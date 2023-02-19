Російська пропаганда закликає РФ завдавати ударів по електропідстанціях, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення АЕС, - ISW
Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Відомий російський агрегатор новин "Ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 млн підписників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу виведенню з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.
"Ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.
"Ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.
"Ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.
ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що Кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.
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Власною зброєю ми можемо бити куди захочемо.
Морды, рожи, хари, **** российской пропаганды
Ці харі модна використовувати у програмах для схуднення...мої очі..
Ну , а куди вони до цього цілились , хіба не по електропідстанціям ?? З жовтня місяця ..!!
Цей тг канал веде один із найтупіших блогерів , завжди тиражує якусь нісенітницю .