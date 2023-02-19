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Новини Війна
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Мер Тернополя Надал обіцяє розібратися із загибеллю солдата Покітка, який був направлений на фронт без підготовки. ФОТО

Напередодні стало відомо про смерть воїна Покітка Богдана Івановича. Як з’ясувалося, нещодавно йому вручили повістку і забрали в армію.

У соцмережах здiйнялаcя xвиля oбурeння чeрeз cмeрть чоловіка. Рідні та друзі кажуть, що його відправили на фронт без будь-якої підготовки та військового досвіду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання terminovo.

У кoмeнтаряx під дописом міського голови про смерть воїна, люди безпосередньо йому, цeнтру кoмплeктування та вищим дeржавним oрганам ставили запитання:

"Xтo кeрує Тeрнoпiльcьким Вoєнкoматoм ??? Ceргiю Надал, я нe знаю чи ви щocь рiшаєтe в Тeрнoпiльcькiй вiйcькoвiй чаcтинi, цe нeприпуcтимo вiдcилати людeй бeз нiякoї пiдгoтoвки на гарячi тoчки! Cкажiть мeнi, xтo кeрує Тeрнoпiльcьким вoєнкoматoм. Якщo нe ви тo xтo? Дайтe мeнi прiзвищe!", - зазначив Iгoр Oгoрoдник.

Мер Тернополя Надал обіцяє розібратися із загибеллю солдата Покітка, який був направлений на фронт без підготовки 01

Знайoмi та рiднi загиблoгo Бoгдана нe мoжуть прийти дo тями.

Богдану Покітку було 32 роки. Він працював на одній з тернопільських фабрик меблів. Богдану вручили повістку на зупинці. Жодних навчань, як кажуть його знайомі, не проводилось. 12 лютого його відправили на схід, а вже 16-го надійшла страшна звістка про смерть.

"Який бiль, рoзпач, бeзcилля… Видали пoвicтку на вулицi, cилoю вiдправили БEЗ пiдгoтoвки, БEЗ налeжнoгo eкiпiрування, БEЗ армiї за плeчима, БEЗ взяття дo уваги щo мати залишаєтьcя cама, бo cтарший брат Миxайлo Пoкiткo вжe cлужить в Збрoйниx Cилаx i заxищає Україну!!! 12.02 вiдправили, а 16.02 тeбe вжe нeмає. Цe як взагалi? Чим цe вiдрiзняєтьcя вiд раzzєї? Як цe пeрeжити рiдним? Ми навiть нe мали змoги дoпoмoгти чим завгoднo та виправити якocь cитуацiю…Тeбe нe пoвeрнути. Ти в нашиx ceрцяx", - зазначила знайoма вoїна Oкcана Oгoрoдник.

"Xтo нece вiдпoвiдальнicть за cмeрть xлoпцiв, якi вiдправлeнi бeз пiдгoтoвки на пeрeдoву? Якi взагалi нiкoли нe тримали збрoї в рукаx i бiльшe тoгo навiть нe cлужили в армiї? Цe зараз в наc така мoбiлiзацiя? Налoвити xлoпцiв чим пoбiльшe i прocтo завeзти на "нуль"? Панe Надал, xтo за цe вiдпoвiдальний? Щo вiдбуваєтьcя на вoєнкoматi Тeрнoпoля? Xoрoшoї людини, чудoвoгo друга нe cталo мeншe, нiж за мicяць. Хай цe будe на вашiй coвicтi i вcix причeтниx дo цьoгo", - пiдкрecлила Аcя Муcтафаєва.

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Рідні Богдана Покітка таки домоглися реакції міського голови Тернополя. Згодом він відповів: "Я підтримую друзів і родичів Покітка Богдана Івановича, який загинув, захищаючи Україну. Я направляю звернення у компетентні органи розібратися у цій ситуації. Безумовно, на фронт мають іти люди, які пройшли відповідний вишкіл. Життя Богдана це не поверне. Але якщо такий факт підтвердиться, будуть врятовані сотні життів наших воїнів".

У іншому дописі Oкcана Oгoрoдник зазначила, що повістку Покітко отримав у 2-гій половині січня.

"Богдан був призваний у 2-гій половині січня 2023 року. (Шляхом примусового вручення запрошення та доставлення до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль).

- навчання бійця (в частині та на полігоні) - НЕ ПРОХОДИВ.

- навчання поводження зі зброєю - НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все).

