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Новини Війна
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Якщо буде зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року, - Порошенко

порошенко

Головне питання, яке зараз турбує людей - коли закінчиться війна і що для цього роблять світові лідери

Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив в інтерв´ю Deutsche Welle у Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ЄС".

Він зауважив, що для якомога швидшої перемоги Україні потрібна зброя, ефективні вбивчі санкції для Росії, трибунал для Путіна і членство нашої держави в НАТО.

"Зараз весь світ дивиться на Україну, а вся увага сконцентрована у Мюнхені. Основні питання, які стоять за підсумками Мюнхенської конференції для пересічної людини: коли закінчиться війна? Що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити її закінчення? Це пронизує весь форум. Глобальна безпека залежить від нашої перемоги", - наголосив Порошенко.

"І сьогодні безумовно кожен з нас має зробити щось для того, щоб перемогу прискорити. Допомогти армії, допомогти Україні", - говорить Петро Порошенко.

"Я вважаю, що є п’ять речей, від яких залежить перемога. Перше - це зброя. Зброї - я вам це кажу як п’ятий Президент - ніколи не буває достатньо. Але Україна сьогодні має достатньо зброї для того, щоб зупинити Путіна, і потребує більше зброї для того, щоб виграти війну. Більше зброї - швидше буде мир", - говорить Порошенко.

"Друга позиція - це санкції. І сьогодні ми говорили з Урсулою фон дер Ляйєн, сьогодні ми говорили з міністрами закордонних справ - тому що наступного тижня буде форум Європейської Ради - щоб закрили всі лазівки для того, щоб обходити санкції. Щоб запровадили нові санкції, які будуть мати мету переполовинити російський експорт. Щоб Путін не мав грошей фінансувати війну, фінансувати вбивства українців. Включно із замороженням ліквідних російських активів", - пояснює п’ятий президент.

"Третє - те, про що говорила віце-президент Сполучених Штатів - це справедливість. Справедливість означає невідворотній трибунал для Путіна. І четверте, про що ми говоримо - це гарантії безпеки, для того, щоб наша перемога вилилася в стабільну безпекову ситуацію у світі. Ми маємо зробити все, щоб Росія не змогла повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО", - зазначає Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нових санкцій проти РФ

"Ми сьогодні наголошуємо, що НАТО зацікавлене в членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити в НАТО. І я як людина, яка ініціювала зміни до Конституції щодо обов’язковості вступу до НАТО, і українці, які є найбільш євроатлантично оптимістичною нацією, бо більш як 90% підтримують майбутнє членство в НАТО - мають право ставити це питання і чекати, шоб Вільнюський саміт дав гідну, достойну відповідь на українське запитання", – вважає Петро Порошенко.

П’ятий Президент зауважив - тривалість війни залежить від рішучості світу. "Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для Путіна і членство в НАТО - війна може закінчитися цього року. Після третього кварталу, коли Путін вже не буде мати грошей, коли зброя, яку отримають українці, дозволить нам наступати. І коли Росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати Путіна далі. Наша перемога завершиться депутінізацію Європи, депутінізацію Росії, депутінізацію світу", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

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Топ коментарі
+42
Звичайно, у всьому винен Порох. Авторитет шанувальника Януковича не підлягає сумніву.
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19.02.2023 12:02
+33
Відколи Скрябін став великим аналітиком ?
Ну реально . він же агітував за януковича, заробляв бабло.
Чого ви його цитуєте ?
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19.02.2023 12:12
+30
Ех... Обрали клоуна замість розумної людини та патріота (( 73% дебілів (((
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19.02.2023 12:03
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П'ятий Президент зауважив - тривалість війни залежить від рішучості світу.

