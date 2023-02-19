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Російських сил, які розміщені в Білорусі, недостатньо для наступу в Україну, - Наєв

наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на даний час сил противника на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі слова Наєва цитує телеграм-канал командування Об'єднаних Сил.

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника" -  зазначив генерал.

 Командувач запевнив, що українські військові значно укріпили північний кордон.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - сказав він.

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Автор: 

Білорусь (7937) Наєв Сергій (354) наступ (230)


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Топ коментарі
+5
У минулом році і сто тисяч було достатньо, що наступати і на Київ і на Маріуполь і на Харків і на Запоріжжя і на Херсон, бо вони йшли не воювати, а брати Київ за три дні і грабити, гвалтувати і вбивати мирних мешканців, і були впевнені, що український народ не буде чинити опору . Зараз і триста тисяч недостатньо, щоб взяти кілька хат у Бахмуті, бо російські солдати зрозуміли, що за кожен метр доведеться ім платити їх життями і тепер бажаючі вмирати за Путіна та олігархів сходять нанівець
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19.02.2023 11:17
+5
Порада тим, хто не вірить, що сказав Командувач, по-перше повинен бути сам на службі, по друге стати поруч з захисниками, які зараз виконуюють завдання а потім вже вирішити мають право так сказати чи ні, а не коментувати знаходячись в диванних військах
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19.02.2023 11:55
+4
Все вірно каже. Не треба створювати паніки, це лише на руку оркам... Слава Україні! Перемога за нами!
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19.02.2023 12:07
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Такуж *** ню городив Резніков перед 24 лютого
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19.02.2023 01:14 Відповісти
ми цю "мульку" вже чули... а десант в Гостомелi навiть бачили.
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19.02.2023 01:22 Відповісти
Це ми чули 22.02.2022
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19.02.2023 01:32 Відповісти
Віри зеленим підарам немає
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19.02.2023 01:33 Відповісти
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19.02.2023 01:54 Відповісти
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19.02.2023 01:55 Відповісти
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19.02.2023 02:57 Відповісти
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19.02.2023 10:29 Відповісти
У минулом році і сто тисяч було достатньо, що наступати і на Київ і на Маріуполь і на Харків і на Запоріжжя і на Херсон, бо вони йшли не воювати, а брати Київ за три дні і грабити, гвалтувати і вбивати мирних мешканців, і були впевнені, що український народ не буде чинити опору . Зараз і триста тисяч недостатньо, щоб взяти кілька хат у Бахмуті, бо російські солдати зрозуміли, що за кожен метр доведеться ім платити їх життями і тепер бажаючі вмирати за Путіна та олігархів сходять нанівець
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19.02.2023 11:17 Відповісти
Порада тим, хто не вірить, що сказав Командувач, по-перше повинен бути сам на службі, по друге стати поруч з захисниками, які зараз виконуюють завдання а потім вже вирішити мають право так сказати чи ні, а не коментувати знаходячись в диванних військах
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19.02.2023 11:55 Відповісти
Все вірно каже. Не треба створювати паніки, це лише на руку оркам... Слава Україні! Перемога за нами!
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19.02.2023 12:07 Відповісти
Це не лютий 2022 року. У нас протягом року був час підготуватися, щоб більше таких несподіванок не було. Дякуємо професіоналам своїй справи. Дякуємо Командувачу Сергію Наєву.
Віримо ЗСУ!!!
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19.02.2023 20:11 Відповісти
 
 