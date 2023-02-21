Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Херсон.
Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.
У мережі також публікують наслідки обстрілу.
Топ коментарі
+73 Ольга Жмудовська #551244
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+37 Чайка Київ
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вы предлагаете украинцам стать такими же подонками как и москали/террористы?
тогда конечно, вы правы.
пор моему мнению, ничего человеческого нет в людях, которые ОСОЗНАННО убивают безоружных. Не случайные жертвы (такое бывает на войне), а когда сознательно бьют по жилым кварталам.
и в истории и у историков и обычных людей не никаких сомнений, что разрушение той же Хиросимы или тотальное уничтожение Дрездена были хоть как-то оправданы.
есть только одна причина, почему их не осудили на военных судах - потому что "победителей ен судят". но с моральной точки зрения (да и с военной) этой жестокости нет никакого ни объяснения ни оправдания.
в нашей же ситуации если Украина осмелится бомбить гражданские объекты в РФ - нас могут просто лишить военной помощи и все. это если вас не волнуют вопросы морали и вы попросту подонок.
Если ты воюешь со скотами и тварями- не значит что самому надо становиться скотом или тварью. А если стал убивать мирных и считать что это нормально - читай что орки тебя победили и ты стал таким же орком как они сами.
Їм пофіг на нас, на дітей, старих. Вони радіють!!!
І я буду радіти. Смерті кожної кацапської тварі..бо з їх адабрямса і в мене вже немає чоловіка.
поварнеться до вас 100% і вдарить дуже боляче 😡
Їм пох...
Он десятиріччями конфлікти йдуть,в Африці мільйони загиблих, а вони може озабоченость, чи фуру жратви..в кращому випадку
Тут немає на кого надіятися, окрім на свою країну, народ, на себе..
инфантильная точка зрения. беззубая и безрукая.
Я так зрозумів, Ви вважаєте дипломатичні та міжнародні досягнення та вагомість Порошенка набагато більшими ніж Зеленського, теж не погоджуюсь, не бачу я таких фактів. Нагадаю, вчора до Зеленського приїжджав в Київ Президент США, а от Порошенко сам їздив в США, та так і не зміг зустрітися з Президентом. Не те щоб я фанат Зе, але це просто факти.
Тобто ВСЕ ПОЗНАЄТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ. Тоді при владі були дорослі професіонали-державники, які розуміли як керувати країною навіть в тих непростих умовах. А в 2019 країною почали рулити в турборежимі ХЗ хто, без досвіду, без клепки в голові, з ватними мозгами, зі зневагою до країни та народа, навіть цього не приховуючи... Тож ***** просто скористався цим унікальним шансом і ми отримали те, що обрали у 2019 - "шашличкі" 24.02.22.
А Байден молодець, приїхав у столицю воюючої України, утер носа ***** та своїм політичним опонентам. З 2014 по 2019 американський президент не приїздив до України, тому що тоді В ЦЬОМУ НЕ БУЛО ПОТРЕБИ, слава богу, українські міста по всій Україні тоді не обстрілювалися 24\7, не було трагедії в Бучі, Маріуполі, Ірпені, Ізюмі, не було мільйонів біженців... Але мудрий нарід уставший ат вайни захотів "паржать" та погратися з долею в рулетку...
"Саме тоді москалів викинули з Ради Європи, саме тоді були перші антимоскальські резолюції ООН"
А Ви перелічувати стали не внутрішні а саме міжнародні досягнення. Саме тому я і відповів щодо міжнародних досягнень. Тож, це Ви плутаєте)
Щодо внутрішньої політики, так, згоден, було якось веселіше, хоч курс і обвалився і комуналка виросла, і згоден, якось Порошенко домовлявся, щоб не сталося великої війни, згоден.
"ВСЕ ПОЗНАЄТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ" - чесно кажучі, якщо з такого принципу, то при Ющенко було краще) ніж при Порошенко)
Та і при Кучмі жили)
"Пороха не було абсолютної влади, бо в парламенті у нього не було "монобільшості"
У Ющенко не те що монобільшості, у нього буде величезна опозиція партії регіонів, та ще на додаток Тимошенко, для повного щастя)) але людина тримала більш менш мир та розвиток.
Крім того, у жодного Президента, крім Зеленського, ніколи не було монобільшості, тож це не тільки у Порошенка.
"вся країна зараз відчуває на собі" - так, але ж треба визнати, війну Зеленський отримав у спадок від Порошенка, який йшов під гаслом за два тижні мир зробити
Та і куди воно поділося, в 2019, якщо було вже в 2016? Продали його комусь, чи що? Якщо так, чому Порошенко про це не каже?
