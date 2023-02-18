Макрон заявив, що хоче поразки Росії у війні, але не її повного розгрому: "Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над Росією у війні, але не її руйнування.

Про це він сказав у літаку в інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом… Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", – сказав Макрон.

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Французький лідер зазначив, що деякі, особливо у східній Європі, дотримуються жорсткішої лінії і різко критикували його висловлювання про те, що Росію не слід "принижувати".

"Сьогодні необхідно, щоб Україна очолила воєнний наступ, який зруйнує російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – вважає Макрон.

На думку французького лідера, зараз жодна із сторін не може повністю здобути перемогу – ні Україна, ні Росія. Макрон зазначив, що наслідки російської мобілізації не такі великі, як очікувалося, і вона зараз на межі своїх можливостей.

На думку Макрона, "жодна сторона не може перемогти повністю".

Президент Франції також заявив, що "всі варіанти, крім Володимира Путіна в рамках нинішньої системи" в Росії "здаються йому гіршими", ніж російський президент.