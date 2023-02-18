Макрон заявив, що хоче поразки Росії у війні, але не її повного розгрому: "Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над Росією у війні, але не її руйнування.
Про це він сказав у літаку в інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом… Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", – сказав Макрон.
Французький лідер зазначив, що деякі, особливо у східній Європі, дотримуються жорсткішої лінії і різко критикували його висловлювання про те, що Росію не слід "принижувати".
"Сьогодні необхідно, щоб Україна очолила воєнний наступ, який зруйнує російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – вважає Макрон.
На думку французького лідера, зараз жодна із сторін не може повністю здобути перемогу – ні Україна, ні Росія. Макрон зазначив, що наслідки російської мобілізації не такі великі, як очікувалося, і вона зараз на межі своїх можливостей.
На думку Макрона, "жодна сторона не може перемогти повністю".
Президент Франції також заявив, що "всі варіанти, крім Володимира Путіна в рамках нинішньої системи" в Росії "здаються йому гіршими", ніж російський президент.
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Просто до этой стадии еще неблизко и многие даже боятся думать об этом. Но рано или поздно придется не только думать, но и принимать решения.
Вона нікого не цікавить. Це твоя, приватна справа.
Якщо сподобається ……ти, так не відволікайся. Отримуй насолодження…
Когда будешь на пенсии, сможешь насладиться картиной полного разгрома, который будет довершать само населения этого лепрозория.
Диванні генерали скажуть був Наполеон, Людвік XIV, Карл I Великий. Тільки от їм всім було пох. на Україну, а якби вона тоді існувала і нею зацікавились, то було б дуже погано для останньої. Клоуни-мамазматики...
Если он имеет ввиду, как в предыдущих мировых войнах, что нападавший терял часть территорий, то об этом речь и не шла никогда.
Украина хочет вернуть то, что её по праву - ОРДЛО и Крым.