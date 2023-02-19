У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ із 8 "Калібрами", - ВМС
На бойовому чергуванні у Чорному морі Російська Федерація тримає 10 кораблів, два з яких є ракетоносіями "Калібрів".
Про це повідомляє у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, із них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет.
в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 НБ
показати весь коментар19.02.2023 11:36
+3 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар19.02.2023 11:42
+3 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар19.02.2023 12:02
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А чому ху&ло пре- ти не питаешь?!
А якій « баланс сил/ зброї» - ти теж забув?
треба міньш дивитися Люсю Арістович…
запитай чому не чітічів, а генерала Залужного, якому Україна повністью довіряе.
Мої улюблені новини.
А були б в Україні ракетні комплекси озброєні Нептунами та Громами…
От вам і оцінка дій/бездіяльності Разумкова-Стефанчука-Зеленського… ціною життя Українців!!