УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11754 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 348 31

F-16 і ракети більшої дальності можуть допомогти Україні перемогти РФ, - керівник сил НАТО в Європі Каволі

каволі

Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив американським законодавцям, що надання Україні передового західного обладнання, такого як винищувачі F-16, безпілотники й ракети великої дальності, може допомогти Києву отримати перевагу в небі і посилити наступальні дії проти Росії.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

За даними видання, 18 лютого відбувся закритий брифінг за участю понад десяти сенаторів і членів Палати представників США. На ньому американські політики запитали генерала Каволі чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні. Він відповів "так", повідомили джерела видання.

Питання про F-16 було частиною більш широкої дискусії про ведення війни й про те, що потрібно Києву, щоб досягти успіху в планах перейти в наступ і призупинити російські наступальні дії. Каволі сказав, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб її війська могли завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, ставлячи під загрозу штаби і тилові лінії постачання росіян, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів 

Відповідь генерала йде далі, ніж попередні публічні коментарі вищих посадових осіб національної безпеки, які зазначали, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але додавали, що протиповітряна оборона наразі є найбільш нагальною потребою.

Каволі заявив законодавцям на Мюнхенській конференції з безпеки, що США та їхні союзники повинні надати Україні найсучасніше озброєння. Це включає сучасні літаки, безпілотники й ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів, такі як ATACMS. За словами Каволі, ця зброя допоможе Києву отримати кращі позиції для відсічі військам РФ.

Генерал стверджує, що Україна потребує більш сучасного озброєння і техніки для "посилення глибокого бою". Каволі вважає, що Захід повинен надати Україні озброєння, щоб ЗСУ змогли "просунутися далі" до російських позицій на українському кордоні.

Ці зауваження з'явилися на тлі загострення трансатлантичних дебатів про те, чи варто надавати Києву сучасні літаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання щодо надання Україні F-16 найкраще обговорювати в закритому форматі, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 

НАТО (6459) допомога (8367) ракети (4028) Україна (5917) Каволі Крістофер (60) F16 F-16 (674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
F-16 навряд чи отримаємо навіть на протязі року, а от ракети великої дальності мали мати свої, але захотілося поржати і зробити чомусь себе разом. Замість ракет будували дороги і відводили з кращих позицій своє військо на своїй землі. Логіка зашкалює, горить будинок, а ми всі гроші і сусідів задіяли на бідівництво асфальтної допріжки біля будинку.
показати весь коментар
19.02.2023 09:19
+4
Ну то давайте, не ''тягніть гуму''. З літаками затримки через навчання пілотів. Ну а ракети гарно пускати наші вояки вміють!
показати весь коментар
19.02.2023 09:21
+4
Зелупы в асфальт закатали.
показати весь коментар
19.02.2023 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
F-16 навряд чи отримаємо навіть на протязі року, а от ракети великої дальності мали мати свої, але захотілося поржати і зробити чомусь себе разом. Замість ракет будували дороги і відводили з кращих позицій своє військо на своїй землі. Логіка зашкалює, горить будинок, а ми всі гроші і сусідів задіяли на бідівництво асфальтної допріжки біля будинку.
показати весь коментар
19.02.2023 09:19 Відповісти
Оманські договорняки виконують.
показати весь коментар
19.02.2023 09:41 Відповісти
Ну то давайте, не ''тягніть гуму''. З літаками затримки через навчання пілотів. Ну а ракети гарно пускати наші вояки вміють!
показати весь коментар
19.02.2023 09:21 Відповісти
Ну обучение пилотов это полдела. Главное это отсутствие инфраструктуры для обслуживания этих самолетов. Аэродромы, технические службы и т.д. В этом основная проблема. И под постоянными обстрелами любой точки Украины это не организуешь.
показати весь коментар
19.02.2023 09:28 Відповісти
З літаками затримка не через навчання пілотів, а через логістику і погрози московитів. Вони чітко сказали, що якщо НАТО чи США дадуть літаки американського виробництво, то вони можуть атакувати місця їх базування і дислокації в інших країнах. Це звичайно погрози, але дурак бункерний дід і в агонії своєї смерті можу дати команди вдарили по Польщі чи країнах Балтії. А ті президенти і прем'єри хочуть війни із-за України в себе? Звичайно ні, тому і діють дуже обережно.
показати весь коментар
19.02.2023 09:33 Відповісти
То же самое х-ло трындело и про наступательное оружие ( бронитехнику).
показати весь коментар
19.02.2023 12:04 Відповісти
А вот надо ли США и ЕС наша победа... Вот в чем вопрос. Судя по всему им главное медленное, так сказать контролируемое ослабление РФ.
показати весь коментар
19.02.2023 09:25 Відповісти
по 3,14здежу вы явно победители всех времён и народов.
показати весь коментар
19.02.2023 09:27 Відповісти
А де наш власний ОТРК "Грім-2", два зразки якого були зроблені ще у 2019 році та продемонстровані на параді до Дня незалежності? Невже за чотири роки український ВПК так і не спромігся до їх випуску?
показати весь коментар
19.02.2023 09:29 Відповісти
Зелупы в асфальт закатали.
показати весь коментар
19.02.2023 09:39 Відповісти
Бережуть для застосування на кінцевому етапі добивання недоімперії.
показати весь коментар
19.02.2023 09:44 Відповісти
Що там його берегти. Асфальту майже не лишилося. Адже асфальтовані дороги вели за перебрик.
показати весь коментар
19.02.2023 12:18 Відповісти
Очень хорошо, что об этом заявляют уже не бывшие, а действующие генералы.

