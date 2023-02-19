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Китай може надавати РФ нелетальну військову допомогу, зокрема спорядження для весняного наступу, - NBC News

китай

У США вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу, така допомога може включати форму або навіть бронежилети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє видання NBC News із посиланням на чотирьох американських чиновників.

Китай вже надав певну допомогу Росії, зокрема підтримавши російські кампанії з дезінформації та просуваючи російські наративи про війну. Однак нова допомога є більш відчутною та призначена для використання російськими військами в Україні, повідомили джерела видання.

Офіційні особи відмовилися називати будь-які деталі щодо цієї допомоги, але сказали, що вона може включати спорядження для весняного наступу РФ, зокрема форму чи бронежилети.

За інформацією видання, Білий дім також стурбований, що Пекін розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника NBC News, Китай намагається діяти непомітно, а останні тенденції вказують на потенційно більш відчутну підтримку китайським урядом армії РФ.

Одне з джерел повідомило, що допомога Китаю РФ була суттєвою частиною розмови під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломат Китаю Ван Ї після Мюнхенської конференції з безпеки.

За даними видання, Блінкен та інші офіційні особи США на конференції у Мюнхені ділилися з партнерами інформацією про китайську допомогу Росії.

NBC News зазначило, що наразі невідомо, чи порушує підтримка Китаю РФ будь-які санкції та чи запровадять США санкції або обмеження щодо Китаю. За словами одного з джерел, яке знайоме з думкою Білого дому, США без вагань вживатимуть заходи до тих, хто порушить санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія у війні в Україні продовжує використовувати китайські дрони, - The Wall Street Journal

Автор: 

Китай (4618) росія (65316)


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Узкоглазые довыделываются, что против них США и страны ЕС введут санкции...
Будут потом с русаками ловить воробьёв для
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19.02.2023 07:06 Відповісти
Це ми ще їх мирний план не чули)
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19.02.2023 07:26 Відповісти
аптечки
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19.02.2023 07:36 Відповісти
Якщо якість тих бронежилетів, як в усіх китайських товарів, то Бог на допомогу.
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19.02.2023 07:48 Відповісти
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1627072817828356098 7 год

Всі ці заяви про винищувачі після війни, що не буде далекобійної зброї від заходу і т п, з'явились після відсотнусті реакції на мародерство зєлєнского - єрмака в зсу.
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19.02.2023 08:03 Відповісти
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19.02.2023 09:32 Відповісти
любое сообщение о способствовании китаем военной агрессии расии против Украины должно оцениваться руководством Украины не просто, как недружественный шаг, а как конкретный шаг, направленный на ослабление Украины... выход? полный разрыв всех отношений без предупреждения с закрытием всех китайских дерьмовых представительств, насыщенных китайской мафией, спецслужбами и просим говном... а чел через 50 после победы можно было бы после долгих уговоров подумать и первых переговорах о восстановлении отношений... но... к ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ \РУКОВОДИТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ УКРАИНЫ и министр всяческих неукраинских дел - это два человека, которых абсолютно не достойны быть на этом направлении работы вследствие полнейшей профессиональной некомпететности, отсутствию знаний и мировоззрению...
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19.02.2023 09:55 Відповісти
 
 