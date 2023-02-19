Ворог продовжує бити по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки, є поранені, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів - у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

"За інформацією Генштабу ЗСУ, аби дискредитувати ЗСУ на тимчасово окупованій частині Херсонщини, росіяни обстрілюють підконтрольні їм території. Зокрема атакують медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють з артилерії окуповану ними частину Херсонщини, - Генштаб