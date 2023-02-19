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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, - Генштаб

рф,призов,окупанти,мобілізація

На окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 19 лютого щодо російського вторгнення.

"На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їхніх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони Російської Федерації на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бази Росії у Криму є легітимними цілями для України, - Нуланд

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) Крим (14170) мобілізація (3068)


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Топ коментарі
+30
А вони думали - "в казку потрапили?!" Думали, що буде по-їхньому - "Путин придёт и "сделает нам красиво!" Росія - "мафіозна" країна В ній "Вход - рубль, а выход - два!"
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ Росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом - якраз у задниці…
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19.02.2023 07:35
+21
Дайте им по пачке пельменей, пусть успокоятся
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19.02.2023 07:33
+14
Які "права"?
Камені, камені бо раІся ж..
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19.02.2023 07:27
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Які "права"?
Камені, камені бо раІся ж..
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19.02.2023 07:27 Відповісти
У чому взагалі проблема для них? Нема біндер та ніхто не забороняє по рашистські говорити... А що діти гинуть під артою, то таке, дрібниці...
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19.02.2023 08:02 Відповісти
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19.02.2023 07:27 Відповісти
Дайте им по пачке пельменей, пусть успокоятся
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19.02.2023 07:33 Відповісти
А где справка о смерти?
Пельмень (кусок льда, барашка, шубу и т.д.) кровью заслужить надо. 😕
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19.02.2023 07:53 Відповісти
Пельмені тільки тим хто офіційно вмер! Для тих хто зник, родичам казку на ніч від *****!
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19.02.2023 08:05 Відповісти
Орда воюе проти України . Вони впевнени , що визволяють Україну від фашистів , які не хочуть розмовляти російською 🤣🤣🤣
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19.02.2023 08:30 Відповісти
А вони думали - "в казку потрапили?!" Думали, що буде по-їхньому - "Путин придёт и "сделает нам красиво!" Росія - "мафіозна" країна В ній "Вход - рубль, а выход - два!"
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ Росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом - якраз у задниці…
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19.02.2023 07:35 Відповісти
В рідній гавані так не прийнято. Заткніться там, а ще краще уйобуйте на Ростов.
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19.02.2023 07:38 Відповісти
В родной гавани начали отправлять на убой баранов и иудушки поняли что за их 30 серебрянников придется расплачиваться кровью...
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19.02.2023 07:40 Відповісти
Вряд-ли они что то поняли потому что тупые, амёбы
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19.02.2023 08:15 Відповісти
співчутя навіть не рипається.. жалуйтесь у спортлото
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19.02.2023 07:40 Відповісти
У Спортлото хай напишуть. Авось допоможе!
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19.02.2023 07:43 Відповісти
Щось стали базікати про закон? А проведення незаконного референдума в суверенній державі? А зрада України? Кому ви там потрібні крисчани, на фронт за мачуху Засрашку, а хто залишиться в живих, втікати разом з батьками за втікающими кацапами. Тут вам вже ніколи не буде життя. Ось-ось вже мають летіти з неба камінці і ракети. Чекаємо весни і смерті московщини.
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19.02.2023 07:51 Відповісти
Це звісно смішно, але Слугі народа готують черговий законопроект про посилення відповідальності військовослужбовців.
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19.02.2023 07:52 Відповісти
Так просили же камни с неба!