- в армії - не служив", - зазначає вона.

"Як можна відправити ЛЮДИНУ на передову - без професійних навиків, практики та підготовки? 12.02.23 поїхав на Донецьк. Результат - 16.02.23 немає БОГДАНА, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки. ГАНЬБА всім відповідальним особам - це буде на Вашій совісті!!!", - додає Oгoрoдник.

Як пізніше зазначила прессекретарка ТЦК Олена Величанська в коментарі "Українській правді", військовий отримав повістку 18 січня, а вже 31.01 склав присягу.

Вже 12 лютого захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

"Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч", - зазначила Величанська.

Автор: 

Тернопіль (401) Бахмут (1560) втрати (4408) Надал Сергій (45) повістка (182) Покітко Богдан (3)


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Топ коментарі
+125
Сукі зелені! Мало того що повістку з порушенням втюхали. Так ще й необстріляного відправили на ''нуль''. Це можна розцінювати як заплановане вбивство!
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19.02.2023 08:41
+107
При Порошенку Х**ло не наважилось би на велику агресію а при Клоуні у владу прийшла купа кремлівських кротів і консерв.
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19.02.2023 08:46
+89
и потом удивляются куда исчез энтузиазм?
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19.02.2023 08:42
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це ти, олігофрен, дупою читаєш у общєй сложності...
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20.02.2023 20:39 Відповісти
шешеня -- имей совесть куда ты загнал яра холодного --- так прикольно было читать диалог двух ,,интелектуалов,, довел замполита , наверно киндрат схопив , валидол глотает , как там у высоцкого ,,все извилины заплел,,
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19.02.2023 17:03 Відповісти
Земля пухом Богдану, родным - сил держаться. А всем остальным нужно притормозить и попытаться понять, что произошло. Что мы знаем? Что человека мобилизовали и через месяц его не стало. Мы не знаем, как он провел этот месяц и не знаем точно где он погиб и как .
Может он прошел начальную подготовку пехотинца, которая занимает 3-4 недели, может нет. Может он погиб в ближнем бою в предместье Бахмута, а может быть попал под машину на выезде из Славянска, ничего этого мы не знаем.
А что мы знаем наверняка? То, что в интернете поднята буря, что кроме привычного лайна льющегося на Писяграя , полилось лайно на ген. Залужного, начинает разгоняться кампания против ВСУ, с новой силой рас3.14зделись "принципиальные" - за такую владу воевать не пойду!
В результате на улице кацапа праздник - сделан еще один шажок в сторону развала украинского государства.
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19.02.2023 17:05 Відповісти
Рідні то знають.
Написано ж . Чи ви не читаєте ?
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19.02.2023 18:12 Відповісти
Родные знают только что человек погиб. Где, как, что никто не знает кроме "знакомой", про которую другие люди пишут, что она сама живет во Франции.
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19.02.2023 19:20 Відповісти
Знову перекладають відповідальність на жертву, - народ винен, що противиться нелегітимній злочинній владі, яка порушує права людей, Конституцію і закони? Хто і для чого ініціював та прийняв закон про посилення відповідальності для рядових військових, яких перед тим навіть планували розстрілювати без суду й слідства? Може це ваші рашисти у владі роблять все можливе для "развала гасударства" цинічно й нахабно переводячи стрілки на звичайних людей?
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19.02.2023 21:36 Відповісти
Рашисты - ваши, не мои. Умение пользоваться гугл-транслейтом вас украинцем не сделало.
Не знаю, каким боком сюда закон об усилении ответственности и что вы этим хотели сказать, чо у вас в огороде бузина, а в Киеве дядька?
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20.02.2023 00:56 Відповісти
Я на відміну від вас не узкогаварящій, а україномовний з народження, гугл транслейт мені не потрібен. Припиніть писати цю розтиражовану ахінею і перекладати вину з хворої голови на здорову, не там шукаєте винуватців поднятої бурі.

