"
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18.02.2023 23:38 Відповісти
Дай Боже, якщо так. Сподіваюсь москалоті буде від цих пташок непереливки.
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19.02.2023 01:05 Відповісти
Вони не ударні - розвідувальні.
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19.02.2023 07:08 Відповісти
цельный министр вещает что передал аж цельных два дрона с катапультой (за госбабло?) и вроде как нашел куда потратить собранное народное бабло, но когда что реально приедет неизвестно, может - никогда, потому как "законтрактовано" почему-то через год войны (и до сих пор не поставлено, потому как с гордостью за два рассказал, а не за хотя бы 100 из 1900). что - цельный год ждали пока соберут 4 ярда гривен чтобы перед пацанами не было стыдно? типа, если меньше то влом звонить договариваться, заказывать, типа неначасі?
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19.02.2023 02:27 Відповісти
Вот сегодня так, чтобы забыли про что ты врал вчера. Геббельс отдыхает.
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19.02.2023 03:46 Відповісти
З 2016 року допущений до експлуатації в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних силах України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Raybird_3#cite_note-2 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Raybird_3#cite_note-berezhnyi-3 [3] . Raybird-3 - назва авіаційного комплексу для цивільного використання; ACS-3 - назва військової версії(с)
...із вікіпедії
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19.02.2023 13:31 Відповісти
Это хорошо, но почему не за бюджетные деньги? Защита страны нужна только волонтерам и НАТОвским союзникам, но не зеленой власти?
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19.02.2023 15:07 Відповісти
Зеленій напасті.
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19.02.2023 16:02 Відповісти
Из какого окопа пишешь?) Или только ты имеешь право такие вопросы задавать?)
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18.02.2023 23:55 Відповісти
Ну мог бы и не рассказывать какая ты дешевка))) Все расценки знаешь и ключевые слова)))
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19.02.2023 00:10 Відповісти
Ну, го тебе сказать, Міністр?

Слів не вистачае…

Держава знову з протягнутою рукою до Народу? Допоможить копійкою…

Бахмут задихаеться від недостачі дронів з тепловізорами, а ти тільки « законтрактував»?!

А твоя « Дія»!? Як ти її захистив? Вона же дерява, як решето. Де кібербезпека?!!!

Це було б «сумно», як би не війна.

Бо це вже не «піонерський гурток радіолюбителів»,
це не « маемо право на помилку»- це більше…
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19.02.2023 00:23 Відповісти
Так, як там авіаційний завод "Антонова", який мав розробляти такі не прості апарати, як "Фурія", "Фурія 1", "Фурія 2"? А сам завод то хоч житвий, чи знищений? Звичайно безпілотні аппарати ніхто не виготовляв, бо як тоді дороги?
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19.02.2023 08:40 Відповісти
Мадяр рассказал, что ЕС не выпускает в Украину товары двойного назначения, т.е дроны с тепловизорами. Не пускают, потому что приняли закон о товарах двойного назначения против РФ. Они до сих пор путают РФ и Украину.
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18.02.2023 23:37 Відповісти
Манипулятор брехливый... Вы там в ОПе все такие???
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18.02.2023 23:49 Відповісти
Він правду написав. fast-track прийняли із запізненням. Воно звичайно допоможе, але ЄС тепер сам не дуже випускає те що нам потрібно. Треба щоб дипломати упросили зняти ці обмеження для України.
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19.02.2023 00:28 Відповісти
Мадяр казав трохи інакше. Не про те що нас з кимось плутають. Закон цей діє давно, але поляки трохи закривали очі на митниці. Зараз після скандалу про постачання ПДР-ам товарів подвійного призначення, це змінилося і на митниці згадують що є закон ЄС. Наша держава має узгодити питання з Польщею, та іншими країнами через яки ми завозимо ці дрони.
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19.02.2023 00:00 Відповісти
поляки трохи закривали очі на митниці а тераз що? Эти товары пойдут транзитом через Украину москалям?
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19.02.2023 16:15 Відповісти
Зараз поляки виконують закон ЄС. Я не Бабця Ванга щоби передбачувати що куди піде. У фонду "Повернись живим" є ліцензія на закупівлю товарів подвійного призначення, їм ніхто нічого не затримує. Може то поляки винні що наша влада своєчасно не може зробити щось корисне за для захисту держави?
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19.02.2023 17:13 Відповісти
. У фонду "Повернись живим" є ліцензія от ЕС?
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19.02.2023 17:50 Відповісти
А ще більш дурне запитання спробуєте задати?
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19.02.2023 19:15 Відповісти
На дурне коммент дурне запитання
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20.02.2023 01:32 Відповісти
Якщо дурне не може зрозуміти комент - тоді комент дурний?
Ось вам вашою псячою мовою:
"Г-жа Простакова. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.
Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь."

