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Україна вже стала членом ЄС, потрібно лише інституційно це оформити, - Боррель

боррель

Українці у боротьбі з російською агресією змінили історію і довели, що Україна за визначенням належить до Європейського Союзу, і ЄС має уточнити свої процедури, щоб відобразити цю реальність.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Ми маємо змінити наші процедурні правила. Це змінить розміри Європи. Коли ти переходиш із 27 членів до 33, для цього потрібні адаптовані правила прийняття рішення. Це буде складна робота, бо ще до війни в Україні були численні проблеми. Україна має трансформувати свої структури, протистояти корупції та розвивати економіку — все це зараз зруйновано. Україна — член ЄС, це просто має бути інституційно оформлено. Вони мають провести роботу, а ми їм допоможемо та проведемо роботу зі свого боку. Подобається це комусь чи ні", — заявив Боррель.

Дипломат додав, що "Євросоюз — це армія України", оскільки російське вторгнення є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Також читайте: Країни ЄС шукають можливість об’єднати зусилля для спільної закупівлі боєприпасів для України, - Reuters

Автор: 

Україна (5917) членство в ЄС (1259) Євросоюз (13434) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+11
ага. осталось теперь только всю дерьмаковскую ж оп-у в руководство ес интегрировать. шоб уже воровали открыто в европейских масштабах, а не только яйца килограммами по месту.
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19.02.2023 11:58
+7
Квартал тепер буде на евровечірках розважати
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19.02.2023 11:55
+7
Будьте ласкаві, взяти під повний контроль і керівництво, те плісняве, що править Україною.
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19.02.2023 12:03
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Квартал тепер буде на евровечірках розважати
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19.02.2023 11:55 Відповісти
А куда ж вы теперь денетесь если в Европе больше 5млн украинцев а в Украине половина всего оружия НАТО
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19.02.2023 11:57 Відповісти
ага. осталось теперь только всю дерьмаковскую ж оп-у в руководство ес интегрировать. шоб уже воровали открыто в европейских масштабах, а не только яйца килограммами по месту.
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19.02.2023 11:58 Відповісти
Красти буде зручніше не тільки в українців
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19.02.2023 12:00 Відповісти
Ну то Орбану про це розкажіть, бо він, бідненькій, починає відчувати, як дупа репається від сидіння на двох стільцях: один - московія, інший - ЄС та НАТО.
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19.02.2023 12:00 Відповісти
Вчора зацікавився, подивився площу України у порівнянні з іншими Європейськими державами - Україна найбільша!

Думаю - не всі захочуть мати такого конкурента в ЄС!

Але то їхні проблеми!
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19.02.2023 12:02 Відповісти
Територія велика, чудова, розташована поруч, але ВВП жалюгідний - якщо приборкати потвор за парєбріком, це ідеальне місце для великого і невеликого бізнесу. Ми не конкурент, а майданчик для високоприбуткових інвестицій перш за все.
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19.02.2023 12:57 Відповісти
Так. Територія дозволяє будувати все що завгодно. Населення достатньо для роботи на підприємствах різноманітного профілю. Працівники мають достатнью загальну освіту. Електроенергії після ремонту інфраструктури буде достатньо, виходячи з того що до війни було перевироблення. Водні ресурси достатні. Трохи розгалузити залізничні шляхи, автомагістралі, та відновити річкові перевезення. Це все вирішується. Якщо платити 50 відсотків від середньоевропейської платні то це і бізнесу буде вигідно і українці нікуди не поїдуть заробляти та там же і витрачати зароблене.
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19.02.2023 13:06 Відповісти
Ну подивимось, як нас будуть приймати до Євросоюзу...
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19.02.2023 14:51 Відповісти
Як будемо вступати, так і прийматимуть. Ліквідуємо олігархічну мафію і відкриємо вільний ринок для іноземних інвесторів, приймуть швидко і з радістю. Не ліквідуємо, морквина ще довго тіліпатиметься перед нашим носом.
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19.02.2023 20:02 Відповісти
Вашими б устами, та мед пити!

Практично все моє доросле життя в нашій країні боряться з корупцією і олігархами - вон днями Зелений заявив, що першої в нас вже нема!

А Курочка Ряба з золотими яєчками в нас міністром оборони працює... у воєнний час!
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19.02.2023 20:11 Відповісти
Боротися з олігархічною системою і її невід'ємною частиною - нашою системною корупцією - немає сенсу. Вони або ліквідуються одразу, або живуть до настання через них остаточної смерті України.
А будь-яка з ними боротьба є лише імітацією бурхливої діяльністю з нульовим або від'ємним результатом.
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19.02.2023 20:30 Відповісти
Будьте ласкаві, взяти під повний контроль і керівництво, те плісняве, що править Україною.
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19.02.2023 12:03 Відповісти
Так, але не лише офіційне керівництво у складі тимчасових дрібних мародерів з функціоналом чергових цапів-відбувайлів, а і їх залаштункових поводирів-олігархів.

Без жодних вилучень і від самого 91 року!
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19.02.2023 13:04 Відповісти
керівництво плісняве брати під контроль повинні не європейці, а наш мудрий нарід. і не так брати під контроль, а навпаки, повинен таке керівництво взагалі не обирати до влади.
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19.02.2023 13:22 Відповісти
а документально?? обіцянка-цяцянка -вона така як морквинка на мотузку перед вислючком
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19.02.2023 12:04 Відповісти
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19.02.2023 12:17 Відповісти
обіцяти - не одружуватись!
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19.02.2023 12:10 Відповісти
Так приймайте!.
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19.02.2023 12:23 Відповісти
Ну, так....!!!
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19.02.2023 12:52 Відповісти
Давно бы приняли.Но нужно порядок сперва навести
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19.02.2023 12:58 Відповісти
Не дай Бог. Наведіть спочатку порядок у своїй країні, а потім уже лізти до ЕУ. 73% дебілів, хамів та злодіїв - Європа цього не витримає.
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19.02.2023 13:00 Відповісти
В Європи є така Угорщина і нічого, живе.
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19.02.2023 13:18 Відповісти
Так що треба і далі засирать Європу?
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19.02.2023 14:13 Відповісти
Розслабся, ніхто Україну в ЄС брати не буде, поки не проведуть реформи, не поборять корупцію і не закінчиться війна. А так як з корупцією ніхто боротися не буде (бо корупція це частина Українського менталітету) Україні в ЄС в найблищі десятиліття не бути.

PS:Розмови про вступ України до ЄС то пусті балачки.
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19.02.2023 13:33 Відповісти
Там усі українці відразу пішли захищати свою батьківщину. Зустались одні зе-дебіли. Бід 1950 року в Украйіну було завезено 15-20 мілліонів кацапів з параши. Зараз вони, 73% і вибірають собі клоунів прокацапських. Не можно допустити цю гидоту в Європу.
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19.02.2023 14:58 Відповісти
опять ослу морковка
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19.02.2023 13:06 Відповісти
В Жозепа очі відкрилися під час візиту до москви за рік до війни. З тих пір він наша людина!
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19.02.2023 13:09 Відповісти
То велика проблема, ще біль ніж захоплені території, бо саме інституцій в Україні немає, а тільки кормушки для родичів і друзів.
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19.02.2023 15:02 Відповісти
 
 