Я уже писав яким боком, напишу і вам ще раз.
Оскільки план "Блекаут" з тріском провалився, українці не замерзли і не втратили бажання чинити опір, енергосистема досі працює, навіть свій дітек не зміг нічого вдіяти, представники МАГАТЕ уже не дозволять свавільно відключати атомні енергоблоки, наражаючи весь світ на ядерну небезпеку, рашисти вирішили законодавчими, організаційно-управлінськими інструментами за допомогою своєї привладної агентури в Україні фізично розправлятися з українським народом руками їхньої держави, якщо зброєю на полі бою ніяк не виходить.
Якщо досі не бажаєте здавати рашистам свої землі, щоб агресор переможно зміг завершити цю війну, - узаконено масово відправлятимуть цивільний т.з. "мирняк" у підготовлену з рашистами м'ясорубку, з метою зламати моральний дух та супротив українського народу, а відтак - зупинення військової та фінансової допомоги заходу, якщо союзники побачать, що українці втратили бажання чинити опір загарбнику і не проти здатися ворогу.
Мабуть сподіваються, що їм війна все спише, як свого часу "проканало" з ДАПом, Слов'янськом, Іловайськом, Дебальцево, так і пройде на цій війні.
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20.02.2023 03:18 Відповісти
ЧМО КАЦАПОРОТЕ- НА ПАРАШКУ ТВАРИНО
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22.02.2023 12:11 Відповісти
Це все схоже на сплановану ворогом інформаційно психологічну операцію, яка починалася з істеріки про повісткі , які нібито роздають на зупинках, і продовжується тепер розкруткою випадку загибелі солдата. Ніби не гинуть люди просто в місті Києві під час ракетної атаки, яких ніхто нікуди не призивав.. На війні можливо все. А корисні ідіоти розносять це і об'єктивно працюють на ворога.
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19.02.2023 17:05 Відповісти
Все так, але цей ворог сидить в ОПІ, ВР і Кабміні. Якби не було порушень Конституції і законів з їх сторони, якби вони не грабували суспільні ресурси, якби людина справді була найвищою соціальною цінністю, якби чиновники, наділені повноваженнями, не зловживали ними, не відносились до людей як до бидла у хліві, - не було б усіляких істерик, невдоволень. Українці вам не москалі з рабською покорою узурпаторам, які захопили владу в державі
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19.02.2023 21:52 Відповісти
да звичайно, це ж росіяни заборонили підготовити хлопця. З такою владою і ворога не потрібно, вони самі по собі іпсо. І про яйця і про бабки в матрацах теж треба мовчати, бо іпсо.
Насправді побільше б таких іпсо, тоді може щось буде змінюватись в кращий бік.
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20.02.2023 01:34 Відповісти
І вже не вперше Цензор публікує сумнівні матеріали..
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19.02.2023 17:06 Відповісти
вот мне нравится, что при войне у власти иммунитет, ничего нельзя сказать против, еще хуже чем при януковиче, объективно. Неделю назад ИТ компания попала в топ тему, аналогично, никто даже разобраться не захотел, МИНИСТР в это дело влез, покрывая и угрожая украинцам, что больше инвестиций не будет. Это херня все, какой смысл этой борьбы, если ничего внутри не меняется.
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19.02.2023 17:18 Відповісти


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Реєстрація: 19.02.2023

Нік українською написати зміг, а мови не освоїв?
Що так з реєстрацією тягнув?..
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19.02.2023 18:57 Відповісти
Це йому Цензор такого прапорця подарував замість порядкового номера? Як такий отримати?)
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20.02.2023 03:30 Відповісти
Тупо непідготовлене м'ясо кидають у бій... А ще ржуть з орків. За цей злочин повинні бути реальні тюремні вироки!
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19.02.2023 17:18 Відповісти
Задайте себе два вопроса:
1. Откуда вы знаете, был он подготовлен или нет?
2. Откуда вы знаете, погиб он в бою на передовой или под обстрелом в тылу или от несчастного случая где либо?
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19.02.2023 17:50 Відповісти
вы точно мне отвечали? Что "массово" происходит в Тернополе?
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20.02.2023 00:59 Відповісти
"Xтo нece вiдпoвiдальнicть" - ментальна русня, совки та інша агентура рф як свідома так і не свідома.

Таку агентуру з м'ясників треба ідентифікувати та страчувати щоб вони не вбивали наше населення та солдатів бо нас менше чим русні і ми так закінчимось на порядок швидше чим русня, а отже програємо, тому не можна допускати щоб агентура мала право на життя.

М'ясник що не жаліє наших солдат - значить має бути забитий сам на м'ясо як тварина. Інакше не виграти.

