Якщо буде зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року, - Порошенко

Головне питання, яке зараз турбує людей - коли закінчиться війна і що для цього роблять світові лідери

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив в інтерв´ю Deutsche Welle у Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ЄС".

Він зауважив, що для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для Росії, трибунал для Путіна і членство нашої держави в НАТО.

"Зараз весь світ дивиться на Україну, а вся увага сконцентрована у Мюнхені. Основні питання, які стоять за підсумками Мюнхенської конференції для пересічної людини: коли закінчиться війна? Що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити її закінчення? Це пронизує весь форум. Глобальна безпека залежить від нашої перемоги", - наголосив Порошенко.

"І сьогодні безумовно кожен з нас має зробити щось для того, щоб перемогу прискорити. Допомогти армії, допомогти Україні", - говорить Петро Порошенко.

"Я вважаю, що є п’ять речей, від яких залежить перемога. Перше - це зброя. Зброї - я вам це кажу як п’ятий Президент - ніколи не буває достатньо. Але Україна сьогодні має достатньо зброї для того, щоб зупинити Путіна, і потребує більше зброї для того, щоб виграти війну. Більше зброї - швидше буде мир", - говорить Порошенко.

"Друга позиція - це санкції. І сьогодні ми говорили з Урсулою фон дер Ляйєн, сьогодні ми говорили з міністрами закордонних справ - тому що наступного тижня буде форум Європейської Ради - щоб закрили всі лазівки для того, щоб обходити санкції. Щоб запровадили нові санкції, які будуть мати мету переполовинити російський експорт. Щоб Путін не мав грошей фінансувати війну, фінансувати вбивства українців. Включно із замороженням ліквідних російських активів", - пояснює п’ятий президент.

"Третє - те, про що говорила віце-президент Сполучених Штатів - це справедливість. Справедливість означає невідворотній трибунал для Путіна. І четверте, про що ми говоримо - це гарантії безпеки, для того, щоб наша перемога вилилася в стабільну безпекову ситуацію у світі. Ми маємо зробити все, щоб Росія не змогла повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО", - зазначає Петро Порошенко.

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"Ми сьогодні наголошуємо, що НАТО зацікавлене в членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити в НАТО. І я як людина, яка ініціювала зміни до Конституції щодо обов’язковості вступу до НАТО, і українці, які є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією, бо більш як 90% підтримують майбутнє членство в НАТО - мають право ставити це питання і чекати, шоб Вільнюський саміт дав гідну, достойну відповідь на українське запитання", – вважає Петро Порошенко.

П’ятий Президент зауважив - тривалість війни залежить від рішучості світу. "Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року. Після третього кварталу, коли Путін вже не буде мати грошей, коли зброя, яку отримають українці, дозволить нам наступати. І коли Росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати Путіна далі. Наша перемога завершиться депутінізацію Європи, депутінізацію Росії, депутінізацію світу", – резюмує Петро Порошенко.