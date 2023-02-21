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Новини
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Путін про заблоковані на Заході статки олігархів: Простим росіянам вас не шкода. Вкладайте в Росію

рублі,активи

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабміну подати додаткові заходи щодо деофшоризації економіки.

Про це російський диктатор зазначив сьогодні під час федерального послання, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зауважив, що компанії мають працювати в російській юрисдикції.

"Кожен має можливість вибору. Хтось захоче доживати свого віку в заарештованому особняку із заблокованими рахунками. Це право будь-якої людини. Але настав час уже зрозуміти, що для Заходу такі люди були і залишаться другосортними чужинцями, з якими можна робити все, що завгодно. Настав час зрозуміти, що російські бізнесмени-емігранти залишаться для заходу другосортними чужинцями, навіть якщо куплять титули серів і перів", - заявив Путін.

При цьому він закликав бізнесменів зробити  інший вибір - "бути зі своєю батьківщиною".

"Працювати для співвітчизників. Не лише відкривати нові підприємства, а й змінювати життя довкола себе. І таких бійців у бізнесі багато. Саме за ними майбутнє", - заявив Путін, порадивши бізнесменам не ходити і не клянчити свої гроші назад, бо це - даремно. 

Путін також заявив, що "ніхто з простих громадян країни не пошкодував тих, хто втратив свої капітали в закордонних банках, хто втратив яхти, палаци тощо". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід прямо причетний до спроб Києва завдати ударів по базах стратегічної авіації РФ, - Путін

"Зараз не варто намагатися щось відсудити. Ви сильні люди, які пройшли сильну школу - вкладайте в Росію, допомагайте школам та університетам. Так заслужите прихильність людей", - додав російський диктатор.

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) актив (239)