Ми маємо воювати технологіями. Дронами. Турелями. Артилерією. Мінами. Будувати справжні форти довжиною на весь фронт з відеокамерами, габіонами, дотами а не називати фортами чисті поля з траншеями. Інакше ми програємо, а навіть якщо все таки витягнемо м'ясом то перемогою втрату всього населення називати буде не можна бо це буде кінець для демографії.
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19.02.2023 17:55 Відповісти
Как бы в плане технологий Россия перешла на военные рейки и становится более дееспособной. Наши за год не изменились, единственный плюс нам дают западную технику, которая лушче русской.
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19.02.2023 18:39 Відповісти
А ти, іванпєтров, експерт зі здібностей кацапськоі армії? Звідки у тебе інфа, від ФСБ
І расєя тут пишеться з маленької літери, не пались…
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19.02.2023 19:01 Відповісти
Как бы люди об этом пишут, что Россия закрывает потребности. Вот вчера Машовец на тему пост написал. https://t.me/s/zvizdecmanhustu

Для тех, кто считает российское государственное и военное управление "идиотским"...

Если я вам скажу, что аналогичные процессы в нашем государстве протекают не намного лучше, а по отдельным сферам гораздо хуже... это способно вернуть вас "с небес на землю"...?

Объясню о чем речь. И Россия, и Украина это бывшее СССР. Но в России если ты там разгневаешь царя, то тебя могут выбросить из окна. Это заставляет чиновников воровать, но хотя бы в отдельных вещах строить потемкинские деревни. У нас даже этого нет.
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19.02.2023 19:21 Відповісти
Ну це правда. Але можна казати що на воєнні рейки перейшли наші партнери які нас підтримують. Тому так країна ппц діє не ефективно но партнери нас спасають. Але так воювати смертельно не безпечно - треба як Ізраїль який хоч і користується партнерами, але дотримується ідеї що він не повинен ні на кого покладатись та могти при потребі все сам.
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19.02.2023 21:12 Відповісти
Хай спитають тих, хто воював у 2014 році, як воно було. Все купляли самі та волонтери, включно бронник. Нічого не було. З їжи була тушонка з суцільного жиру та кілька в томаті, іншу їжу купляли самі. Щодо підготовки... Невже немає розуміння того, що немає в Україні вдосталь з досвідом, бо вони пішли перші і багатьох вже немає. А інші живуть таким життям, наче війни немає. То може треба йти вчитись стріляти і вивчати тактичну медицину, бо на ту навалу, яка йде на нас, підуть всі, з досвідом і без досвіду.
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19.02.2023 18:16 Відповісти
З 2014 все почало змінюватись.
Аж до 2019.
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19.02.2023 18:37 Відповісти
Стріляти чим? Де я можу законно купити короткоствол, дайте посилання. Пам'ятаєте відео, де жителі Херсона та Каховки сидіти ридали перед вікном, і дивилися на військові колони москалів які заходили в місто? А що, може зараз вільний законний обіг зброї? Отже навіть за часів повномасштабної війни, воювати за своє місто не можна, нічим. Можна тільки поїхати в трикутничок Сходу і там лягти в землю за добу виконуючи придуркуватий наказ тримати дике поле. Який віддав летьоха, якого вчора випустили з інституту, він так само як і ти бачив нічого, війни звісно теж, і такий самий безпорадний. У мого знайомого знайомий придурок так цілу роту поклав, відправив з одними автоматами під танки, без засобів боротьби з бронетехнікою. Йому нових дали, він командує далі. Ну або сісти у в'язницю за невиконання наказу роки на три. То може вже краще посидіти десь там, де всі сидять? Ну краще ж в'язниці, і не відправлять охороняти дике поле без прикриття арти. Дайте пістолет потренуватись, приберіть скотів з ТЦК-безпредельщиків, я поїду потренуюсь, хоча й непридатний. Багато при вторгненні не настріляю, але настріляю. Щось. Це точно. Але не дадуть, ніколи, мета інша.
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20.02.2023 03:50 Відповісти
На фронті пістолет майже не потрібен, карабін чи снайперку офіційно купити можна.
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20.02.2023 15:47 Відповісти
ты так на бутылке хорошо сидиш, шо делаеш на Украинском новостном ресурсе???
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19.02.2023 19:01 Відповісти
Намагається нас переконати що він москаль...
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19.02.2023 19:09 Відповісти
Ну скажемо так в країні війна, де перевага у ворога і в техніці і в моб. ресурсі, друге питання до ТЦК тільки по медкомісіям, що реально хворих посилають в частини і тратиться на них час...