Світ нерішучий тому тривалість війни залежить від того як швидко розпадеться імперія і не більше того. СРСР також дуже довго "економічно" воювали, але якось здолали
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19.02.2023 12:16 Відповісти
"Зброї - це я вам кажу як п"ятий президент України - ніколи не буває достатньо.Саме тому ми не виготовляли ні ракет,ні дронів,ні танків.А якої холєри їх виготовляти як все одно не вистарчить?"...
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19.02.2023 12:40 Відповісти
звичний для зебіла спосіб перебріхувати. Втім, як тест для занесення до мого кондуїту - зійде.
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19.02.2023 12:50 Відповісти
При Порошенку всі бронетанкові заводи знову запрацювали: Харьковський ,Київський, Житомірський, Львівський. Виробляли танки І БР3, БТР4. Розширяли виробництво на ХТЗ набирали людей у 2 зміни працювали. А після 2019 ХТЗ перейшов на один день роботи на тиждень, а про ці мали заводи вже взагалі не чутно. Бо як тоді дороги будувати, га?
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19.02.2023 13:17 Відповісти
Нуу, з останнім ''пунктом'' при теперішній зеленій владі нам буде важко. Хіба що буде з боку Европи ''фінт''-прийняти так як є, а потім тикнути під ніс ''зеленим'' закони і почати ''по-дорослому брити зелених'' . Але таке лише мрія..
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19.02.2023 12:44 Відповісти
Ой ,чоловіче( Я не уявляю ,що було б якбти ти виграв тоді вибори(((((
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19.02.2023 12:47 Відповісти
не виграв, і ти можеш навіть побачити наяву.
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19.02.2023 12:51 Відповісти
Це ви про що,даруйте?
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19.02.2023 13:14 Відповісти
Про різницю.
Чи вона упоротому авантюристу (навіть не хочеться розбиратися, з якого болота: ********* чи сволотівського) - не помітна?
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19.02.2023 13:59 Відповісти
Ви напевно митець.Даруйте не розумію.
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19.02.2023 14:18 Відповісти
майже все Петро правильно сказав окрім одного: в НАТО нас не приймуть через Угорщину і Австрію (а німці і французи тих вмовляти не стануть). Турція теж закомизиться (приклад фінів і шведів перед очима). Єдина надія - військове співробітництво з окремими країнами НАТО - США, Великобританія, Польща...
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19.02.2023 12:56 Відповісти
так і в ЄС не приймуть через тих же угорців та австріяк??? До речі: Австрія - не член НАТО.
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19.02.2023 12:59 Відповісти
Окреме співробіництво пропонували Зелі 2 роки тому з США. Він відмовився. Маркарова дуже перелякалась за долю Бені.
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19.02.2023 13:18 Відповісти
По великому рахунку нас влаштує любий договір, де США стануть нашим прямим військовим союзником, бо в них є багато ядерної зброї, з ними рахуються. Краще за все , звичайно НАТО, бо це відпрацьований шлях
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19.02.2023 13:20 Відповісти
Порошенко, це той Президент, той політик, який тонко розуміє проблему України і хитрість московії. Він знає тонкості міжнародної політики і намагається допомогти цьому обдуреному і зрадженому народу Кравчуками, Кучмами, Януковичами і особливо Зеленськими, останній прийшов до влади на тонкості брехні і маніпуляцій не для покращення життя наріду, а для покращення життя і панування свого клану "Бень". Можете починати кричати і гавкати в мій бік, що мов не на часі критикувати президента, що в нас війна... я пам'ятаю, що в неас війна і бачу, що його оточення робить з нарідом, прикриваючись війною.
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19.02.2023 13:23 Відповісти
Порошенко правильно сказал, но пока выходит так: Оружие это обещание все в будущем времени и пипеточными порциями. Санкции это вообще минеральная вода ни пользы ни вреда. Трибунал для путина не серьезно при том уходе что он имеет лет 15 а то 20 будет у власти И будет иметь имунитет.
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19.02.2023 14:16 Відповісти
пока не будет ликвидирована вражеская резидентура и агентура, наводнившая все органы политической власти и безопасности, ни о каком переломе в войне и тем более победе, не может быть и речи. без этого, ни одни танки, ни одни самые лучшие на свете самолеты ситуацию не изменят
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19.02.2023 14:16 Відповісти
Не волнуйтесь, следующим президентом станет Арестович, все как вы любите)
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19.02.2023 15:25 Відповісти
вам, зажопним мертвечуковським (та й всім уродним 73%), як правило, потрібен цар. ***** там... чи сралін, чи романов, чи Голобородько, чи овощ - ну, це в залежності від смаку кожного з вас.
Тому ви й Пороха розглядаєте, як можливого царя, навіть попри те, що за час своєї каденції він ініціював безліч демократично-децентралізаційного. А ви Пороха розглядаєте тільки під кутом "обереться. чи не обереться".

Зайве вам з вашим менталітетом пояснювати, що в демократичному суспільстві кандидат до обрання в будь-яку гілку влади повинен відповідати іншим критеріям, ніж "шанс бути обраним"...
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19.02.2023 19:24 Відповісти
Та Ви шо, звичайно таран краще. Ще б рік і він довалив би те, що побудували при Галетею і Полтораку. Але наскільки мені відомо Галетей був недовго, всього три місяці, бо вже, в жовтні вже було призначено Полторака Степана Тимофійовича. Не забуваємо що до них були такі собі громадяни росії і працівники ФСБ: саламатін Дмитро, Лєбєдєв Павло. Призначали їх в міністрерство при януковича. Сьогодні від януковича призначили помічниками в ОП: єлдака, татарова, смірнова та інших.
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19.02.2023 15:57 Відповісти
Война "эРеФии" против Украины должна закончиться не просто её поражением, а полным развалом. "эРеФия", а вместе с ней и "русские" должны исчезнуть с лица планеты, а её население, те кто выживут в сегодняшней бойне, должно наконец-то вспомнить кем они были "позавчера": эрзя, меря и далее по списку... Полные дерашизация и демилитаризация "имперского стада", с выплатой репараций за всё сотворённое ими...
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19.02.2023 20:29 Відповісти
Не уничтоженное зло ведёт к рецидиву ...
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19.02.2023 20:32 Відповісти
наша відповідь чемберлену, тьху, арестовичу.
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19.02.2023 20:46 Відповісти
А в 2008 времени не было?
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20.02.2023 02:41 Відповісти
возможно при победе Порошенко россия не рискнула бы начать войну против УКРАИНЫ. А начала бы с другой страной . С Украиной в любом случае но позже .
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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20.02.2023 08:00 Відповісти
Возможно и при Януковиче не начала бы войны. Было бы, как при Лукашенко сейчас.
Если бы да кабы...
Вот насчет Украины не спорю. Слава Украине и ее народу!
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20.02.2023 14:27 Відповісти
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