Только зачем так смягчать формулировки? Не "могут", а реально помогут от "тяни-толкай" перейти к такому наступлению, от которого кацапы будут бежать ещё быстрее, чем из Харьковской области.
показати весь коментар
19.02.2023 09:29 Відповісти
ну, скорее не бежать, а ехать в пакетах дамой. и то если собрать успеют. )
показати весь коментар
19.02.2023 09:33 Відповісти
Кто добежит обратно в кацапию - расскажет знакомым рашистам, что тут произошло, и раз уж они понимают только страх - будут пересказывать этот страх всем своим рашистским детям и те вместо военной агрессии будут лишь сидеть в своих клоповниках, бухать бояру и обвинять во всём "загнивающий" Запад.
показати весь коментар
19.02.2023 10:27 Відповісти
Це добре... Коли про це заявляють екс-командувачі, відтавні генерали та інші військові, то це розцююється просто як заяви. І зовсім інша справа коли про це говорять вже діючі топ-військові командувачі. І не просто заявляють, а переконують своїх політиків, що зволікати з постачанням потужної зброї в Україну дуже дорого обійдеться усім - Україні, Європі, Америці.
показати весь коментар
19.02.2023 09:31 Відповісти
Чергова пук-бульбашка!
показати весь коментар
19.02.2023 09:39 Відповісти
"леопарди" і F-16/- це поки що димова завіса для України і її народу, яка вже розтягується де-кілька місяців,в той час,як іде винищення українських захисників.За цією димовою завісою ,США приховують не надання Україні далекобійних ракет,котрі моглиб суттєво допомогти захисникам України, знищуючи комунікації постачання рашистами зброї,склади і розміщення їх живої сили
показати весь коментар
19.02.2023 09:58 Відповісти
Так думали, що не нададуть Джавеліни, Хаймарси, Леопарди і взагалі летальну зброю. Але надали, тепер Джавілінів більше ніж танків у всьому світі. Тому нададуть і літаки і далекобійні ракети і цей процес вже розпочала Британія, а британці ще ніколи нас не підводили
показати весь коментар
19.02.2023 11:07 Відповісти
Ніхто й не каже про те,що не дадуть. Але , якщо Тобі подали борщ на обід ,а замість ложки дали виделку , то Ти щось тай зловиш в тарілці, але ситим не будеш.До тих пір, поки зелені прорашистсько- корупційні "зе поцріоти" не будуть виконувати те,що від них давно вимагають західні партнери і друзі України і її народу, до тих пір Україна не буде отримувати в достатній кількості того озброєння, котре вкрай необхідне ЗСУ ,для захисту України і звільнення її території від рашистської наволочі.Ось і з "леопардами", аж 60 штук нашкребли.Процес , це лишень процес- це виделки до борщу.Ложка- реальне постачання зброї
показати весь коментар
19.02.2023 13:29 Відповісти
таке ,як з танками ..історія...даєм не даєм....одні висловлююються за надання інші тормозять...все повторюється...і виявиться ,що літаки теж в несправному стані.
показати весь коментар
19.02.2023 10:02 Відповісти
Я смотрел ролик на Ютубе от наших бойцов, они говорят, что банда Резникова и прочие почему-то сознательно не просят иностранных самоходных минометов.
показати весь коментар
19.02.2023 10:47 Відповісти
Про самоходные минометы я писал тут, на цензоре еще месяца два назад.
показати весь коментар
19.02.2023 12:08 Відповісти
Эти тряпки пока дадут нам ракеты большой дальности, погибнет очень много наших ребят. Но склерозный дед Байден имеет свое мнение
показати весь коментар
19.02.2023 11:13 Відповісти
Допоможуть. Але ви їх не даєте. То про що мова?
показати весь коментар
19.02.2023 11:49 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2023 11:52 Відповісти
В семье не без урода ( в хорошем смысле этого слова - для людей все понимающих буквально).
показати весь коментар
19.02.2023 12:10 Відповісти
А потім можуть відвезти їх до Москви, щоб поторговаться !
показати весь коментар
19.02.2023 12:15 Відповісти
Это поможет победить но мы это дадим только после окончания войны.🙄
показати весь коментар
19.02.2023 13:42 Відповісти
Рамштайнівській коаліції потрібно змінити принцим роботи. Не стратегію, а тактику. Добре було б закріпити кураторів по забезпеченню озброєннчм за конкретними бригадами, тоді постачання піде напряму і інспекторам легше буде контролювати використання. Складається враження що шарашкіна контора Рєзнікова тільки яйцями опікується, а що таке дрони, монокуляри, тепловізори вони взагалі не знають і куди дівають отримане від партнерів невідомо. Сьогодні знову збираємо кошти на ці гаджети для воїнів з нашої громади, бо від МО за весь час нуль.
показати весь коментар
19.02.2023 15:29 Відповісти
 
 