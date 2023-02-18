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Новини Війна
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Макрон заявив, що хоче поразки Росії у війні, але не її повного розгрому: "Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде"

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над Росією у війні, але не її руйнування.

Про це він сказав у літаку в інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом… Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", – сказав Макрон.

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Французький лідер зазначив, що деякі, особливо у східній Європі, дотримуються жорсткішої лінії і різко критикували його висловлювання про те, що Росію не слід "принижувати".

"Сьогодні необхідно, щоб Україна очолила воєнний наступ, який зруйнує російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – вважає Макрон.

На думку французького лідера, зараз жодна із сторін не може повністю здобути перемогу – ні Україна, ні Росія. Макрон зазначив, що наслідки російської мобілізації не такі великі, як очікувалося, і вона зараз на межі своїх можливостей.

На думку Макрона, "жодна сторона не може перемогти повністю".

Президент Франції також заявив, що "всі варіанти, крім Володимира Путіна в рамках нинішньої системи" в Росії "здаються йому гіршими", ніж російський президент.

Автор: 

путін володимир (23857) росія (65316) Франція (3076) Макрон Емманюель (1465)


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Топ коментарі
+32
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19.02.2023 00:24
+27
Как можно привлечь к ответственности ублюдков не разгромив их цитадель? А если ублюдки не понесут ответственности, разве это можно называть их поражением?
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19.02.2023 00:05
+26
Ето все равно что если бы в 1945 союзные войска дошли до границ Германии, остановились и сели на переговоры с товарищем Адиком Гитлером. И он согласился на мирную жизнь. Только почему все пошли штурмовать Берлин, а то товарищ Адольф до конца не утихал и еще с бункера кричал что всем покажет. Неужели вы думаете что ***** который поклоняется Фюреру и идет шаг в шаг согласно Майн кампф, когда то успокоится и даст всем спокойно жить
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19.02.2023 00:05
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Макрон! Ты или крест сними, или трусы надень! Нельзя одной жопой, даже такой как у тебя, сидеть на 2 х стульях!
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19.02.2023 00:01 Відповісти
Росія має бути зруйнована... це не є нормальним коли десятки народів використовуються москвою лише для смоктання з них ресурсів... Росія за час свого існування вбила сотні мільйонів людей... і за це вона повинна бути зруйнована https://www.youtube.com/watch?v=Z6VAHqRuZgo
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19.02.2023 00:10 Відповісти
Ніхто із західних політиків напряму не скаже про розвал московії. Усі вони цього бажають, до цього йдуть, але говорити - зась. Це політика.
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19.02.2023 08:05 Відповісти
Як це поразка без разгроиу? Алогізм якійсь.
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19.02.2023 10:48 Відповісти
Він політик чи військовий і воєнний стратег?
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19.02.2023 00:04 Відповісти
Він mudak.
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19.02.2023 07:27 Відповісти
Можливо такі заяви, варто рахувати як співпрацю у злочинах ***** ....
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19.02.2023 09:17 Відповісти
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19.02.2023 00:04 Відповісти
Резиновая попа Макрона?
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19.02.2023 00:29 Відповісти
Как можно привлечь к ответственности ублюдков не разгромив их цитадель? А если ублюдки не понесут ответственности, разве это можно называть их поражением?
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19.02.2023 00:05 Відповісти
Ето все равно что если бы в 1945 союзные войска дошли до границ Германии, остановились и сели на переговоры с товарищем Адиком Гитлером. И он согласился на мирную жизнь. Только почему все пошли штурмовать Берлин, а то товарищ Адольф до конца не утихал и еще с бункера кричал что всем покажет. Неужели вы думаете что ***** который поклоняется Фюреру и идет шаг в шаг согласно Майн кампф, когда то успокоится и даст всем спокойно жить
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19.02.2023 00:05 Відповісти
А все просто потому что У. Черчилль сказал - Мы будем наступать до тех пор, пока не задушим нацистскую мразь в ее собственном логове. Британцы и сралина бы задушили если бы в лиге наций дали добро, так как именно сралин оказывал военную помощь нацистам Германии когда те напали на Англию в 1940-м году.
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19.02.2023 00:11 Відповісти
ви такі проводите паралелі ніби зараз проти русні теж воюють союзні війська. зараз немає ніяких союзних військ. є тільки Сили Оборони України, яким допомагають західні партнери зброєю і фінансами. і перш ніж марити якимись планами йти на москву, потрібно спочатку вигнати кацапів з України. і якщо нам зараз для того, щоб вигнати каців з території України західні партнери дають зброї в недостатній для цього кількості, то хто нам дасть ще більше зброї для наступу і для руйнування московської цитаделі? реалістами треба бути.
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19.02.2023 00:38 Відповісти
А хто говорить, що треба йти на мацкву? Йти намацкву і розвалити ********* - то різні речі.
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19.02.2023 07:31 Відповісти
Речь не об этом. А о том, что например условием для снятия санкций должна быть не только победа Украины и выход на границы 1991 года - это МИНИМУМ. Но в дополнение к этому: россия как государство должна радикально измениться, её политическое устройство, вооружения и армия должны быть поставлены под внешний контроль, как это произошло с Германией и Японией после 1945 г. То есть нужны гарантии, что агрессия не повторится.
Просто до этой стадии еще неблизко и многие даже боятся думать об этом. Но рано или поздно придется не только думать, но и принимать решения.
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19.02.2023 11:35 Відповісти
Именно так. снятие санкций после передачи цапского ядерного оружия адекватным странам или полная его ликвидация. плюс демилитаризация федерации, чтобы никогда больше им не лезла в головы эта дичь "можем пафтарить".
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19.02.2023 13:34 Відповісти
Ну як,друзi,вам зрозумiло?
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19.02.2023 00:08 Відповісти
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19.02.2023 04:07 Відповісти
Та, знаемо ми твою «позіцію»

