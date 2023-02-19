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Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих, - Мінреінтеграції

карта,україна,громади

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. На його підставі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції.

"Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях", – зазначили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово захоплені ворогом, де не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - додали в міністерстві.

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Автор: 

Міністерство реінтеграції (500)


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Тобто,ворог має таки частковий успіх,оскільки кількість таких території зростає(
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19.02.2023 09:36 Відповісти
На основании чего такой вывод? Если изначально в списке был целый район как оккупированная территория, а сейчас каждое село этого района стало в список возможных, либо ведущихся боевых действий, то что это означает? Список стал больше и у кацапов успех?
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19.02.2023 14:10 Відповісти
А вже була інформація,що якісь ранішеоголошені округи ,були вже виведені зі списку?
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19.02.2023 14:19 Відповісти
Текст печатать у вас получается?) А кликнуть по ссылкам в статье кривизна пальцев не позволяет?) Там все есть... И дата начала оккупации и завершения, точно так же с боевыми действиями... Для примера Каховский район... Раньше он полностью весь, одной строчкой значился в оккупации.... Сейчас в списке он разбит на громады и два села переведены из списка оккупированных, в список ведущихся боевых действий.... Они на правом берегу, под нашим контролем, но кацапы их каждый день обстреливают и половины домов там уже нет... Так у кого в этом случае, ПО ВАШЕМУ, успех???
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19.02.2023 15:02 Відповісти
Я не мав на увазі нічого іншого,крім Луганської та Донецької.
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19.02.2023 16:49 Відповісти
Это война и линия фронта двигается в обе стороны.... Тем более в борьбе с преобладающим в возможностях противником.... Если враг что то сумел захватить, просто не нужно устраивать истерик, а сделать выводы и принимать правильные решения... Что касается указанных вами областей... А что в них могло добавится, если они с самого начала войны находятся в зоне поражения.... Славянск, Краматорск... Что в 14-15-м, что сейчас... Нагнали кацев с запада и севера, так они теперь с востока к этим городам прут...
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19.02.2023 17:06 Відповісти
Хіба я панікую?Я просто не люблю прикрашених новин.
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19.02.2023 17:08 Відповісти
цікаво Кончу-Заспу включили щоб виплати одержувати?
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19.02.2023 10:37 Відповісти
 
 