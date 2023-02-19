Через проблеми з логістичним забезпеченням окупанти відправляють модернізовані ЗРК С-300 на заводи-виробники в РФ, - Генштаб

В окупантів виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, - Генштаб