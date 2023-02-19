Мер Тернополя Надал обіцяє розібратися із загибеллю солдата Покітка, який був направлений на фронт без підготовки. ФОТО
Напередодні стало відомо про смерть воїна Покітка Богдана Івановича. Як з’ясувалося, нещодавно йому вручили повістку і забрали в армію.
У соцмережах здiйнялаcя xвиля oбурeння чeрeз cмeрть чоловіка. Рідні та друзі кажуть, що його відправили на фронт без будь-якої підготовки та військового досвіду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання terminovo.
У кoмeнтаряx під дописом міського голови про смерть воїна, люди безпосередньо йому, цeнтру кoмплeктування та вищим дeржавним oрганам ставили запитання:
"Xтo кeрує Тeрнoпiльcьким Вoєнкoматoм ??? Ceргiю Надал, я нe знаю чи ви щocь рiшаєтe в Тeрнoпiльcькiй вiйcькoвiй чаcтинi, цe нeприпуcтимo вiдcилати людeй бeз нiякoї пiдгoтoвки на гарячi тoчки! Cкажiть мeнi, xтo кeрує Тeрнoпiльcьким вoєнкoматoм. Якщo нe ви тo xтo? Дайтe мeнi прiзвищe!", - зазначив Iгoр Oгoрoдник.
Знайoмi та рiднi загиблoгo Бoгдана нe мoжуть прийти дo тями.
Богдану Покітку було 32 роки. Він працював на одній з тернопільських фабрик меблів. Богдану вручили повістку на зупинці. Жодних навчань, як кажуть його знайомі, не проводилось. 12 лютого його відправили на схід, а вже 16-го надійшла страшна звістка про смерть.
"Який бiль, рoзпач, бeзcилля… Видали пoвicтку на вулицi, cилoю вiдправили БEЗ пiдгoтoвки, БEЗ налeжнoгo eкiпiрування, БEЗ армiї за плeчима, БEЗ взяття дo уваги щo мати залишаєтьcя cама, бo cтарший брат Миxайлo Пoкiткo вжe cлужить в Збрoйниx Cилаx i заxищає Україну!!! 12.02 вiдправили, а 16.02 тeбe вжe нeмає. Цe як взагалi? Чим цe вiдрiзняєтьcя вiд раzzєї? Як цe пeрeжити рiдним? Ми навiть нe мали змoги дoпoмoгти чим завгoднo та виправити якocь cитуацiю…Тeбe нe пoвeрнути. Ти в нашиx ceрцяx", - зазначила знайoма вoїна Oкcана Oгoрoдник.
"Xтo нece вiдпoвiдальнicть за cмeрть xлoпцiв, якi вiдправлeнi бeз пiдгoтoвки на пeрeдoву? Якi взагалi нiкoли нe тримали збрoї в рукаx i бiльшe тoгo навiть нe cлужили в армiї? Цe зараз в наc така мoбiлiзацiя? Налoвити xлoпцiв чим пoбiльшe i прocтo завeзти на "нуль"? Панe Надал, xтo за цe вiдпoвiдальний? Щo вiдбуваєтьcя на вoєнкoматi Тeрнoпoля? Xoрoшoї людини, чудoвoгo друга нe cталo мeншe, нiж за мicяць. Хай цe будe на вашiй coвicтi i вcix причeтниx дo цьoгo", - пiдкрecлила Аcя Муcтафаєва.
Рідні Богдана Покітка таки домоглися реакції міського голови Тернополя. Згодом він відповів: "Я підтримую друзів і родичів Покітка Богдана Івановича, який загинув, захищаючи Україну. Я направляю звернення у компетентні органи розібратися у цій ситуації. Безумовно, на фронт мають іти люди, які пройшли відповідний вишкіл. Життя Богдана це не поверне. Але якщо такий факт підтвердиться, будуть врятовані сотні життів наших воїнів".