Щоби закупити зброю в країні ЄС (та повезти її через митницю) не потрібна якась уявна ліцензія від ЄС, у покупця має бути ліцензія від держави яка купує. Міжнародні правила торгівлі зброєю - чули?
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20.02.2023 11:52 Відповісти


"Щоби закупити зброю в країні ЄС (та повезти її через митницю) не потрібна якась уявна ліцензія від ЄС, у покупця має бути ліцензія від держави яка купує. "
Маячня! А як же законы ЕС?
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20.02.2023 15:36 Відповісти
"Маячня! А як же законы ЕС?"

Дуже змістовно. На який закон ви посилаєтесь? Я що маю здогадуватися по вашим гаслам? ЄС наклав на Україну якісь санкції?!
Якщо ви знавець законодавства ЄС, підкажіть - що заважає компанії яка має державну ліцензію від держави Україна закупити у виробника зброю та провести через дружню країну ЄС, або закупити її у постачальника в цієї країні та провести товар через митницю?
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20.02.2023 16:55 Відповісти
Это Мадяр рассказал, что дроны не пропускают через кордон по причине закона про товары двойного назначения
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20.02.2023 17:44 Відповісти
Я добре чув що казав Мадяр, та розписав це у першому пості. Закон не вчора виник, йому десятки років, і в Україні є такій закон.
Простіше за все державі Україна домовитися з державою Польща про перелік фірм, юридичних або фізичних осіб (волонтерів) яким дозволяється купувати та проводити дрони такого типу через митницю.
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20.02.2023 18:47 Відповісти
ЕС перестал выпускать в Украину дроны ПОСЛЕ того как ИМЕННО Украина их внесла в товары двойного назначения... Именно после этого и страны ЕС стали пересматривать свое законодательство на эту тему... А своим ВОНЮЧИМ "Они до сих пор путают РФ и Украину", ты только показал свои свонособачьи копыта...
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19.02.2023 00:03 Відповісти
А можливо тому, що технології цих дпронів зразу будуть у москалів, чи вже звільнили єлдака, татарова, смірнова?
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19.02.2023 08:43 Відповісти
Москали закупают их прямо в Китае оптом
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19.02.2023 16:13 Відповісти
Виходить $50 тис за один дрон.
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18.02.2023 23:51 Відповісти
І що головне...думають що так і треба🤦. Уйобки, ***
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18.02.2023 23:57 Відповісти
Харчі в тридорога купують, дивно буде якщо на цих закупках не нагріють свої кармани
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19.02.2023 00:00 Відповісти
Майже 2 ляма грн. один дрон????😱
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18.02.2023 23:56 Відповісти
І що ж це за дрони такі дорогі?
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19.02.2023 00:14 Відповісти
очевидно с откатами и распилами. 2 ляма это 20 человек з з\п 50к работают месяц + лям на материалы. это фактически вручную можно что-то приличное собрать (особенно если не 19й век и чертежи-схемы, 3дпринтеры, сканеры и т.д. вообще-то есть, много, институты всякие, чего-то там делали, что-то летает даже и т.п.), а если серию делать то вообще. но пойти купить и типа при делах, но не факт что рабочее (как с тем вертолетом что вдруг с министром сломался?), и не отвечать если оно хреново полетит, не заработает и т.д. то конечно проще, вроде как, правда в мирное время.
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19.02.2023 02:41 Відповісти
Управлять ими будет спутник Притулы?
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19.02.2023 00:08 Відповісти
ЗЕкодла должны уйти в отставку!
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19.02.2023 00:12 Відповісти
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19.02.2023 00:12 Відповісти
Зеленський зробив багато шкоди, але про захист московської церкви - це ж неправда. І ви й всі інші українці бачать, що це неправда. Точніше - брехня. А брехня тут тільки на шкоду.
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19.02.2023 00:29 Відповісти
так то он вынужден был ,после всей проделанной работы по сдачи Украины и не осуществления запланированного -зэ-иуда на не мог больше покрывать московский филиал тем более после того как стало известно о массовых преступлениях против Украины со стороны московского патриархата и требованием украинской церкви про передачу части Лавры и то всем известно как СБУ пресует громады которые хотят перейти в украинскую церковь и всячески запрещает им это сделать
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19.02.2023 01:26 Відповісти
и то всем известно как СБУ пресует громады которые хотят перейти в украинскую церковь и всячески запрещает им это сделать -- детальніше про всіМ
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19.02.2023 11:23 Відповісти
Він, просто, хоче її приручити, аби працювала на нього.
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19.02.2023 07:11 Відповісти
А в чому заключається брехня по московській церкві? Дайте ссилку на закон про заборону УПЦ МП в Україні, яка фактично є філією РПЦ? Такого закону немає і не буде, бо Володя не християнин, він не дуже в цьому питання розбирається, але він точно знає, що УПЦ проголосує за нього, а не за представника тієї сили, які допомогли отримати Томос і незалежність реальній українській церкві.
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19.02.2023 08:48 Відповісти
та пройшли вже Порошенка -пам!ятаємо Порошенкові рефформи поліції Генпрокуратури і судів .. А ще судилище над Торнадо ...
І Зеленського переживем........Нам розуму набратись і створювати собі кумирів
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19.02.2023 03:42 Відповісти
Я там розумію, що Зеленський виправив "помилки" Попрошенка і зробив "правильні" реформи прокуратури, поліції і судів? Такого ганьбища не було при жодному президентсву, що твориться сьогодні. Всім рулят татаров і єлдак, а вони звичайно "патріоти", представники антитмайдану. Я так розумію Зеленський випустив "торнадівців" і того, що застрелив двох поліцейських в місті Дніпрі?
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19.02.2023 08:54 Відповісти
Химия и Химики Порох. От алхимии до артиллерии: история вещества, которое изменило мир
Порошенко: Мы с Зеленским пожали руки, у нас один враг - путин
До сих пор ни Зеленский как действующий лидер государства, ни Порошенко как условный лидер оппозиции на самом деле не имеют альтернативы единству. Тому самому единству, которое не позволило нам погибнуть в первые дни и продержаться все N дней войны.
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19.02.2023 04:00 Відповісти
Пожали руки и....клоун закрыл телеканалы Пороха))))))
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19.02.2023 06:55 Відповісти
все с зеленским праздновали "день єднання", которое он ввёл 16.02.2022 или забыли?
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19.02.2023 14:47 Відповісти

