Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. На його підставі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції.

"Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях", – зазначили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово захоплені ворогом, де не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - додали в міністерстві.

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