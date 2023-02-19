Мешканцям окупованої Луганщини підвищують вартість комунальних послуг на 17%, а згодом обіцяють прирівняти до російських, - ОВА

Російські загарбники повідомили мешканців окупованої Луганської області, що будуть підвищувати вартість комунальних послуг.

Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Населення у так званій "ЛНР" поінформовано про зростання комунальних тарифів у середньому на 17,6 відсотка", - йдеться в повідомленні.

Також, мешканців Луганщини попередили, що упродовж декількох років відбуватиметься процес вирівнювання розміру тарифів на комунальні послуги, порівняно з іншими регіонами РФ.

"За обіцяною дешевою комуналкою погнатися вже не вдасться. Особливо тим, кому на пенсію доведеться йти у 65 років", - зазначили в ОВА.

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