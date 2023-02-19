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Через проблеми з логістичним забезпеченням окупанти відправляють модернізовані ЗРК С-300 на заводи-виробники в РФ, - Генштаб

с300

В окупантів виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ЗРК (206)


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Топ коментарі
+11
Можна тільки "поспівчувать" І приходять туди ці ЗРК А там сидить якийсь "ванька" який думає "И нахуа ано мне надо? Только марока лишняя!" І "відремонтує ту техніку "тяп-ляп" - "Авось сайдёт!" Недарма техніку з капремонту, яка ремонтувалася ще при Союзі на території Росії, наші командири завжди змушували водіїв "перебирать" Бо могло буть що-завгодно: і болти чи шпильки молотком забиті, і замість поршня в двигуні - дерев"яна пробка Про ремонт з використанням спиртовмісних розчинів і мови нема - на заводі випивалося все, що спиртом пахло!
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19.02.2023 08:19
+6
Якось по...уй на проблеми рабсєянської орди. Хоче, чим довше ремонтують - тим краще для наших воїнів.
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19.02.2023 08:13
+6
і бажано ремонтувати "скрепною універсальною кувалдою"
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19.02.2023 09:57
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Якось по...уй на проблеми рабсєянської орди. Хоче, чим довше ремонтують - тим краще для наших воїнів.
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19.02.2023 08:13 Відповісти
і бажано ремонтувати "скрепною універсальною кувалдою"
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19.02.2023 09:57 Відповісти
Можна тільки "поспівчувать" І приходять туди ці ЗРК А там сидить якийсь "ванька" який думає "И нахуа ано мне надо? Только марока лишняя!" І "відремонтує ту техніку "тяп-ляп" - "Авось сайдёт!" Недарма техніку з капремонту, яка ремонтувалася ще при Союзі на території Росії, наші командири завжди змушували водіїв "перебирать" Бо могло буть що-завгодно: і болти чи шпильки молотком забиті, і замість поршня в двигуні - дерев"яна пробка Про ремонт з використанням спиртовмісних розчинів і мови нема - на заводі випивалося все, що спиртом пахло!
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19.02.2023 08:19 Відповісти
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19.02.2023 08:22 Відповісти
Та все в них там дуже погано але зараз ми відступаємо.
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19.02.2023 08:30 Відповісти
Весенняя распутица на подходе а с мая все решится.
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19.02.2023 08:34 Відповісти
Відступаємо на якісь метри і за кожен метр ворог платить як не сотнями, так тисячами життів його солдат і з ними втрачає наступальний потенціал та останні залишки бойового духу серед мобіків
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19.02.2023 11:10 Відповісти
Интересно было бы узнать потери среди их зенитчиков,ведь десятки комплексов С-300 были уничтожены потому что эти дебилы подгоняли их прямо к линии фронта и обстреливали города.
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19.02.2023 08:33 Відповісти
Логіка залізна, ЗРК вони можуть доправити, а частини ні, ну - ну....
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19.02.2023 09:02 Відповісти
новини ПОЖАЛІЙ МОСКАЛЯ
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19.02.2023 09:04 Відповісти
На фронт москалі прислали надувні С-300 без насосів? Таке трапляється...
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19.02.2023 09:25 Відповісти
Може, все-таки "модернізовані" С-300 - лайно ?
До чого тут логістика ?
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19.02.2023 10:20 Відповісти
В современной технике ремонт - это не с паяльником по осциллографу бегать, а вынул неисправный блок и воткнул новый из ЗИПа. А его иметь надо.
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19.02.2023 10:38 Відповісти
Притарабанить С-300 - логистики хватало, а доставить ЗИП - уже нет ?
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19.02.2023 10:42 Відповісти
Притарабанить комплекс - 1 раз. Сломался блок - 1 раз. Сломалось 5 блоков в РАЗНОЕ время - пять отдельных доставок.
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19.02.2023 10:44 Відповісти
Так я и говорю: 5 поломок означают, что модернизированный С-300 - гуано.
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19.02.2023 11:07 Відповісти
Модернизировайнный С300 - это переделанный в класс земля - земля, сделанный на коленке тяп-ляп, с чипами от холодильников, с точностью - плюс/минус километр. Значит дрянь аналогафнетная.
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19.02.2023 11:49 Відповісти
Чипы от корейских холодильников конфликтуют с чипами из китайских игрушек.
Потому точность - как у стиральной машины.
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19.02.2023 12:03 Відповісти
 
 