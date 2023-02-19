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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Угорщина продовжить підтримувати економічні відносини з Росією, а Європа сповзає у "війну двох слов’янських країн", - Орбан

орбан

Половину свого щорічного звернення до співгромадян прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан присвятив повномасштабній війні Росії проти України й тому, чому Будапешт незгодний із санкціями й військовою допомогою Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Орбан підкреслив, що 2023 рік буде, на його думку, найнебезпечнішим з часів падіння комунізму через загрозу війни та інфляції. Він додав, що для Угорщини єдиний шлях гарантувати мирне життя – "триматися далі від російсько-української війни".

"Ми є частиною західного світу, членами НАТО і Європейського Союзу, і всі там на боці війни, або, принаймні, удають, що це так, окрім нас", – сказав Орбан, додавши, що в Україні йде війна "не армії добра і зла, а війська двох слов'янських країн, які ведуть війну, обмежену в часі й поки що просторі".

"Це їхня війна, а не наша", – сказав угорський прем’єр, додавши, що Угорщина визнає право України на самооборону, але було б неправильно ставити інтереси України вище інтересів Угорщини.

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Орбан додав, що гуманітарна допомога Україні не означає розриву зв’язків Угорщини з Росією.

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і ми радимо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів", – сказав він.

Окремо у своєму виступі прем’єр Угорщини зупинився на реакції Заходу на війну в Україні. Він вважає, що "Європа прямує до війни, балансує на тонкій межі й фактично вже перебуває у стані непрямої війни з Росією", а в НАТО нібито скоро будуть обговорювати введення в Україну "так званих миротворчих військ".

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Угорський прем’єр вважає, що повномасштабна війна в Україні сталась тому, що це допустив Захід. Як приклад він навів російсько-грузинську війну 2008 року, яка була "локалізована" після окупації 20% території Грузії, та події 2014 року, коли Франція та Німеччина "зробили вибір на користь переговорів, а не війни".

За словами Орбана, те, що сталося, є ще одним аргументом проти "брюссельської наддержави" й на користь сильних національних держав: мовляв, коли рішення ухвалювали країни-члени ЄС, був досягнутий мир, а "імперський центр" розпочав війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2286) росія (65316) Україна (5917) Віктор Орбан (558)


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Топ коментарі
+41
кацапи, як і мадяри не словʼяни і ніколии словʼянами не були - це фіно-угри розбавлені монголо-татарами !!!
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19.02.2023 11:21
+36
Кого там Зеленський запросив у Київ? Вассала *****?
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19.02.2023 11:19
+32
росія не слов'янська держава, придурок!
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19.02.2023 11:22
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Не приблудному кочовому племені унгрів вирішувати, що потрібно робити європейській країні, коли на неї напала дика орда.
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19.02.2023 12:58 Відповісти
https://defence-line.org/2023/02/*******-den-vtoroj-chast-2/ "... когда мы говорим о преступлениях, творимых федерацией, чаще всего имеются ввиду действия в зоне боевых действий. Но вот это все только начинается в этой зоне, а потом - продолжается в тылу, и в этом принимают участие уже не комбатанты, а простые люди, о которых было принято говорить, что прутин и его режим - отдельно, а «народ» - ни в чем не виноват. Так вот, прутин не убивал родителей этих детей. Прутин их не брал в плен и не кидал за решетку «исправительных лагерей». Прутин не сдавал их за деньги в виде секс-кукол и не прутин ими пользовался за деньги. Все это делал тот самый «народ-богоносец», о котором некоторые так слезно рассуждают. Мало того, в тот момент, когда они об этом говорят, где-то в федерации насилуют очередного нашего ребенка ..."

Для Орбана вся эта дикость допустима ...
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19.02.2023 12:58 Відповісти
Хтось може на пальцях показати обрану, що вони- мадяри є угро-фіни, такі ж самі і московити, тільки вони ще більше розбадяжені племенами татар, башкір, удмуртів і чечен.
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19.02.2023 13:24 Відповісти
мерзкая тварь!и это говно Зеленский в Киев пригласил!он что,совсем рехнулся?!
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19.02.2023 13:34 Відповісти
Як на цього придурка можна вплинути,га?Просто купити як хвойду то чому не зробити це?
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19.02.2023 13:56 Відповісти
Якщо цей путінський жополиз не дебіл, то має зрозуміти, що війна в Україні це наслідок договорняка в Грузії в 2008 році!!! І якщо те саме відбудеться в Україні то не факт, що можлива війна Росії та Угорщини в 2025!!! Воно що, не розуміє що людожер хоче крові??? Його можливо спинити лише обухом по голові!
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19.02.2023 13:59 Відповісти
Что то тут не вяжется. Россияне в подавляющем большинстве - финно-угорские и тюркские племена. Проверено недавними генетическими исследованиями. Украинцы - славяне. Какая ещё воина двух славянских стран? Кстати предки венгров - 5 финно-угорских племён. Что кагбе намекает.
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19.02.2023 14:14 Відповісти
Какими иследованиями?))))
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19.02.2023 19:31 Відповісти
Шо такоє?
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20.02.2023 00:58 Відповісти
чтоб он сдох
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19.02.2023 15:29 Відповісти
Замініть Угорщину на Україну в ЄС
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19.02.2023 15:29 Відповісти
І Зе хоче цього ****** бачити в Києві?
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19.02.2023 15:50 Відповісти
Гнида! 🤬
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19.02.2023 17:08 Відповісти
Венгрии нужно войти в состав московии, т к она( Венгрия) никак не может забыть своё фашистское прошлое ( союз с Гитлером). Загадкой остаётся - по какому принципу ЕС принимает в свой состав страны. Как непонятно , как может быть в НАТО Турция - тоталитарное государство ( возможно только из за географии). Венгрия - варвары - родные братья московитов. И венгры и московиты - потомки андрофагов.
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19.02.2023 17:38 Відповісти
Хаты "с краю" горять по статистики и исторической практике куда чаще, чем остальные!!!
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19.02.2023 18:26 Відповісти
в европі є всі механізми щоб прищемити угорських шавок.

отже, не тільки росію не чіпають а вже і російських дружбаків бояться чіпати.

сцикоевропа.
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19.02.2023 20:47 Відповісти
Модьорів з-за Урала копняками докопали "колись" до Європи. Хай, лоуфос, ще дякує, що їх прийняли й терплять, гює кончений!
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20.02.2023 08:02 Відповісти
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