F-16 і ракети більшої дальності можуть допомогти Україні перемогти РФ, - керівник сил НАТО в Європі Каволі

Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив американським законодавцям, що надання Україні передового західного обладнання, такого як винищувачі F-16, безпілотники й ракети великої дальності, може допомогти Києву отримати перевагу в небі і посилити наступальні дії проти Росії.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За даними видання, 18 лютого відбувся закритий брифінг за участю понад десяти сенаторів і членів Палати представників США. На ньому американські політики запитали генерала Каволі чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні. Він відповів "так", повідомили джерела видання.

Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про ведення війни й про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху в планах перейти в наступ і призупинити російські наступальні дії. Каволі сказав, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її війська могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, ставлячи під загрозу штаби і тилові лінії постачання росіян, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.

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Відповідь генерала йде далі, ніж попередні публічні коментарі вищих посадових осіб національної безпеки, які зазначали, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але додавали, що протиповітряна оборона наразі є найбільш нагальною потребою.

Каволі заявив законодавцям на Мюнхенській конференції з безпеки, що США та їхні союзники повинні надати Україні найсучасніше озброєння. Це включає сучасні літаки, безпілотники й ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів, такі як ATACMS. За словами Каволі, ця зброя допоможе Києву отримати кращі позиції для відсічі військам РФ.

Генерал стверджує, що Україна потребує більш сучасного озброєння і техніки для "посилення глибокого бою". Каволі вважає, що Захід повинен надати Україні озброєння, щоб ЗСУ змогли "просунутися далі" до російських позицій на українському кордоні.

Ці зауваження з'явилися на тлі загострення трансатлантичних дебатів про те, чи варто надавати Києву сучасні літаки.

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