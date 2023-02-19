Ворог вдарив по селу на Херсонщині, загинула родина, поранено 8 осіб, троє з яких - діти, - ОВА (оновлено)

У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем вкрила село Бургунка Бериславського району. Ворог гатить прицільно по мирних людях!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина - троє дорослих та двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - йдеться у повідомленні.

У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина - 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

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Пізніше у Херсонській ОВА повідомили, що кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася.

"На цю годину відомо про 8 постраждалих, з яких 3 - це діти. В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.