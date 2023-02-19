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"Шо, під#раси, штурмовики, бля", - воїн ЗСУ фільмує групу знищених росіян після жорстокого бою на Донбасі. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, якій зняв український солдат після знищення групи російських окупантів на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджені у мережі.
Топ коментарі
+85 Alex Dev #551606
показати весь коментар19.02.2023 01:25
+65 Євген Роботько
показати весь коментар19.02.2023 01:28
+50 Vadym Tsyrkalyuk #551110
показати весь коментар19.02.2023 01:27
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Бо завдяки вашому коментарю на кшталт перельоту кацапського корита управління у Білокацапію (нехай там і гепнеться), мені стала цікава інформація для цивільних під час війни.
Як результат на момент повномасштабного вторгнення мала 50кг борошна замість звичайного пакетика в 1кг. Ну і ще купа дрібниць, що принаймні не дали здуріти. Із недоліків - нудило з перших днів від цілодобових жартів про переляканих буряків та "двє трі нєдєлі".
Генштаб теж обісрався,визнайте правду...
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
Харе вже пінг-понгом словесним займатися!
Сам ти "лахтінський",..*******-не мішки ворочати!
Обязателен к показу перед явкой в военкомат по повестке.
Г*ндони штопані...
плюс гебістська система заохочувала. таким простим способом могла завербувати будь кого з кримінальних кіл.
-Так, і красівоє показуєм!
померли тоді, коли для їх мозку прийнятною виявилася команда їх царя-чорта - йти в іншу країну та вбивати її жителів, перетворюючи її на пустелю,
від того моменти істоти перетворилися на живих мерців,
а на відео факт, що зомбі теж помирають
По ходу так и случилась - от "тёплого" приёма у них крышу посрывало !
А некоторые, даже решили пораскинуть мозгами зачем они тут.
Пораскинуть - в прямом смысле.....
Приготувались "перед броском"
Бережіть себе хлопці ,захисники України.