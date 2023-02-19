Минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів Харківщини, є загиблий та поранені, - ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

У смт Ківшарівка Куп'янського отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти", - йдеться в повідомленні.

У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.

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