Чи патріотичне місто було тільки патріотичне в фейсбуці??
А тепер ще багато патріотів за кордоном постять про патріотизм???

Все решта питання щодо підготовки це до війскових, які не проводять достатню підготовку... і до керівників навчальних центрів де інструктори без бойового досвіду...

Але щодо останнього потрібна зміна законодавства щоб поранені списані бійці але з великим бойовим досвідом могли бути інструкторами....
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19.02.2023 20:11 Відповісти
ну, и чего так раскудахтались? и опытные воины тоже гибнут, и гражданское население, это - война. тут надо разбираться, почему при Зеленском вдруг стала твориться такая фигня, и снова как 2014 все держится на волонтерах и энтузиазме украинцев. хотя ответ на поверхности, ЗеИуда всеми силами продолжает разрушать боеспособность украинской армии, выполняя оманские договорняки.
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19.02.2023 19:49 Відповісти
К сожалению гражданское общество мало делает для нашей победы😢ложь и глупость процветают не меньше чем в раше
Случай отправки неподготовленных солдат (а хуже того офицеров) на передовую ДАЛЕКО не единичный
Как и тьма застрявших в тыловых частях РВУЩИХСЯ на фронт
Воровство и непрофессионализм процветают С молчаливого согласия общества 😢
Не так страшні московські воши
Як наши гниди 👆
Сто лет прошло А мы всё там же 😢
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19.02.2023 21:55 Відповісти
Я здивований - майже рік, як іде війна, а бажаючих посприяти рашистським іпсо не зменшується. Якась огороднік виявляється суперекспертом з військової підготовки, екіпірування і взагалі всього, пов`язаного з військом і виносить свій вирок, який до речі паплюжить нашу армію А по суті питання запевняю, що людина яка не може і не хоче воювати, потрапити на передову шанс має мізерний. І останнє - від смерті на фронті не убезпечить ні відмінна військова підготовка, ні прешокласне екіпіровання. Це вже доля...
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19.02.2023 22:48 Відповісти
Нашу армию позорит не общественное мнение а некомпетентность руководства

И такие лжецы как вы СЛУЧАЙ такой вовсе не единичный 👆
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19.02.2023 23:41 Відповісти
І ще одне питання - навішо цензор розганяє іпсошну зраду?
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19.02.2023 22:55 Відповісти
Посилати людей на війну ненавченими - означає їх зрадити.

Конфуцій
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19.02.2023 23:49 Відповісти
подготовленными могут быть только РЕГУЛЯРНЫЕ войска, который имеют свойство заканчиваться - НЕТ возможности договориться с противником, мол погоди пару месяцев, нам тут подготовиться нужно. p.s война идет с 2014 года
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20.02.2023 11:06 Відповісти
кацапи чмобіків три місяці готують.
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20.02.2023 15:50 Відповісти
Чудовий приклад мислення, що виправдовує підступний спосіб знищення власних громадян руками російського окупанта і його зброєю.

На 12 місяці вторгнення державний апарат володіючи достатніми матеріальними і фінансовими ресурсами дозволяє собі відправляти на фронт непідготовлених, ненавчених і незабезпечених амуніцією фактично цивільниз громадян.
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21.02.2023 07:57 Відповісти
Перед вами вдало виконана робота п'ятої колони на чолі з дЄрьмаком. Чи всі наївно вважали, що кремлівська агентура на чолі держави буде спокійно спостерігати за успіхами України? З кремля дали наказ, посони з ОПи подсуєтілісь і по країні почались облави ТЦК на тих, хто або зброю в руках ніколи не тримав, або перших-ліпших доходяг. Навіщо? По-перше - дискредитація ЗСУ; по-друге - ну просто розкішна картинка для раха-ТБ; по-третє - резерв, який хоч трохи можна було вивчити військовій справі, тупо знищується на передовій майже без навичок, як смертники. Так виглядає війна, коли на чолі країни стоїть ворожа агентура. Тотальна корупція, саботаж виготовлення власного озброєння (при цьому тут клянчимо, тут канючимо, тут перешкоджаємо), знищення непідготовленого резерву на передовій... Якщо Україна на чолі всієї цієї кремлівської ******* й переможе (що буде справжнім Чудом), то ті з нас, хто доживе до Перемоги, жахнуться сплаченій за неї ціні. Ціні, яка могла б бути в рази меншою.
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20.02.2023 00:52 Відповісти
Опять чушь 😢 так было всё время
Периодически на фронт попадали люди с недельной подготовкой 👆
Да наши вши делают нашу победу дороже
НО где ГРАЖДАНИ