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19.02.2023 07:54 Відповісти
Крысчане на страже ново-родной говени 😂
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19.02.2023 07:55 Відповісти
очень надеюсь, что все эти недовольные родственники мобилизованных массово пешим порядком по остаткам моста покинут Крым добровольно и вовремя.
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19.02.2023 07:57 Відповісти
Дуже на це сподіваємось; швидше наш Крим відчиститься від промосковського лайна.
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19.02.2023 09:14 Відповісти
У моего хомяка больше прав чем у рюсьге скота
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19.02.2023 07:57 Відповісти
Какие могут быть жалобы в "родной" говени?
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19.02.2023 08:03 Відповісти
Взагалі нуль жалю до цих зрадників! Жили й купались у шоколаді від туристів, нічого не роблячи.... Ні, засвербіло "вєлічіє" та ненависть до заходу! Жріть, тварюки, свій русскій мир по повній!!! Я ДУЖЕ добре пам'ятаю як у 2014 вас попереджали, що ***** ваших дітей на смерть поведе!
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19.02.2023 08:09 Відповісти
Хто не бажає подихати за ***** може їхати в расєйські *****.
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19.02.2023 08:24 Відповісти
вся ця бодяга з русскім міром і задумувалася руснею щоб переселити людей з України туди. на кордон щоб Китай землю не забрав
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19.02.2023 08:43 Відповісти
Знайoмi та рiднi загиблoгo Бoгдана нe мoжуть прийти дo тями. «Який бiль, рoзпач, бeзcилля… Видали пoвicтку на вулицi, cилoю вiдправили БEЗ пiдгoтoвки, БEЗ налeжнoгo eкiпiрування, БEЗ армiї за плeчима, БEЗ взяття дo уваги щo мати залишаєтьcя cама, бo cтарший брат Миxайлo Пoкiткo вжe cлужить в Збрoйниx Cилаx i заxищає Україну!!! 12.02 вiдправили, а 16.02 тeбe вжe нeмає. Цe як взагалi? Чим цe вiдрiзняєтьcя вiд раzzєї? Як цe пeрeжити рiдним? Ми навiть нe мали змoги дoпoмoгти чим завгoднo та виправити якocь cитуацiю… Тeбe нe пoвeрнути. Ти в нашиx ceрцяx», - зазначила знайoма вoїна Oкcана Oгoрoдник.
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19.02.2023 08:38 Відповісти
Xтo нece вiдпoвiдальнicть за cмeрть xлoпцiв, якi вiдправлeнi бeз пiдгoтoвки на пeрeдoву? Якi взагалi нiкoли нe тримали збрoї в рукаx i бiльшe тoгo навiть нe cлужили в армiї? Цe зараз в наc така мoбiлiзацiя? Налoвити xлoпцiв чим пoбiльшe i прocтo завeзти на "нуль"? Панe Надал, xтo за цe вiдпoвiдальний? Щo вiдбуваєтьcя на вoєнкoматi Тeрнoпoля? Xoрoшoї людини, чудoвoгo друга нe cталo мeншe, нiж за мicяць. xай цe будe на вашiй coвicтi i вcix причeтниx дo цьoгo», - написала Аcя Муcтафаєва. Я не крємлєбот,таке пишуть на укрсайті "Патріоти України". Хтось відреагу. на ТАКЕ,це правда,чи всі хто критикує МО.ОПУ,ГУР кремлеботи і зрадники? Чи в нас зовсім немає втрат?
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19.02.2023 08:41 Відповісти
Тупі крисчани завжди надрочували на рашку. Що тепер їх не влаштовує?
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19.02.2023 09:44 Відповісти
А шо не так?
"Верной дорогой идем, таварищи!", що забули?
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19.02.2023 10:01 Відповісти
Еще раз повторите куда куда эти питекантропы обращаются? В МО рф? А можно еще в басманный суд мацкви и тд и тп. Вот так думаешь - загнали стадо этих дибилоидов в клетку и они еще оттуда что-то вякают о правах😁
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19.02.2023 10:09 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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19.02.2023 10:24 Відповісти
Когда изначально этот мурал рисовали, художников даже сначала побили. Подумали что флаг Украины рисуют, а это ху*ло...
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19.02.2023 15:40 Відповісти
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19.02.2023 10:31 Відповісти
в Крыму не озаботились о том, что воюют против Украины, а их тревожит быт солдат, еда и ротация. Вот такие они "наши люди", за которых все эти годы кто то ж..пу рвал.
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19.02.2023 12:17 Відповісти
Я надеюсь сынульку моих бывших родственников из Севастополя тоже утилизируют. Они же так плохо при Украине жили....
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19.02.2023 15:38 Відповісти
 
 