У Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, - Генштаб

На окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 19 лютого щодо російського вторгнення.

"На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їхніх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони Російської Федерації на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться в повідомленні.

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