"не дала перетворити її в широкомасштабну, " - так, але наприклад дали захопити в полон наших моряків разом з кораблями. Не кажучі про котли іловайскі ці, м'яко кажучі, чутливі поразки.
"
тоді для України був виграний час,"
Але шляхом підписання Мінських домовленостей, неможливість виконання яких і стало в подальшому платформою для продовження конфлікту, хоча можна було зробити нормальні домовленості, життєздатні, підтримка була, Президент Франції та Німеччини були сторонами підписантами та були за Україну.
"Широкомасштабна війна, яку Україна отримала 24.02.22. це 50% заслуга *****, а 50% зелених ватників-мародерів."
Жодного відсотка помилкам Порошенко не залишаєте?)
Крім того,самі бачили, програш виборів з різницею не в 5 відсотків, а в 5 разів, та кому, актору який ніколи не був в політиці - хіба тут немає результатів помилок Порошенко, які і дали такий результат? Чи тіки одна причина, народ дурний? Так народ голосував же проти Порошенко, а не за когось.
Та і куди воно поділося, в 2019, якщо було вже в 2016? Продали його комусь, чи що?
Схоже ви не в Україні живете, якщо досі не в курсі як з 2019 згорнули фінансування ВСІХ ракетних програм і по Нептунам і по Вільхам і по Грому, як збанкрутували танковий завод Малишева у 2021 р. та багато іншого.
"не дала перетворити її в широкомасштабну, " - так, але наприклад дали захопити в полон наших моряків разом з кораблями. Не кажучі про котли іловайскі ці, м'яко кажучі, чутливі поразки.
Ви це серйозно??? Чи то такі "жарти" ?? Зараз у нас кожного дня гине стільки хлопців, скільки тоді під Іловайськом. Тоді у 2014, Іловайськ був результатом того, що по-перше незалежна Україна ще не мала досвіду війни взагалі і з москалями зокрема, не було офіцерів з бойовим досвідом, а по-друге, тоді ніхто не думав, що москалота може пообіцяти на офіційному рівні "зелений коридор", водночас використавши його як пастку. Цей страшний досвід тоді був для України та нашого Війська першим досвідом. Інша справа, коли через 7 років, вже у 2022, країна раптом виявилася не готовою до війни, із зброєю закатаною в асфальт із розмінованим півднем, із агентами ФСБ в управліннях СБУ, із не захищеним Києвом та із симулякром президента, який брехав суспільству про "шашличкі", коли вже декілька місяців знав, що буде широкомасштабна війна.
Але шляхом підписання Мінських домовленостей, неможливість виконання яких і стало в подальшому платформою для продовження конфлікту.
Мінські домовленності тоді підписувалися Порохом в тому форматі не для того, щоб їх виконувати. А для того, щоб Україна виграла час для реформування Армії та відновлення оборонноо виробництва. І йому це вдалося. Саме за це його ненавидить ***** та його "слуги" в Україні. Підписавши Мінські домовленності, ***** сподівалося, що будуть проведені так звані "вибори" в ЛуганДоні без виведення москальських військ і без перекриття кордону і таким чином він без подальшої широкомасштабної війни отримував сепарів на всіх щаблях влади в Україні, включно з представництвом їх у ВР. На цьому незалежна Україна б завершила своє існування, бо "мотороли" та "гіві" абсол.тно законно ставали депутатами. Саме ця політична частина потім була названа "формулою Штайнмаєра", яку ваш ЗЕ-колаборант підписав у жовтні 2019 через 5 місяців після обрання і ці вибори вже почали готувати на весну 2020, але протести під ОП, включно з протестами ветеранів АТО не дали цьому відбутися. І тоді включили "план Б" - роззброїли країну, зірвали декілька оборонних річних замовлень, фактично знищили розвідку, зливши "вагнерів" *****, скоротили Армію та влаштували "шашличкі" 24.02.22. разом зі своїми "оманськими" партнерами.
Жодного відсотка помилкам Порошенко не залишаєте?)
Порошенко не зрозумів, що більшість "уставших ат вайни" какіхразніц тоді, у 2019 це інфантильні, безвідповідальні люди, які до вибору президента власної країни підходять менш ретельно, ніж до вибору унітазу у власний клозет. Ідея "Армія, Мова, Віра", з якою тоді йшов Порох на вибори, нажаль не змогла перебороти популістичну брехню "прєзідєнт будєт жить, как учітель, а учітєль, как прєзідєнт". Махровий, "прикольний", креативний популізм, замішаний на маніпуляціях та відвертій брехні, нажаль тоді спрацював. Хто виявився правий? Порох, бо зараз Україна та її Армія, реформована за Порошенка, воює саме за мову, за віру, за те, що нас відрізняє від орків, а не за брехливі лозунги для імбіцилів.