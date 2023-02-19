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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російська пропаганда закликає РФ завдавати ударів по електропідстанціях, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення АЕС, - ISW

заес,аес,запорізька

Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомий російський агрегатор новин "Ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 млн підписників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу виведенню з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.

"Ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.

"Ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.

"Ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.

ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що Кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.

Також читайте: Черговий акт ядерного тероризму РФ: під час сьогоднішньої атаки дві крилаті ракети пролетіли біля Південноукраїнської АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

АЕС (1152) пропаганда (2807) ядерна безпека (565) ISW (653)


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Топ коментарі
+12
Лица...??? Нет, не лица.
Морды, рожи, хари, **** российской пропаганды

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19.02.2023 07:25
+8
русо-фашисти 21 століття!
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19.02.2023 07:27
+8
Йдеться про надану нам імпортну зброю ?
Власною зброєю ми можемо бити куди захочемо.
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19.02.2023 07:31
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зобов'язалася перед міжнародними партнерами не завдавати ударів територією країни-агресора Росії.
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19.02.2023 07:18 Відповісти
Йдеться про надану нам імпортну зброю ?
Власною зброєю ми можемо бити куди захочемо.
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19.02.2023 07:31 Відповісти
А в нас є власна зброя далекобійна? Я думав вона в асфальті, який катали для кацапських танків, в красивому, в багатополосному.
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19.02.2023 07:49 Відповісти
У статті не сказано про імпортну зброю.
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19.02.2023 08:27 Відповісти
Ви недоговорюєте. Зобов'язалися не бити по запоребрику американською зброєю.
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19.02.2023 08:44 Відповісти
ЗЕ СКАЗАВ ЩО СТРАШНО ПОМСТИТЬСЯ СТРАШНО !! СКАЗАВ ..ПОМСТИТЬСЯ !! СТРАШНО
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19.02.2023 09:07 Відповісти
Лица...??? Нет, не лица.
Морды, рожи, хари, **** российской пропаганды

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19.02.2023 07:25 Відповісти
"Ах, какая женщина" (сарказм)
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19.02.2023 07:39 Відповісти
Та ну нах.
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19.02.2023 07:51 Відповісти
А чьо? В качестве опудала навгородi.
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19.02.2023 08:51 Відповісти
Бліна..тільки поїсти зібралась..
Ці харі модна використовувати у програмах для схуднення...мої очі..
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19.02.2023 07:48 Відповісти
У Вас - неповна программа по похудению... Ось Вам -

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19.02.2023 08:56 Відповісти
Типо, зеэлекторат в восторге , шо сделал это...
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19.02.2023 08:57 Відповісти
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19.02.2023 09:02 Відповісти
Это он с трибуны ООН по поводу призывов на каазлабаде, атаковать наши атомные электростанции.
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19.02.2023 09:04 Відповісти
ФАК Ю
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19.02.2023 09:09 Відповісти
Ви прям консультант зі схуднення🤣
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19.02.2023 13:05 Відповісти
русо-фашисти 21 століття!
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19.02.2023 07:27 Відповісти
Ну и как этих черноротых не повесить?
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19.02.2023 07:38 Відповісти
А если на Курскую АЕС бавовна прилетит?
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19.02.2023 07:41 Відповісти
Та скоріше б вже там хтось покурив..
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19.02.2023 07:49 Відповісти
Ніколи цього не буде
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19.02.2023 07:53 Відповісти
От про що і я хотів написати - в них біля кордону з Україною також є АЄС . А підстанцій - не порахувати ! І в межах досяжності .
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19.02.2023 07:55 Відповісти
Надеюсь, истерички после этого не побегут митинговать против отключений электричества. Хотя, это ж Украина, тут всегда найдётся несколько тысяч ватных идиотов, которым виноваты евреи, Запад, Европа, американцы. Позорище.
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19.02.2023 07:53 Відповісти
Щось Ви так "это же Украина". Можу запевнити : на жаль , придурків і продажних вистачає в кожній країні . Було б по-іншому - не вибирали б трампів , орбанів та іншу нечисть .
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19.02.2023 08:01 Відповісти
Але ж не під час війни!!! Коли останньому ідіоту повинно бути зрозуміло, що Україна жодної загрози не несла, але рассєя вторглась і вбиває українців на українській землі! На жаль, ідіотів забагато......
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19.02.2023 09:13 Відповісти
Рідовка - проснувся ..
Ну , а куди вони до цього цілились , хіба не по електропідстанціям ?? З жовтня місяця ..!!
Цей тг канал веде один із найтупіших блогерів , завжди тиражує якусь нісенітницю .
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19.02.2023 08:25 Відповісти
Чорти, горіти вам усім в пеклі
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19.02.2023 08:28 Відповісти
Один чорнявий,маленький та картавий чувачок,разом зі своїми друзяками,колись таємниче обіцяв створити наш "Моссад"! Але,схоже,у чувачка з "Укрмоссадом" щось пішло не так,відосики краще виходять....
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19.02.2023 09:50 Відповісти
знаю цього чувачка-кіздливого мудачка
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19.02.2023 11:44 Відповісти
 
 