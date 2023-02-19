Уряд США говорив з Маском щодо використання Starlink в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд мав розмови з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Reuters
Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".
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