У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ із 8 "Калібрами", - ВМС

На бойовому чергуванні у Чорному морі Російська Федерація тримає 10 кораблів, два з яких є ракетоносіями "Калібрів".

Про це повідомляє у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет.

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;



в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

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