Мешканцям окупованої Луганщини підвищують вартість комунальних послуг на 17%, а згодом обіцяють прирівняти до російських, - ОВА
Російські загарбники повідомили мешканців окупованої Луганської області, що будуть підвищувати вартість комунальних послуг.
Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Населення у так званій "ЛНР" поінформовано про зростання комунальних тарифів у середньому на 17,6 відсотка", - йдеться в повідомленні.
Також, мешканців Луганщини попередили, що упродовж декількох років відбуватиметься процес вирівнювання розміру тарифів на комунальні послуги, порівняно з іншими регіонами РФ.
"За обіцяною дешевою комуналкою погнатися вже не вдасться. Особливо тим, кому на пенсію доведеться йти у 65 років", - зазначили в ОВА.
Топ коментарі
+7 vadyan
показати весь коментар19.02.2023 10:21
+5 Andrii Pushkarchuk #551151
показати весь коментар19.02.2023 10:36
+1 витя назар
показати весь коментар19.02.2023 10:19
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в Ураине социальную норму убрали. раньше она составляла 100кВт за которые платили одну цену,а за то что свыше другую.
цена газа в роССии около 7,5 руб/куб,что примерно составляет 3,7 грн.
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а нам в Украине уже анонсировали поднятие цены на электрику,до 3,2 грн/кВт и газ после отопительного сезона поднимут наверное не хило...а мы всё в чужой огород смотрим...
Нечего европейский гламур разводить.