Ми зробимо «день нападу» 16 лютого Днем єднання - Зеленський (напад 24 02 2022)
День єднання - державна акція, що відбулася https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента України
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20.02.2023 14:19 Відповісти
А ви і далі скидуйтесь на дрони ...
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19.02.2023 00:28 Відповісти
Ви подивіться на прізвище -Мецгер. Ви мабукть антисимит,тому що Рабіновичі, Фрідмани, Коломойські, Боголюбські та інші поза критикою, їм 73% віддали всі ключі від всієї України. Забрати вже не зможуть ніколи.
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19.02.2023 08:57 Відповісти
Все просто. Если этот парень снова получил должность, может еще более прибыльную, чем прежняя, это означает лишь одно. Что в основном, он делал все, как ему говорили сверху и сполна делился. Точно также, несмотря на то, что доблестный министр обороны Резников не только проворовался, а и оскандалился с яйцами, которые он меряет в килограммах, что совсем никого не удивляет, он продолжает занимать эту должность, так как имеет поддержку президента. Это означает, что в Украине законы и Конституция работают избирательно, это означает, что в Украине президент возглавлял и возглавляет коррупцию и мы ничего сделать не можем. Это означает, что такие структуры, как ГБР не исполняют свои обязанности. Особенно в условиях военного времени.
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19.02.2023 21:56 Відповісти
1.Це доповідь міністра з команди ОП!
-це доповідь волонтера!
3. Мысли вслух. Среди всех запросов с фронта лидируют дроны, пикапы и внедорожники. С первым понятно, что ничего не понятно. Слишком много людей хочет кусок с этого пирога, вот пирог и не получается. Но остается вопрос с машинами. Волонтёры выгребли почти все из Европы для фронта. Старых пикапов почти не осталось. Выгребается уже даже американский рынок. На днях будет 1 год со дня полноценного вторжения. Как Минобороны и Укроборонпром решили эту проблему? Они заключили договора с кем-то из мировых производителей? Нет! Они наладили конвейерную сборку пикапов? Нет! Они создали производство багги? Нет! Может они наладили закупку б/у машин по всему миру? Ответ опять же - нет! Может в Минобороны и Укроборонпроме не знают об этой надобности? Знают. Так вот мой вопрос - почему обеспечение военных машинами по прежнему на волонтерах и когда Минобороны и Укроборонпром начнут заниматься этим вопросом, который находится в зоне их ответственности??? - це реальність!
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19.02.2023 00:35 Відповісти
готовьтесь кацапы к смерти с неба
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19.02.2023 00:48 Відповісти
дрони по 50 штук баксів штука. ну окей, гугл, тобто Міша Фьодоров. закуповував у Арахамії, мабуть
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19.02.2023 01:14 Відповісти
А скільки дронів можна було купити за 2 мільярди гривень,які пішли на "єдиний телемарафон"?
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19.02.2023 01:22 Відповісти
Вот сегодня так чтобы забыли про что ты врал вчера. Клоун,
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19.02.2023 03:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AzM9Ud4u9tU МАДЯР показав які саме і по якій вартості слід купляти дрони для ЗСУ
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19.02.2023 06:13 Відповісти
Очень познавательно!
Достойно отдельной статьи на Цензоре, чтобы народ понимал проблемы с барыгами и что и сколько стоит!
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19.02.2023 14:09 Відповісти
народ у нас так устроен, что проще просто перечислить донат в какой-нибудь волонтерский фонд, а там похер, у кого и по какой цене покупаются спутники. Это типа как для успокоения души и избавления от угрызений совести купить индульгенцию. Поэтому про лаченкова знают все, а про "Техспецимпорт" не знает никто.
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19.02.2023 14:28 Відповісти
Этим должно заниматься МО!Резников в частности, раз он остается пока что министром обороны, к моему сожалению.

