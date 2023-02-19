Протягом 18 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 5 районів зосередження живої сили ворога та знищили 2 ракети "Калібр", - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по ворогу авіації та реактивної артилерії ЗСУ протягом 18 лютого 2023 року.

Як іннформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили один район зосередження живої сили противника", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 14 районів зосередження військ, 5 позицій ЗРК та 2 склади боєприпасів, - Генштаб