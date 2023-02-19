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Кадиров відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на російське Міноборони, - ISW

кадиров

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти інституту вважають, що Кадиров, ймовірно, не пристав на пропозицію Пригожина, оскільки сумнівається, що керівник "Вагнера" зможе відновити свій вплив, який зменшується.

В інституті нагадали, що 17 лютого Кадиров заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні, добре скоординовані відносини з Міністерством оборони РФ.

Аналітики ISW зазначили, що схвалення Кадировим діяльності Міністерства оборони послідувало за спробою Пригожина заручитися підтримкою глави Чечні за допомогою широко розрекламованого візиту до пораненого командира спецпідрозділу "Ахмат", який відбувся 16 лютого.

"Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міністерства оборони РФ, заявивши 18 лютого, що "Вагнер" не підпорядковується МО і "не має нічого спільного з російською армією".

Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на російське Міністерство оборони, оскільки його офіційні зв'язки з Кремлем і позиція в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним.

Пригожин намагається залучити на свій бік ультранаціоналістичних діячів у Кремлі та російських блогерів, але ті, хто мають зв'язки з Кремлем, імовірно, можуть відвернутися від нього, щоб зберегти своє покровительство", - вважають в ISW.

Також читайте: Кадиров, імовірно, хоче, щоб представники чеченських силових підрозділів виконували суддівські функції на окупованих територіях України, - ISW

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) росія (65316) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+5
Кадиров зрозумів, що Пригожин - "калиф на час" І коли він зіграє свою роль - його позбавляться А Кадирову не хочеться складать йому компанію!
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19.02.2023 06:45
+5
А знатный из пригожина и кадырова тандем - *****..с и зоофил.
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19.02.2023 08:07
+4
Кадирка хоче померти своєю смертю...сигнал він вже отримав
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19.02.2023 06:45
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Скоро пика не буде поміщатися на супутникові знімки, таке відчуття, що кадирка задихнеться після наступного слова «дон».
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19.02.2023 06:33 Відповісти
В 20 минутном интервью скотобеевой, любитель овечек сказал "дон" 347 раз
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19.02.2023 07:01 Відповісти
Дон і гандон!
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19.02.2023 10:38 Відповісти
Кадирка хоче померти своєю смертю...сигнал він вже отримав
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19.02.2023 06:45 Відповісти
Не вийде, за те що він посилав своїх опущених дировців воювати в Україну та те що допоміг х.уйлу окупувати Ічкерією, цьому шакалу повинні прижиттьево повинні свинячу шкуру одіти і батогами забити разом з його холуями і близькими імбецилами!
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19.02.2023 08:25 Відповісти
Кадиров зрозумів, що Пригожин - "калиф на час" І коли він зіграє свою роль - його позбавляться А Кадирову не хочеться складать йому компанію!
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19.02.2023 06:45 Відповісти
То проблеми чеченців - хай з ним розбираються А для нас - що чеченець у російській формі, що хакас, чи бурят - все одно Всі вони "окупанти" - без визначення національної належності!
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19.02.2023 08:27 Відповісти
Страшно,дон. Прашу атнестись с паниманием,дон.
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19.02.2023 09:38 Відповісти
Дві мавпи...
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19.02.2023 07:22 Відповісти
кадирка..піхотінєц кремля і на підкормці..без грошей нічого не вартий.
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19.02.2023 07:40 Відповісти
А знатный из пригожина и кадырова тандем - *****..с и зоофил.
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19.02.2023 08:07 Відповісти
Исходя из того,что пригожин-животное,то пара как раз сростается.Но есть ньюанс-они оба животные.
И оба ********-в плохом смысле этого слова.
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19.02.2023 09:45 Відповісти
Акдыров похитрее будет!
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19.02.2023 10:46 Відповісти
 
 