Вона нікого не цікавить. Це твоя, приватна справа.
Якщо сподобається ……ти, так не відволікайся. Отримуй насолодження…
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19.02.2023 00:09 Відповісти
МакГон, параша не від тебе розвалиться, а від Китаю.
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19.02.2023 00:09 Відповісти
паРашу розвалить та країна, яка її необачно породила)
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19.02.2023 00:40 Відповісти
нісенітниця, що від Китаю щось там розвалитьсмя? які передумови? що робить Китай для розвалу паРаші?
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19.02.2023 10:00 Відповісти
зря мы вчера его хвалили. Оно завело свою старую волынку при великую единую расию, яку не слід "принижувати" або розгромити чи атакувати на її землі. Вот прямо выведут кацапы свои войска с Украины, сядут и будут сидеть на попе ровно. Европридурки
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19.02.2023 00:16 Відповісти
Як заховають від нього телефон - адекватна людина...Тільки знайде, все - пропащий чоловік...
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19.02.2023 00:18 Відповісти
Не макрони творять історію... Скажімо так, це лише констатація ситуації на даний момент.
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19.02.2023 00:39 Відповісти
Баба з завихреням
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19.02.2023 01:14 Відповісти
?
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19.02.2023 09:58 Відповісти
маню, это не тебе решать насчет полного разгрома.
Когда будешь на пенсии, сможешь насладиться картиной полного разгрома, который будет довершать само населения этого лепрозория.
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19.02.2023 00:21 Відповісти
А хто на вашу думку буде вирішувати?
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19.02.2023 07:24 Відповісти
ну уж точно не французскому временщику, сидящему за тысячу километров в другой стране от разрушенных сотен тысяч квадратных километров в другой стране.
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19.02.2023 07:46 Відповісти
Тобто ви вважаєте коли Франція надає Україні зброю то президент Франції при прийнятті рішення участі не бере?
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19.02.2023 07:52 Відповісти
да, о предоставлении оружия - да, берет участие в решении. Ну, хотя бы для того, что бы калмыцко-чухломский мир не пришел вдруг на Елисейские поля. А вот о степени разгрома лепрозория у нас под боком - это не ему решать.
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19.02.2023 08:02 Відповісти
Ображати презедента країни яка надає зброю (і нетільки) це ви можете, а сказати що саме від кількості та якості поставленої Україні союзниками (втому числі і Францією) зброї і буде залежати чим закінчиться війна не можете?
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19.02.2023 12:50 Відповісти
Эмманюэль вам уже пожаловался на меня? Передайте ему мои извинения, а так же попробуйте ему довести, что глубину поражения кацапии будет определять не Франция, а Украина.
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19.02.2023 14:18 Відповісти
Якщо Україні не допоможуть союзники то Україна на жаль не зможе вирішити. Хоч між іншим на все воля Божа.
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19.02.2023 15:25 Відповісти
Схоже ваші вибачення прийняли. Мають надію що ви і надалі будете з повагою ставитись до союзників навіть попри розбіжності в поглядах на можливості закінчення війни.
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19.02.2023 15:30 Відповісти
к союзникам я всегда отношусь с уважением, но если какой-нибудь временщик городит ***** по проблеме, которая касается его меньше, чем народа Украины, то он легко может пойти *****.
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19.02.2023 16:08 Відповісти
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19.02.2023 00:24 Відповісти
+
