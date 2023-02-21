Путін про заблоковані на Заході статки олігархів: Простим росіянам вас не шкода. Вкладайте в Росію

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабміну подати додаткові заходи щодо деофшоризації економіки.

Про це російський диктатор зазначив сьогодні під час федерального послання, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зауважив, що компанії мають працювати в російській юрисдикції.

"Кожен має можливість вибору. Хтось захоче доживати свого віку в заарештованому особняку із заблокованими рахунками. Це право будь-якої людини. Але настав час уже зрозуміти, що для Заходу такі люди були і залишаться другосортними чужинцями, з якими можна робити все, що завгодно. Настав час зрозуміти, що російські бізнесмени-емігранти залишаться для заходу другосортними чужинцями, навіть якщо куплять титули серів і перів", - заявив Путін.

При цьому він закликав бізнесменів зробити інший вибір - "бути зі своєю батьківщиною".

"Працювати для співвітчизників. Не лише відкривати нові підприємства, а й змінювати життя довкола себе. І таких бійців у бізнесі багато. Саме за ними майбутнє", - заявив Путін, порадивши бізнесменам не ходити і не клянчити свої гроші назад, бо це - даремно.

Путін також заявив, що "ніхто з простих громадян країни не пошкодував тих, хто втратив свої капітали в закордонних банках, хто втратив яхти, палаци тощо".

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"Зараз не варто намагатися щось відсудити. Ви сильні люди, які пройшли сильну школу - вкладайте в Росію, допомагайте школам та університетам. Так заслужите прихильність людей", - додав російський диктатор.