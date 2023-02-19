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У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ із 8 "Калібрами", - ВМС

флот,море,рф,чорне

На бойовому чергуванні у Чорному морі Російська Федерація тримає 10 кораблів, два з яких є ракетоносіями "Калібрів".

Про це повідомляє у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет.

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв, наразі їх три, - ВМС

Автор: 

ракети (4028) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+4
Таке враження що Україна нічого, ну от абсолютно нічого! не робить для знищення військової загрози ********** з моря. Ми вже дуже давно нічого не топимо. Тільки міни збираємо і клянчимо "зерновий коридор" який втрачає будь який сенс зі знищенням флоту ********** в Чорному морі. Ну от як це розуміти - ********* "дозволяє" нам торгувати нашим збіжжям через наші територіальні води. І чому чому кацапи в наших територіальних водах добувають нафту і газ для утримання Криму вкраденими у нас вишками? Чому досі стоїть кримський міст?
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19.02.2023 11:36
+3
Ви не знаєте? Бо агенти ворога у владі гальмують УСІ процеси. Чи чому й досі війскові не забезпечені належним чином при тому що допомога надходить міліардами...... й той хто відповідальний за забезпечення седить на посаді навіть після скандалу з махінаціями.
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19.02.2023 11:42
+3
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль зараз їх асфальтом з білоруським бітумом вимастять, щоб знали….
А були б в Україні ракетні комплекси озброєні Нептунами та Громами…
От вам і оцінка дій/бездіяльності Разумкова-Стефанчука-Зеленського… ціною життя Українців!!
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19.02.2023 12:02
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КР Калибр можно запускать,не отходя от причала.К чему это "боевое дежурство"в ежедневных сводках хз.
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19.02.2023 11:35 Відповісти
Таке враження що Україна нічого, ну от абсолютно нічого! не робить для знищення військової загрози ********** з моря. Ми вже дуже давно нічого не топимо. Тільки міни збираємо і клянчимо "зерновий коридор" який втрачає будь який сенс зі знищенням флоту ********** в Чорному морі. Ну от як це розуміти - ********* "дозволяє" нам торгувати нашим збіжжям через наші територіальні води. І чому чому кацапи в наших територіальних водах добувають нафту і газ для утримання Криму вкраденими у нас вишками? Чому досі стоїть кримський міст?
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19.02.2023 11:36 Відповісти
Ви не знаєте? Бо агенти ворога у владі гальмують УСІ процеси. Чи чому й досі війскові не забезпечені належним чином при тому що допомога надходить міліардами...... й той хто відповідальний за забезпечення седить на посаді навіть після скандалу з махінаціями.
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19.02.2023 11:42 Відповісти
Не топимо тому що це частина ''зернового коридору''. Заробляють агрохолдинги , а ракетами з кораблів руйнують Україну!
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19.02.2023 12:30 Відповісти
Виходить що "зернова угода" це військово-морська зрада України - за пропуск зерна кацапський флот отримує право безкарно знищувати міста і вбивати українців...
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19.02.2023 12:47 Відповісти
Чому, чому…
А чому ху&ло пре- ти не питаешь?!
А якій « баланс сил/ зброї» - ти теж забув?
треба міньш дивитися Люсю Арістович…

запитай чому не чітічів, а генерала Залужного, якому Україна повністью довіряе.
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19.02.2023 15:48 Відповісти
Раз по раз: "три кораблі з двома Калібрами", "шість кораблів з десятьма Калібрами", "три кораблі з трьома Калібрами"...
Мої улюблені новини.
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19.02.2023 11:47 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль зараз їх асфальтом з білоруським бітумом вимастять, щоб знали….
А були б в Україні ракетні комплекси озброєні Нептунами та Громами…
От вам і оцінка дій/бездіяльності Разумкова-Стефанчука-Зеленського… ціною життя Українців!!
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19.02.2023 12:02 Відповісти
я думав 9 ну дякую заспокоїли
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19.02.2023 12:12 Відповісти
Тільки топити якось їх.Сьогодні не стріляють,а завтра буде залп((
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19.02.2023 14:21 Відповісти
 
 