Україна вже стала членом ЄС, потрібно лише інституційно це оформити, - Боррель

Українці у боротьбі з російською агресією змінили історію і довели, що Україна за визначенням належить до Європейського Союзу, і ЄС має уточнити свої процедури, щоб відобразити цю реальність.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Ми маємо змінити наші процедурні правила. Це змінить розміри Європи. Коли ти переходиш із 27 членів до 33, для цього потрібні адаптовані правила прийняття рішення. Це буде складна робота, бо ще до війни в Україні були численні проблеми. Україна має трансформувати свої структури, протистояти корупції та розвивати економіку — все це зараз зруйновано. Україна — член ЄС, це просто має бути інституційно оформлено. Вони мають провести роботу, а ми їм допоможемо та проведемо роботу зі свого боку. Подобається це комусь чи ні", — заявив Боррель.

Дипломат додав, що "Євросоюз — це армія України", оскільки російське вторгнення є "екзистенційною загрозою європейській безпеці".

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