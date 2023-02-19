ЗСУ відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів на Донеччині, Луганщині й Харківщині, - Генштаб

Минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів у районах 7 населених пунктів у Донецькій області, 3 - у Луганській та 2 - у Харківській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 19 лютого щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася триста шістдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційні та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.

У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

Читайте: Ворог намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їхніх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони Російської Федерації на звернення громадян ніяк не реагує.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.