Воины обязаны быть заточены на основной своей задаче, а не забивать головы проблемами чиновников, которые еще умудряются ставить палки в поставки этих "свадебных" дронов!
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19.02.2023 14:22 Відповісти
резников исполняет то, что ему доводят из ОПы.
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19.02.2023 14:33 Відповісти
МО подчиняется ОП?
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19.02.2023 14:45 Відповісти
опе подчиняются все фотографы и сосёнки, кого куда своего втулили. не понял за 4 года?
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19.02.2023 14:57 Відповісти
Мне повторить вопрос, раз не дошло с первого раза?
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21.02.2023 18:44 Відповісти
На телемарафон виділили, майше, стільки саме, а на дороги в десятки разів більше. До речі, асфальт з великого крадівництва вже почав руйнуватися, а зими толкової не було.
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19.02.2023 06:22 Відповісти
І це на 9-му році війни і 4-му році правлення Зеленського. Виходить, що "зелена" команда провалила все, що тільки можна було провалити. І що було б, якби не допомога США і Європи?
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19.02.2023 08:02 Відповісти
"Допомога США,Європи"...а чому не згадуєте Порошенка?Він теж нам багато допомогав.Його повсякденна безкорисна поміч надихала нас на боротьбу з москалями,це він разом з дружиною Мариною купляв нам дрони за свої чесно зароблені гроші,посилав продовольство з Англіі,бронежилети,долекоміри,гвинтівки...Все це дуже детально перелічено на "укр.мілітарі.ком." включно до кількості набоїв і про це треба говорити повсякчас...
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19.02.2023 09:54 Відповісти
Це з тебе зелена заздрість лізе, що ти і процента не зробив, що Порох
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19.02.2023 09:57 Відповісти
Від слова Попрошенко у зебобіків зранку почнуться конвульсії, а 73% почнуть гавкати на вулицях замість собак. Звичайно, сім'я Порошенків, починаючи з 2014 року і по цей день зробила і робить для посилення армії, особливо було відродження ЗСУ при його президенстві, але вумний і "вдячний" нарід обгадив його з ніг до голови і до цього часу прославляє "еліту" Бень, яка їх обібрала до ниточки.
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19.02.2023 10:15 Відповісти
Тут я з Вами погодитись не можу. В питанні бені Порошенко зробив сам себе,а заодно і Україну. Саме його страх обвалу банківської системи України запустив механізм, який дозволив народитися зелебобікам. Якби Приват збанкрутував, то у більшості населення були б запитання, де мої гроші до бені і Ко, а так непокаране зло провернулося з новою силою добивати Україну з середини. Це, на мою думку, найбільша помилка допущена за часів Порошенка. Банківська система з реанімації не вийшла до цього часу і рішення рятувати Приват тоді було помилкою.
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19.02.2023 13:02 Відповісти
это да, вопросы к бене были бы сразу, их можно было бы даже задать по телефону, позвонив прямо в Герцлию. Но к Порошенко тогда вопросов было бы скорее всего больше, чем к бене. Потому что народ с того момента забыл бы что такое пластик, а еще через год стали бы популярны для походов в "Фору" и "Сельпо" кошельки на колёсиках - туда на кравчучке деньги, а обратно продукты экономно на неделю. Потому что тогда бы банковская система вообще не попала бы в реанимацию, а сразу в морг. И флажки у нас с вами, очень вероятно, были бы сейчас другими. И не потому что VPN.
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19.02.2023 14:51 Відповісти
