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Новини Війна
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Ворог вдарив по селу на Херсонщині, загинула родина, поранено 8 осіб, троє з яких - діти, - ОВА (оновлено)

херсонщина,ексгумація

У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем вкрила село Бургунка Бериславського району. Ворог гатить прицільно по мирних людях!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина - троє дорослих та двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - йдеться у повідомленні.

У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина - 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує бити по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки, є поранені, - ОВА

Пізніше у Херсонській ОВА повідомили, що кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася.

"На цю годину відомо про 8 постраждалих, з яких 3 - це діти. В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28613) жертви (1800) Херсонська область (5781)


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Нежить кацапська.

Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.02.2023 12:31 Відповісти
Правобережье все выносится... В селах вдоль Днепра половины хат уже нету.... Бегут даже те кто и при кацапах не мог бросить хаты и хозяйство....
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19.02.2023 12:39 Відповісти
Це свідомий геноцид народу ,пора вже щось робити в ворога має земля горіти під ногами ,щось рано заспокоїлись.
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19.02.2023 13:43 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі невинно загиблих до Царства Небесного!
Пораненим, Господи, допоможи одужати!
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12.08.2023 12:50 Відповісти
 
 