У іншому дописі Oкcана Oгoрoдник зазначила, що повістку Покітко отримав у 2-гій половині січня.
"Богдан був призваний у 2-гій половині січня 2023 року. (Шляхом примусового вручення запрошення та доставлення до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль).
- навчання бійця (в частині та на полігоні) - НЕ ПРОХОДИВ.
- навчання поводження зі зброєю - НЕ ПРОХОДИВ. (Розбір-збір АК і все).
- в армії - не служив", - зазначає вона.
"Як можна відправити ЛЮДИНУ на передову - без професійних навиків, практики та підготовки? 12.02.23 поїхав на Донецьк. Результат - 16.02.23 немає БОГДАНА, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки. ГАНЬБА всім відповідальним особам - це буде на Вашій совісті!!!", - додає Oгoрoдник.
Як пізніше зазначила прессекретарка ТЦК Олена Величанська в коментарі "Українській правді", військовий отримав повістку 18 січня, а вже 31.01 склав присягу.
Вже 12 лютого захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.
"Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч", - зазначила Величанська.
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Может он прошел начальную подготовку пехотинца, которая занимает 3-4 недели, может нет. Может он погиб в ближнем бою в предместье Бахмута, а может быть попал под машину на выезде из Славянска, ничего этого мы не знаем.
А что мы знаем наверняка? То, что в интернете поднята буря, что кроме привычного лайна льющегося на Писяграя , полилось лайно на ген. Залужного, начинает разгоняться кампания против ВСУ, с новой силой рас3.14зделись "принципиальные" - за такую владу воевать не пойду!
В результате на улице кацапа праздник - сделан еще один шажок в сторону развала украинского государства.
Написано ж . Чи ви не читаєте ?
Не знаю, каким боком сюда закон об усилении ответственности и что вы этим хотели сказать, чо у вас в огороде бузина, а в Киеве дядька?
Я уже писав яким боком, напишу і вам ще раз.
Оскільки план "Блекаут" з тріском провалився, українці не замерзли і не втратили бажання чинити опір, енергосистема досі працює, навіть свій дітек не зміг нічого вдіяти, представники МАГАТЕ уже не дозволять свавільно відключати атомні енергоблоки, наражаючи весь світ на ядерну небезпеку, рашисти вирішили законодавчими, організаційно-управлінськими інструментами за допомогою своєї привладної агентури в Україні фізично розправлятися з українським народом руками їхньої держави, якщо зброєю на полі бою ніяк не виходить.
Якщо досі не бажаєте здавати рашистам свої землі, щоб агресор переможно зміг завершити цю війну, - узаконено масово відправлятимуть цивільний т.з. "мирняк" у підготовлену з рашистами м'ясорубку, з метою зламати моральний дух та супротив українського народу, а відтак - зупинення військової та фінансової допомоги заходу, якщо союзники побачать, що українці втратили бажання чинити опір загарбнику і не проти здатися ворогу.
Мабуть сподіваються, що їм війна все спише, як свого часу "проканало" з ДАПом, Слов'янськом, Іловайськом, Дебальцево, так і пройде на цій війні.
Насправді побільше б таких іпсо, тоді може щось буде змінюватись в кращий бік.
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Реєстрація: 19.02.2023
Нік українською написати зміг, а мови не освоїв?
Що так з реєстрацією тягнув?..
1. Откуда вы знаете, был он подготовлен или нет?
2. Откуда вы знаете, погиб он в бою на передовой или под обстрелом в тылу или от несчастного случая где либо?
Таку агентуру з м'ясників треба ідентифікувати та страчувати щоб вони не вбивали наше населення та солдатів бо нас менше чим русні і ми так закінчимось на порядок швидше чим русня, а отже програємо, тому не можна допускати щоб агентура мала право на життя.
М'ясник що не жаліє наших солдат - значить має бути забитий сам на м'ясо як тварина. Інакше не виграти.