Можливо такий апокаліптичний сценарій і міг бути, хоча я в це не вірю. Але було б знищено міф про ефективного приватного власника, а саме цей міф і дозволяє олігархам паразитувати в Україні. Саме цей міф бубнять недолугі міністри та прем'єр-міністри вже 30 років з кожної праски. І саме цей міф призводить до відсутності розуміння у більшості населення, що на виборах треба обирати не того хто більше обіцяє, а того хто за своїми морально-діловими якостями та розумовими здібностями може виконувати покладені на нього обов'язки. Щоб нарешті міністри були здатні виконувати свої обов'язки, а не розповідати, що я ідіот управляти майном держави не можу, а можу його віддати в липкі рученята своїх господарів. Так для більшості це був би нестерпний і болючий процес самопізнання та усвідомлення, що пропетляти не вийде і для виживання необхідно думати не шлунком, а головою, але чим раніше він почався б, тим з меншим болем та кров'ю пройшов.
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19.02.2023 16:49 Відповісти
Не "возможно", а был бы. Крах самого крупного системообразующего банка, в котором хранились вклады большей половины населения и половина счетов мелкого/среднего бизнеса с дырой в 155 ярдов привёл бы к тому, что на следующий день легли бы все остальные отделения остальных банков после снятия денег первой сотни вкладчиков по всей Украине. И тогда бы рухнула не только банковская система, но и вся финансовая система государства. Это очевидно. И дальше сюда заходят банки другой страны, а следом и крупный бизнес, скупая всё как цунами. Подсказать. какой страны? Правильно!
Поэтому, уж извините, дальше первого предложения ваш коммент уже был не интересен.
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19.02.2023 18:08 Відповісти
Как это по-русски Сам виноват что остановил путера, освободил две трети захваченной на востоке Украины территории, возродил из развалин нашу армию. Почем за высер, подоляшавка? Или может рашотроллик?
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19.02.2023 15:14 Відповісти
А самій налагодити виробництво мозгу нехвата, так найміть у кого хвата
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19.02.2023 09:54 Відповісти
тим часом пишуть кацапи масово викуповують в Китаї дешеві "весільні" дрони десятками тисяч. Ті дешеві дрони що ведуть розвідку позицій безпосередньо на межі зіткнень, корегують мінометний вогонь, скидають гранати на бліндажі та техніку....
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19.02.2023 12:44 Відповісти
А наше совкове командування про цю армію дронів щось знає? А то інколи здається що у нас в Україні дві армії, в одній совок совком, де все ще використовують excel таблицю як базу даних, а в другій у нас армія дронів.
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19.02.2023 13:26 Відповісти
Цей меністр недавно заявляв щобудуть скорочені чиновники в Україні щось не видно скорочення
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19.02.2023 21:08 Відповісти
Федоров, это глупое хвастовство. Количество единиц вооружений и людей личного состава является военной тайной. Кто-нибудь объясните так называемому министру, как себя нужно вести в публичной плоскости во время войны.
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19.02.2023 21:39 Відповісти
Бесит,что эти п...ры никуда не спешат.Сегодня по сараям должны клепать сотни мин и минометов в сутки.По подвалам дроны бегом испытаные лепить.Страна должна пахать на войну в три смены.Выходит такая морда и вальяжно мурлыкает "законтрактовано".А куда спешить?Украинцы ж бесплатные...
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19.02.2023 22:00 Відповісти
Ну да.. Украинцы ж бесплатные.. Но они могут закончиться😭 Потому что такой, как этот упитанный Федоров в бодром настроении, никуда не спешит..

Вот не верю ему. Совсем!
Поэтому у меня нет Дії в смартфоне. И в скором времени не появится)
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20.02.2023 03:41 Відповісти
Федоров - это типичный зеленый прохиндей, не понимающий в цифровизации. Большая часть компаний не дает возможность оплатить картой товар при покупке на сайте онлайн; далеко не везде принимают к оплате банковские карты. Европа? Нет, не слышали.
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20.02.2023 08:32 Відповісти
 
 