Где волонтёры которые заняты забором информации про ненадлежащие выполнение своих обязанностей на местах 🤔
Где подписанные петиции к президенту и ВР

А виноваты кто угодно НО не мы 😢😢😢
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20.02.2023 05:57 Відповісти
Хабадники зачищають Україну від українців! Поки при владі режим Зеленого Лайна перемоги не буде!
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20.02.2023 02:43 Відповісти
https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/
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20.02.2023 10:41 Відповісти
До каже Ганна Маляр?
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20.02.2023 07:55 Відповісти
На 9-й сторінці коментарів усі вже забулися про тему даної статті Зате "срач" вийшов "знатний" Бо "пересобачилися" навіть ті, що вважалися "однодумцями" В основному з-за того, що "хтось не дочитав", "хтось прочитав (чи зрозумів) не так" І пішла гризня! І що найцікавіше: за добу цієї "рубки" так і не були встановлені реальні обставини загибелі солдата, щоб встановить дійсні причини цього Зате всі "горлянки понадривали" у пошуках "винних"
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20.02.2023 08:41 Відповісти
Саме так, своїми очима бачу зараз таких людей тут, служать. Тікток і юту з відосіками ССО, «два тижні, ракети закінчуються, ми тільки наступаємо, приєднуйся щоб бути гідним…» І люди вірять в те, що вони можуть все і без підготовки і все самі куплять, броніки і каск. Я дивлюсь і оуїваю, народились вже готовими, спецназ! А потім отаке прикре.
Другий раз на війні. В 2014 році готували півтора місяці, була мотивація і впевненість яка йшла з підготовки, знали командирів, знали техніку, не було взагалі людей без хоча б строкової служби. Не було накачки просто з єкранів. Дуже багато гине саме через викривлення того, що таке війна і як відбуваються бойові дії. Людина потрапляє, і бачить зовсім не те, чого очікує. А більшість очікувала, що це буде два-три місяці. Або тижні.
Чому втрати є державною таємницею? Це сором? Ті хлопці, що загинули, вони сором? Чому в 2014 і далі ми казали про це відкрито? Що з вами трапилось? Це шана, це гідність. Я розумію що це відлякує «потенційного клієнта», але ж саме з цим треба працювати, а не задурювати нарід. Показувати, що саме це є козаки і так, вони загинули не даремно.
В цей раз мене забрали з нарядом з військкомату. Як знав, відчував, коли не хотів іти в цей раз. Люди не готові. Я не вмотивований, в мене погане здоров'я, я хочу щоб відпустили, відкрили кордони, бо я бачу. Моя сім'я не має тут бути. Тут можна служити і воювати дуже довго. Ще й моєму сину вистачить. А дивлячись як воно все деградує, у військовому сенсі, бюрократичному та економічному, я не готовий віддати його На поталу «наперсточникам».
А от чи буде та зміна, чи повернусь я додому, того ніхто не зна.
Вбили патріота, бо він вам повірив, довірив єдине - своє життя. Та вбили патріотизм.
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20.02.2023 10:53 Відповісти
Вони би так хапали тих хто приїхав і кричить какая разніца , так нє вони бідні с..а біженці , а Українці і яким не какая разніца гинуть за Країну , ганьба тому воєнкомату - дияволи
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20.02.2023 21:32 Відповісти
Те що ,мобілізованого відправляють одразу на передову , випадки не поодинокі. Як це буває. Вишукали у стрій мобілізованих, підходить офіцер або сержант і каже ...-"Хто хоче з нами одразу на війну? Там ми вас всьому навчимо!" Дехто погоджується . Це те, зо я сам чув від мобілізованого.
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21.02.2023 09:44 Відповісти
"Те, кто сражается на войне, - самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь; зато те, кто затевает, разжигает и ведёт войну, - свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует её разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться." - Эрнест Хемингуэй
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21.02.2023 20:28 Відповісти
В Украине увеличат срок подготовки мобилизованных без опыта.

Когда!!!!!!!!
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23.02.2023 16:58 Відповісти
Хлопця жаль. Але кожен повинен боронити свою країну. Не служив строкову-. Чому? Не призваний в лютому- чому?
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25.02.2023 21:27 Відповісти
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