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Новини Війна
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Ворог продовжує бити по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки, є поранені, - ОВА

херсонщина

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів - у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

"За інформацією Генштабу ЗСУ, аби дискредитувати ЗСУ на тимчасово окупованій частині Херсонщини, росіяни обстрілюють підконтрольні їм території. Зокрема атакують медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють з артилерії окуповану ними частину Херсонщини, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17482) обстріл (28613) Херсон (3375) Херсонська область (5781)


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зе- де твої пустопорожні погрози? де відповідь по мацкві? виходить ти пустобрех
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19.02.2023 09:01 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.02.2023 10:16 Відповісти
 
 