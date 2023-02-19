Російських сил, які розміщені в Білорусі, недостатньо для наступу в Україну, - Наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на даний час сил противника на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі слова Наєва цитує телеграм-канал командування Об'єднаних Сил.

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника" - зазначив генерал.

Командувач запевнив, що українські військові значно укріпили північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - сказав він.

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