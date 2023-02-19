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Через проблеми з логістичним забезпеченням окупанти відправляють модернізовані ЗРК С-300 на заводи-виробники в РФ, - Генштаб
В окупантів виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар19.02.2023 08:19
+6 Белла Богун #551369
показати весь коментар19.02.2023 08:13
+6 Muron
показати весь коментар19.02.2023 09:57
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До чого тут логістика ?
Потому точность - как у стиральной машины.