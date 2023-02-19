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Уряд США говорив з Маском щодо використання Starlink в Україні

starlink

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд мав розмови з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Reuters

Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX обмежила доступ українським дронам до мережі Starlink

Автор: 

США (22979) Маск Ілон (653) Блінкен Ентоні (1157) Starlink (265)


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Топ коментарі
+17
Щось мені підказує, що уряд США дав зрозуміти Ілону що льзя, а що ніззя. Не для цього світ дибки ставав, щоб один(навіть і маск) все пересрав.
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19.02.2023 06:41
+13
Блінкен провів індівідуальну політінформацію.
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19.02.2023 06:58
+12
Можливо навіть ногами.
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19.02.2023 07:07
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Щось мені підказує, що уряд США дав зрозуміти Ілону що льзя, а що ніззя. Не для цього світ дибки ставав, щоб один(навіть і маск) все пересрав.
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19.02.2023 06:41 Відповісти
Блінкен провів індівідуальну політінформацію.
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19.02.2023 06:58 Відповісти
Можливо навіть ногами.
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19.02.2023 07:07 Відповісти
Што такоє хорошо, і што такоє плоха.
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19.02.2023 07:20 Відповісти
Пентагон и доброе слово лучше , чем просто доброе слово.
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19.02.2023 08:24 Відповісти
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19.02.2023 09:59 Відповісти
Ніяких проблем у використанні Старлінку в ЗСУ й не було.
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19.02.2023 10:22 Відповісти
Обмежували використання управління дронами через старлінк.
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19.02.2023 13:28 Відповісти
Це ви собі видумали ?
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19.02.2023 13:31 Відповісти
розмова була така: "будеш ще выйобуватися - не дамо бiльше грошей, то закрий рота, Iлон, ***********"
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19.02.2023 11:11 Відповісти
Авжеж саме так..взяв собі і вигадав.
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19.02.2023 13:47 Відповісти
 
 