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Топ коментарі
+28
Речь ***** на десятки лет станет неоценимым пособием для студентов и аспирантов психиатрических кафедр вузов по всему миру.
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21.02.2023 13:50
+26
Цікаво, він вже справді вірить в усе те, що несе?
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21.02.2023 13:46
+16
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21.02.2023 13:53
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Цікаво, він вже справді вірить в усе те, що несе?
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21.02.2023 13:46 Відповісти
Речь ***** на десятки лет станет неоценимым пособием для студентов и аспирантов психиатрических кафедр вузов по всему миру.
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21.02.2023 13:50 Відповісти
Як казав Станіславський "Не верю!".текст по-дебільному написан.де неповторний орігінал за шестиметровим столом.
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21.02.2023 14:33 Відповісти
Йому все одно. Здихати так з музикою. Ось що буває,коли нікчема та бліда моль,оброблена в спецслужбі доривається до абсолютної влади.
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21.02.2023 13:51 Відповісти
В те, що він несе вірять навіть зебіли. зелений шут теж поборов алігархат, все відібрав і повернув каламойському народу
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21.02.2023 14:03 Відповісти
Мені більш цікаво, чи воно знає про що верещить? "росіі" (***** =)) залишилось кілька місяців на свободі, мабуть від жаху це, у нього!
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21.02.2023 14:38 Відповісти
Істерика і агонія! Істерично-агонізуючий стан, схожий на стан Гітлера, зразка початку 1945-го року! Так, трохи завуальований, під дією ядерного "заспокійливого", та вже зрозуміло - галас приреченого на смерть, тяжку і болісну, і - неминучу! )
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21.02.2023 15:04 Відповісти
В гробы...перспективные инвестиции...
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21.02.2023 13:46 Відповісти
Поздно. Усё.
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21.02.2023 13:47 Відповісти
все выпал такого бреда я еще не слышал сказочные дубы в этой стране а самый главный сморчок в экстазе после принятия мухоморов
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21.02.2023 13:48 Відповісти
В московии в последнее время прямо эпидемия патриотизма. Иногда встречаются тяжелые обострения. В этих случаях жертвы, как Соловьев, Гозманов, Исенбаева или Расторгуев, строят себе дома, замки и виллы в странах НАТО, США или Гейропе. В крайнем случае покупают там дорогие апартаменты. В особо тяжелых патологических случаях даже переезжают туда сами или переселяют туда свои семьи, детей или родителей. Некоторые их чада, как дочь Лаврова, даже родной язык напрочь забывают. Дебилы ...
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21.02.2023 13:48 Відповісти
Кацапським баригам простіше ***** замочити. Не розумію,чому цього не робиться. Балаканина про "скрєпі,асобій путь і вялічіє" скінчилася. Тут або *****,або олігархат.
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21.02.2023 13:48 Відповісти
Там 100 миллионов "******". Потеря одного ничего не изменит. Алкаш Медведев, ****** Кадыров, кровожадные Сечин или Кириенко ничем не лучше, если не хуже.
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21.02.2023 13:52 Відповісти
изменит.
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21.02.2023 13:54 Відповісти
Да подобное уже было. А потом сдох сталин и все моментально переобулись. И его же поносили.
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21.02.2023 14:07 Відповісти
изменит.
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21.02.2023 14:31 Відповісти
Саме тому і змінить , тому що там сто претендентів на один трон .
Вони вже зараз поперегризали б глотки один одному , та ***** їх стримує .
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21.02.2023 15:25 Відповісти
Стремно якось вкладати в рашку -- може схлопнутись .
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21.02.2023 13:52 Відповісти
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21.02.2023 13:53 Відповісти
Тем временем бывшая жена *****, срочно продает квартиру в Испании. боится попасть под санкции. Есть у многих спецслужб подозрение что ***** хоть и развелся но продолжает ее финансировать.
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21.02.2023 13:53 Відповісти
Я так понял, сынуля соловьева встанет на московскую биржу труда сразу?!
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21.02.2023 13:55 Відповісти
Вакансия: элитная гей-шлюха уже с готовым погонялом блонди
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21.02.2023 14:34 Відповісти
Щось забагато сьогодні бункерного
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21.02.2023 13:56 Відповісти
×уйлу залишилося оприлюднити декларацію про доходи і повіситися на мавзолеї разом з піськовим
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21.02.2023 13:57 Відповісти
А в Мордоре не опасно вкладывать деньги?или на войну доить будут,или экономика рухнет.А так-хоть на благое дело деньги пойдут,на восстановление Украины.
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21.02.2023 13:57 Відповісти
Лютий мікс імперця та популяста (коротше, комуняка)
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21.02.2023 13:57 Відповісти
Будьте с "родиной". Стройте себе бункеры и хоккейные дворцы.
Второе вам вряд ли понадобится, а первое- точно.
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21.02.2023 13:58 Відповісти
Ще б закордонні активи *уйла заморозити! Цікаво що б він тоді квакнув би?
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21.02.2023 14:00 Відповісти
… "ніхто з простих громадян країни не пошкодував тих, хто втратив свої капітали в закордонних банках, хто втратив яхти, палаци тощо"… . Все оточення Путіна назбирало чи накрало на кільки життів гроші, тепер ці гроші втратили через Путіна, стали жебраками і Путін заявляє, що їх не шкода. Дівуюсь, скільки оточення Путіна буде його терпіти, мабуть скоро вб'ють
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21.02.2023 14:03 Відповісти
А кто виноват в этом, до войны кто вообще кацапских толстосумов трогал?) Ай яй яй и кто, кто это сделал(с)
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21.02.2023 14:06 Відповісти
пилит всех сук, на которых сидит, - подумал Штирлиц
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21.02.2023 14:07 Відповісти
"было ваше, стало наше"(с)
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21.02.2023 14:08 Відповісти
Мне кажется Запад поступил глупо грабя этих бандитов. Они должны были дальше мародерить в снежной бензоколонке. Где теперь им самим прятаться и прятать наворованное.
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21.02.2023 14:29 Відповісти
им теперь нечего прятать - доходы не те...
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21.02.2023 14:33 Відповісти
Дело не только в Абрамовичах, а в будущих поколениях воров которым теперь бежать некуда.
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21.02.2023 14:37 Відповісти
Самі ховатися будуть в Сибіру, а награбоване вкладати в економіку московії (ну тобто в найм особистої армії та закупку для них зброї та спорядження). Геніальний хід недопалка: і Сибір заселятиметься, і гроші в країні лишаться
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21.02.2023 15:04 Відповісти
феерический *************** *******........радуйтесь крепостные московии ....................
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21.02.2023 14:31 Відповісти
странно что он попер против олигархов.. пчелы проиив меда? приближает свой конец?
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21.02.2023 14:47 Відповісти
А чому пуйлові доньки ні зі своєю батьківщиною? Усі їхні випередиші чомусь на заході гниють
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21.02.2023 15:05 Відповісти
і я кажу що на росії є чим занятись і подорожувати є де... сидіть і не рипайтесь москалі.
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21.02.2023 15:52 Відповісти
Говорить про "деофшоризацию" перед теми, кто деньги туда и выводит.

Но сообщение ясно: грабить вас и отбирать ваш бизнес имеем право только мы
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21.02.2023 16:24 Відповісти
олігархи давно могли б замочити під@ра і нормально далі жити
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21.02.2023 21:07 Відповісти
 
 