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19.02.2023 01:21 Відповісти
Кардинальна зміна риторики протягом року! Всі, хто тут згадує Макрона та інших незлим тихим, перегляньте їхні заяви на початку минулої весни й порівняйте
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19.02.2023 00:37 Відповісти
Макрона штормить
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19.02.2023 00:49 Відповісти
***** ему точно пообещал отдать всех жаб с мокшанских болот
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19.02.2023 00:53 Відповісти
смысл послания в том, что после того, как мы выйдем на границы 2013-го года, в расии начнутся процессы типа "доколе кормить Маскву"
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19.02.2023 00:55 Відповісти
а тут Макрон мабуть правий, що не варто йти війною на територію рашки. хто для цього нам дасть зброю, ресурси? та і армія потрібна багатомільйонна... тим більше, що доведеться робити вторгнення на територію ядерної держави. на це у світі ніхто не піде. і нам не дозволять це зробити.. нам би ще отримати необхідну кількість зброї, щоб звільнити окуповані землі і вийти на кордони 91-го року... та й пропаганда цапська постійно гласить, що на рашку всі готують напад... а от коли ЗСУ виженуть каців з України і в кацапію не полізуть, то та пропаганда вмить розсипеться. будуть ставити питання - ніхто ж на расєю ще не напав, а тут вже такі величезні втрати понесла федерація. ось тоді у них почнеться на болотах розбір "польотів" аля 1917-рік.
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19.02.2023 01:01 Відповісти
Ну вот , проспался , попустило . А то тут распереживались за него недавно , что это с ним случилось ? Всё в порядке , наверне телефон с ремонта забрал или новый купил .
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19.02.2023 01:02 Відповісти
Він уже заїбав, реально дибіл
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19.02.2023 01:11 Відповісти
Нічого кращого для України жоден президент, чи кандидат в президенти Франції не сказав би, таких просто не існує.
Диванні генерали скажуть був Наполеон, Людвік XIV, Карл I Великий. Тільки от їм всім було пох. на Україну, а якби вона тоді існувала і нею зацікавились, то було б дуже погано для останньої. Клоуни-мамазматики...
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19.02.2023 01:13 Відповісти
Це не позиція, Макрон. Це пасивна поза.
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19.02.2023 01:22 Відповісти
плюс звичайне жлобство= зажати для України 14 Леклерків
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19.02.2023 01:31 Відповісти
герантофила забыли спросить
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19.02.2023 01:23 Відповісти
Московію ніхто не розвалить в прямому сенсі цього слова, допоки вона сама себе не ухайдокає. Світ може тільки "направити в правильне русло"
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19.02.2023 03:19 Відповісти
Быть беременной, но не рожать
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19.02.2023 05:44 Відповісти
так тому и быть, как сказал микрон... не будет полного разгрома - будет полнейший разгром с осознанным расчленением расии на 30 стран с запретом каждой из них иметь вооруженные силы, ядерный комплекс, ВПК и прочее... пусть возрождают производство лаптей...
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19.02.2023 06:28 Відповісти
жодна сторона не може перемогти повністю
Если он имеет ввиду, как в предыдущих мировых войнах, что нападавший терял часть территорий, то об этом речь и не шла никогда.
Украина хочет вернуть то, что её по праву - ОРДЛО и Крым.
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19.02.2023 07:57 Відповісти
Ті,що зараз "женуть"на Макрона,рік назат стверджували, що "рускіє тожє люді, ані нє нападут"!
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19.02.2023 09:16 Відповісти
І це позиція не одного жабника, на жаль.
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19.02.2023 10:57 Відповісти
 
 