Ми маємо воювати технологіями. Дронами. Турелями. Артилерією. Мінами. Будувати справжні форти довжиною на весь фронт з відеокамерами, габіонами, дотами а не називати фортами чисті поля з траншеями. Інакше ми програємо, а навіть якщо все таки витягнемо м'ясом то перемогою втрату всього населення називати буде не можна бо це буде кінець для демографії.
І расєя тут пишеться з маленької літери, не пались…
Для тех, кто считает российское государственное и военное управление "идиотским"...
Если я вам скажу, что аналогичные процессы в нашем государстве протекают не намного лучше, а по отдельным сферам гораздо хуже... это способно вернуть вас "с небес на землю"...?
Объясню о чем речь. И Россия, и Украина это бывшее СССР. Но в России если ты там разгневаешь царя, то тебя могут выбросить из окна. Это заставляет чиновников воровать, но хотя бы в отдельных вещах строить потемкинские деревни. У нас даже этого нет.
Аж до 2019.
Чи патріотичне місто було тільки патріотичне в фейсбуці??
А тепер ще багато патріотів за кордоном постять про патріотизм???
Все решта питання щодо підготовки це до війскових, які не проводять достатню підготовку... і до керівників навчальних центрів де інструктори без бойового досвіду...
Але щодо останнього потрібна зміна законодавства щоб поранені списані бійці але з великим бойовим досвідом могли бути інструкторами....
Случай отправки неподготовленных солдат (а хуже того офицеров) на передовую ДАЛЕКО не единичный
Как и тьма застрявших в тыловых частях РВУЩИХСЯ на фронт
Воровство и непрофессионализм процветают С молчаливого согласия общества 😢
Не так страшні московські воши
Як наши гниди 👆
Сто лет прошло А мы всё там же 😢
И такие лжецы как вы СЛУЧАЙ такой вовсе не единичный 👆
Конфуцій
На 12 місяці вторгнення державний апарат володіючи достатніми матеріальними і фінансовими ресурсами дозволяє собі відправляти на фронт непідготовлених, ненавчених і незабезпечених амуніцією фактично цивільниз громадян.
Периодически на фронт попадали люди с недельной подготовкой 👆
Да наши вши делают нашу победу дороже
НО где ГРАЖДАНИ
Где волонтёры которые заняты забором информации про ненадлежащие выполнение своих обязанностей на местах 🤔
Где подписанные петиции к президенту и ВР
А виноваты кто угодно НО не мы 😢😢😢
Другий раз на війні. В 2014 році готували півтора місяці, була мотивація і впевненість яка йшла з підготовки, знали командирів, знали техніку, не було взагалі людей без хоча б строкової служби. Не було накачки просто з єкранів. Дуже багато гине саме через викривлення того, що таке війна і як відбуваються бойові дії. Людина потрапляє, і бачить зовсім не те, чого очікує. А більшість очікувала, що це буде два-три місяці. Або тижні.
Чому втрати є державною таємницею? Це сором? Ті хлопці, що загинули, вони сором? Чому в 2014 і далі ми казали про це відкрито? Що з вами трапилось? Це шана, це гідність. Я розумію що це відлякує «потенційного клієнта», але ж саме з цим треба працювати, а не задурювати нарід. Показувати, що саме це є козаки і так, вони загинули не даремно.
В цей раз мене забрали з нарядом з військкомату. Як знав, відчував, коли не хотів іти в цей раз. Люди не готові. Я не вмотивований, в мене погане здоров'я, я хочу щоб відпустили, відкрили кордони, бо я бачу. Моя сім'я не має тут бути. Тут можна служити і воювати дуже довго. Ще й моєму сину вистачить. А дивлячись як воно все деградує, у військовому сенсі, бюрократичному та економічному, я не готовий віддати його На поталу «наперсточникам».
А от чи буде та зміна, чи повернусь я додому, того ніхто не зна.
Вбили патріота, бо він вам повірив, довірив єдине - своє життя. Та вбили патріотизм.
Когда!!!!!!!!