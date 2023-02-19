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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканцям окупованої Луганщини підвищують вартість комунальних послуг на 17%, а згодом обіцяють прирівняти до російських, - ОВА

рублі

Російські загарбники повідомили мешканців окупованої Луганської області, що будуть підвищувати вартість комунальних послуг.

Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Населення у так званій "ЛНР" поінформовано про зростання комунальних тарифів у середньому на 17,6 відсотка", - йдеться в повідомленні.

Також, мешканців Луганщини попередили, що упродовж декількох років відбуватиметься процес вирівнювання розміру тарифів на комунальні послуги, порівняно з іншими регіонами РФ.

"За обіцяною дешевою комуналкою погнатися вже не вдасться. Особливо тим, кому на пенсію доведеться йти у 65 років", - зазначили в ОВА. 

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Автор: 

окупація (6715) комунальні послуги (571) Підвищення тарифів (299) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+7
Зато без биндэр и без нахлебников из Евросоюза
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19.02.2023 10:21
+5
Насрати на луганчан і даунбачан!
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19.02.2023 10:36
+1
Наведите для сравнения цены на коммунальные услуги
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19.02.2023 10:19
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Наведите для сравнения цены на коммунальные услуги
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19.02.2023 10:19 Відповісти
Зачем, тогда же зрада получится. Обычно у нас в Украине, так и в срашке любят рассказывать о страданиях не страдающих, и счастье тех кого государство нагнуло. В Украине все стремительно меняется, но совкодрочеры среди чиновников все еще есть.
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19.02.2023 10:58 Відповісти
Зато без биндэр и без нахлебников из Евросоюза
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19.02.2023 10:21 Відповісти
Нормально!!Вони ж так кликали той підорашенський "мір".
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19.02.2023 10:36 Відповісти
Насрати на луганчан і даунбачан!
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19.02.2023 10:36 Відповісти
рузкій мір у всій красі
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19.02.2023 10:46 Відповісти
а в нас все дешевшае... ну просто камунізьма
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19.02.2023 10:54 Відповісти
как бы это не было смешно,но в роССии действует социальная норма в 150 кВт по цене 2,8руб=1,38 грн,то что свыше стоит 3,5 руб=1,72 грн.
в Ураине социальную норму убрали. раньше она составляла 100кВт за которые платили одну цену,а за то что свыше другую.
цена газа в роССии около 7,5 руб/куб,что примерно составляет 3,7 грн.
--------------
а нам в Украине уже анонсировали поднятие цены на электрику,до 3,2 грн/кВт и газ после отопительного сезона поднимут наверное не хило...а мы всё в чужой огород смотрим...
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19.02.2023 10:55 Відповісти
ну не така вже і різниця враховуючи що рашка видобуває купу газу
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19.02.2023 11:06 Відповісти
наша країна теж видобуває достатньо для своїх потреб газу,але ж...
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19.02.2023 11:52 Відповісти
У нас в доме живут кацапы, но с гражданством украинским, родственники живут на рф, так они там платят 6 руб. за кВт, вода 42 р. за куб, отопление каждый месяц 2500р, жалуются.
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19.02.2023 12:44 Відповісти
За 2 года им удвоят коммуналку и повырывают унитазы.
Нечего европейский гламур разводить.
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19.02.2023 11:00 Відповісти
вот теперь поживут как на рефии с тарифами
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19.02.2023 12:27 Відповісти
 
 