Протягом 18 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 5 районів зосередження живої сили ворога та знищили 2 ракети "Калібр", - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по ворогу авіації та реактивної артилерії ЗСУ протягом 18 лютого 2023 року.
Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети "Калібр".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили один район зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні.
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Впервые слово Хохлы упоминается в обращении московитов к своему Хану. Когда украинцы на стороне великого княжества литовского Москву захватили и по своим соображениям начали брить бороды московитам
- Шо ти як цап? кричали украинцы хватая московитов за бороды.
В то время, борода для московита была как символ влияния - чем длиннее борода - тем влиятельнее считался московит.
Рабам на Московии запрещалось отращивать бороды. Именно поэтому для московитов это стало большим унижением что они в слезах жаловались хану - пришли такие с хохлами на головах, называли нас кацапами и брили нам бороды.
Поэтому, когда кацапы включают свой шовинизм "крайне агрессивная форма нацизма" напоминайте им об этом историческом случае.
Так і з "кацапами" Чи-то їх кличка стала синонімом слова "м"ясник головоріз", чи навпаки, слово "кацап" стало евфемізмом "м"ясника" - до цих пір не знають...
Слово "кацап" тюркскаго происхожденія. Оно извѣстно было у половцевъ, или кумановъ уже въ 1303 г., въ ихъ "Codex cumanicus", въ значеніи "мясникъ". Въ крымскомъ, османскомъ, адербеджанскомъ и таранчинскомъ нарѣчіяхъ извѣстно слово касап, кассап, хассап въ томъ же значеніи мясникъ; въ османскомъ въ переносномъ значеній адам кассаби, лютый человѣкъ, деспотъ, кассап оглу, мошенникъ, шельма; въ переведенной троцкими и луцкими караимами книгѣ пророка Даніила встрѣчается слово кассабчи въ значеніи палачъ. Такимъ образомъ слово касап, или въ русскомъ произношеніи "кацап" (какъ изъ крымскаго, и османскаго слова харсиз, воръ, разбойникъ, вышло у украинцевъ харциз) въ прямомъ и переносномъ значеніяхъ извѣстно было съ давней поры тюркамъ, находившимся въ культурномъ взаимодѣйствіи съ Южной Россіей, а именно: у половцевъ, османлисовъ или мало-азіатскихъ сельджуковъ, крымскихъ татаръ, а также у литовскихъ караимовъ, выходцевъ изъ Крыма, усвоившихъ языкъ послѣдняго, а отъ тюрковъ, такъ сказать, по прямой линіи перешло къ украинцамъ. Эварницкій, Что значитъслово кацапъ, Русское Слово, 1901,1-го ноября, No 301; Кіевская Старина, 1901, Декабрь, 472 - 477.
Подумав ще раз нагадати. Бо задовбався відповідати індивідуально…
В арабській мові - доволі унікальна морфологія.
Корені слова частіше за все складаються із трьох приголосних, а голосні формують вже, власне, значення слова.
Наприклад ktb = «писати». Від нього - kataba, katib, aktaba, kitb і таке інше.
Наприклад, прикметники:
katib - той, хто пише
katiib - той, хто пише, як його постійна властивість
kattab - той, хто пише постійно-професійно
Тепер.
qsb (кхсб) - вбивати.
qasib - вбивця один раз (наголос на першому складі, /кха́сіб/)
qasiib - той, хто вбиває постійно, "злочинець" (наголос на другому складі, /кхасі́б/)
qassab - вбивця постійно-професійно. «М'ясник», قصاب
Те саме слово qassab «кацап», яке запозичено до української через (крим-)татарську.
http://medeniye.org/en/node/1250 Словник кримтатарської . На жаль, прямого лінка сайт не надає, але у полі пошуку можна ввести «мясник» (вводіть московською, бо словник української не знає).
Ось трошки подробиць на https://en.wikipedia.org/wiki/Qassab Wikipedia .
Читач із зірочкою (*), напевне, може запитати, а чому, власне, мусульмани назвали словом «м'ясник» нарід з московського улуса, а не, скажімо, візантійців чи мамлюків, з якими у них була кривава різня. Але це питання радше до істориків. Факт залишається фактом: кассаб = руssкій.
Це слово намертво "приклеїлось" до московитів після захвату ними Казанського ханства.
Крім прізвиська КАЦАП після різанини вчиненої московитами в Каханському ханстві з'явився ще один вислів " сирота казанська" тому, що московити вирізали всіх осіб чоловічої статі вищих за колесо воза .... і потягнулися верениці сиріт казанських по світу з протягнутою рукою.
Нариклад опис зовнішньості київського князя Святослава імператором Візантії Констянтином Багрянородним в своєму трактаті "Про управління імперією".
Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця