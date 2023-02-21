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Новини Війна
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Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Херсон.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.

У мережі також публікують наслідки обстрілу.

Дивіться: Ворог обстрілює Херсон з "Градів", - ОВА. ВIДЕО

Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 01
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 02
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 03
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 04
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 05
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 06
Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих 07

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+73
так має виглядати бєлгород, курськ, варонєж, мацква, а не Херсон чи якесь інше місто
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21.02.2023 13:59
+39
Клин вибивається клином, інакше до них не дійде.
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21.02.2023 14:06
+37
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21.02.2023 13:56
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21.02.2023 13:56 Відповісти
Пам'ятайте усі ! Це все зробила зелена шобла коли розмінувала кримський перешийок !!!
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22.02.2023 09:11 Відповісти
так має виглядати бєлгород, курськ, варонєж, мацква, а не Херсон чи якесь інше місто
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21.02.2023 13:59 Відповісти
ну, орки действуют именно по такой логике.
вы предлагаете украинцам стать такими же подонками как и москали/террористы?
тогда конечно, вы правы.
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21.02.2023 14:02 Відповісти
Клин вибивається клином, інакше до них не дійде.
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21.02.2023 14:06 Відповісти
Если бьі американцев и англичан волновала судьба роддомов в Дрездене или Хиросиме, они никогда бьі не вьіиграли войну.
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21.02.2023 14:16 Відповісти
Так,хто сіє вітер-пожне бурю.
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21.02.2023 14:23 Відповісти
почему же. выиграли бы. Хиросима вообще ничего не решала, почитайте больше на эту тему.
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21.02.2023 14:25 Відповісти
О том, что решающую роль в победе сьіграл ссср ? спасибо, я єто уже сльішал
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21.02.2023 14:29 Відповісти
Хиросима таки решала все.Потому что,следующим этапом для американцев была наземная операция на территории самой Японии,высадка десантов на хорошо подготовленными японцами,которые на тот момент и не собирались капитулировать, оборонительные позиции,с последующими боями уже в глубине страны.Без Хиросимы 2 мировая война в 1945 году не закончилась.
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21.02.2023 14:33 Відповісти
Якраз Дрезден вже нічого не вирішував. Місяць до завершення війни. Там були одні біженці і нуль важливих військових підприємств. Але 100 тисяч людей спалили. Люди прилипали до розплавленого асфальту як мухи. Почитайте. Про це багато написано.
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21.02.2023 16:55 Відповісти
Як це нічого не вирішила, це помста за перл харбор
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22.02.2023 07:21 Відповісти
месть ничего не решает. и вообще запомните: жестокость - месть труса за некогда испытанный им страх.
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22.02.2023 10:33 Відповісти
в отличие от американцев и англичан кацапы войну не выиграют. А бить в 21-м веке, в эпоху высоточного оружия, по жилому району - могут только выродки
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21.02.2023 14:32 Відповісти
80+% населения росии с вами не согласятся по обоим тезисам
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21.02.2023 14:40 Відповісти
на их мнение пох абсолютно
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21.02.2023 14:56 Відповісти
З вашої логіки,американці та англійці, які бомбили німецькі міста у другу світову,були "подонками"?Русня зараз,як і Німеччина тоді оголосила та вела тотальну війну.
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21.02.2023 14:21 Відповісти
да, однозначно.
пор моему мнению, ничего человеческого нет в людях, которые ОСОЗНАННО убивают безоружных. Не случайные жертвы (такое бывает на войне), а когда сознательно бьют по жилым кварталам.
и в истории и у историков и обычных людей не никаких сомнений, что разрушение той же Хиросимы или тотальное уничтожение Дрездена были хоть как-то оправданы.
есть только одна причина, почему их не осудили на военных судах - потому что "победителей ен судят". но с моральной точки зрения (да и с военной) этой жестокости нет никакого ни объяснения ни оправдания.
в нашей же ситуации если Украина осмелится бомбить гражданские объекты в РФ - нас могут просто лишить военной помощи и все. это если вас не волнуют вопросы морали и вы попросту подонок.
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21.02.2023 14:28 Відповісти
Ничего нет человеческого в самках,прыщявых сопляках,и остальной категории так называемых "безоружных", которые считали себя сверхчеловеками,а остальных-животными,и писяли кипятком, оргазмируя под человеконенависнические речи своего фюрера.
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21.02.2023 14:39 Відповісти
Про невійськові втрати..ото дай Боже, Вам на собі таке відчути.
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21.02.2023 21:45 Відповісти
У вас еще никто не погиб от рук кацапов? У вас жилье целое и не разграбленное? Вот и радуйтесь... А все эти кацапские "мирные" уж постараются, чтобы ваши иллюзии побыстрее развеялись...
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22.02.2023 02:10 Відповісти
у моей родственницы в Ирпене дом разграбили. Знакомые из Херсона бежали под обстрелом, несколько друзей воюют, один погиб, родственница в ПВО работает - контузия.
Если ты воюешь со скотами и тварями- не значит что самому надо становиться скотом или тварью. А если стал убивать мирных и считать что это нормально - читай что орки тебя победили и ты стал таким же орком как они сами.
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22.02.2023 11:41 Відповісти
Кацапи то не люди а світове зборище біологічного сміття, яке осмілилось постійно нападати на інші країни, тому нічого поганого у знищенні цього недонароду немає
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22.02.2023 07:27 Відповісти
Тобто?? Скільки вони вбили, скалічили. Скільки поламаних доль..вибачити?? Не робити??? Ці падли співучасники!! Бо вони, гніди, не тільки мовчки спостерігають!! Они одобряют політіку царя!

Їм пофіг на нас, на дітей, старих. Вони радіють!!!

І я буду радіти. Смерті кожної кацапської тварі..бо з їх адабрямса і в мене вже немає чоловіка.
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21.02.2023 21:43 Відповісти
Несколько минут сомневался ставить ли лайк.... Извините, не знал.... Даже не знаю как реагировать и что сказать... Хотя... Несколько раз был с обратной стороны и прекрасно знаю, что не имеет не малейшего значения, что тебе говорят.... Извините...
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22.02.2023 02:23 Відповісти
А где вы здесь увидели ПРЕДЛОЖЕНИЕ убивать? Зачем вы ВРЕТЕ и МАНИПУЛИРУЕТЕ как кацапы??? Видите как быстро вы свое белое пальто вымазали своим враньем... Я представляю, как вы будете истерить, когда Украина будет делать 100 км зону безопасности вокруг своей границы... Вы и так показали свое моральное уродство, сделав вид, что не заметили что у Марины погиб муж...
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22.02.2023 12:07 Відповісти
Ого.... Вот это вас порвало... Прям скабеееву прослушал, про фОшиздов))) Вы когда пользуетесь словами, хоть поинтересуйтесь их значением)))
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22.02.2023 12:12 Відповісти
так мають виглядати військові об'єкти бєлгорода, курська, варонєжа, мацкви...
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21.02.2023 14:16 Відповісти
Вони самі друг друга перестріляють.
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21.02.2023 17:10 Відповісти
выродки
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21.02.2023 14:01 Відповісти
Та ні. Виродки це надто нейтрально і неточно. Унтерменші. Недолюдки, іншими словами. Я б на місці мешканців Херсона все ж таки від'їхав кудись подалі, куди не діставатиме пацакська артилерія. Не треба грати з долею в "руССкую рулєтку". Сам досить довго сидів під коцабськими обстрілами в Золочеві на Харківщині. До обстрілів потроху звикаєш, бо це "десь там". Але одного разу прилетіло півпакета граду. (Тоді орки ще були в Козачій Лопані). Два олівця влучили один в город, а другий у подвір'я. Я ж від подвір'я відійшов метрів на сто. Чисто випадково, пішов до приятеля рюмку чаю випити. Впав на землю і рахував вибухи. Дивно, але чомусь не всрався, хоча мав би. Бува й таке.
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21.02.2023 17:12 Відповісти
Тварюки кацапські , ви все скоро відчуєте на своїй шкурі , бо бумеранг
поварнеться до вас 100% і вдарить дуже боляче 😡
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21.02.2023 14:06 Відповісти
сьогодні ж треба ці фота та відео з мсця обстрілу показати в ООН всім, в тому числі китайському ***@ну, який вчора щось варнякав про те, як Штати ніби то щось "нагнєтают" в Україні...
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21.02.2023 14:13 Відповісти
"показати в ООН всім"

Їм пох...

Он десятиріччями конфлікти йдуть,в Африці мільйони загиблих, а вони може озабоченость, чи фуру жратви..в кращому випадку

Тут немає на кого надіятися, окрім на свою країну, народ, на себе..
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21.02.2023 14:43 Відповісти
А ви считаете , что не надо распространять в международной прессе?
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21.02.2023 15:02 Відповісти
"само"ничего не распространяется. Если вы ничего не делаете, ничего не распространяете - то свято место пустот не бывает, за вас орки распространят свои фейки, а нам останется разводить руками и ныть как нам "никто не хочет помогать и оон ничего не понимает и т.д..
инфантильная точка зрения. беззубая и безрукая.
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22.02.2023 11:47 Відповісти
Насправді, нашим дипломатам має бути "пох", що москалям "пох", всі злочини москалоти мають бути швидко та ефективно доведені до всіх учасників ООН, не для того, щоб сподіватися на розчулення Китаю чи москальських виродків, а для ретельного фактажу та інформаційного постійного впливу на інші країни. Нажаль, за останні 3.5 роки "керування" зе-мародерів, Україна сама по собі вже майже ні на що не впливає на міжнародному рівні, хоча з 2014 по 2019 вже було не так і тоді саме завдяки зусиллям Пороха та української дипломатисної спільнотии вдавалося стримати осатанілу москальську орду та її апетити. Саме тоді москалів викинули з Ради Європи, саме тоді були перші антимоскальські резолюції ООН і все це було похєрєно ватною промоскальською шоблою зе-мародерів одразу же після приходу їх до влади... Москалі повернулися в Раду Європи вже восени 2019 і в ООН теж змінилося ставлення не на користь Україні, бо якщо "квартальному" керівництву України пох на всі ці зовнішньополітичні питання, то Раді Європи та ООН тим паче...
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21.02.2023 19:04 Відповісти
"інформаційного постійного впливу на інші країни. " - я так не вважаю правильним робити, впливати постійно на інші країни інформаційно, це метод РФ, це нечемно, як мінімум. Запитають - можна розказати як є. А голосити самому, я б так не робив, і не хотів би щоб моя країна робила, тим більш все це коштів коштує немаленьких.

Я так зрозумів, Ви вважаєте дипломатичні та міжнародні досягнення та вагомість Порошенка набагато більшими ніж Зеленського, теж не погоджуюсь, не бачу я таких фактів. Нагадаю, вчора до Зеленського приїжджав в Київ Президент США, а от Порошенко сам їздив в США, та так і не зміг зустрітися з Президентом. Не те щоб я фанат Зе, але це просто факти.
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21.02.2023 19:20 Відповісти
Ви плутаєте причини та наслідки. Вагомість президента країни не в тому до кого їздить він і хто приїздить до нього, а в тому як жила та розвивалась воююча Україна раніше з 2014 по 2019 і як вона живе зараз. Вагомість "попередників", не тільки Порошенка, в тому, що вони примудрились водночас і стримати москалів і розвинути економіку і підвищити вплив української дипломатії та, фактично без військової допомоги Заходу, протистояти спробам ***** створити "новоросію" та піти далі "на Київ", "на Харків", "на Львів" - саме так москалі писали на танках в 2014-2019. І Маріуполь за часів Пороха був звільнений від сепарів та агентів фсб, і більша частина Донбасу була звільнена від "русквавміра" і Безвіз Україна отримала під час війни і асоційоване членство з ЄС і Томос і слава Богу, прийняли "мовний закон", який ЗЕ-колаборанти намагалися змінити разом з ОПЗЖ і курс на ЄС і НАТО в Конституції тоді прописали, хоча ЗЕ-ватники були проти цього... І оборонка розвивалась до 2019, а потім фактично була вбита за 3.5 роки... І бізнес з 2014 по 2019 ніхто не "кошмаріл", бо перевірки бізнесу тоді були заборонені на законодавчому рівні. І кордони тоді ніхто не перекривав, щоб не дай боже хтось не чкурнув у Європу, а зараз з цього зробили непоганий прибутковий бізнес, а депутати та їхні родичі спокійно виїзджають за кордон з мільйонами доларової готівки і хоч би хни...

Тобто ВСЕ ПОЗНАЄТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ. Тоді при владі були дорослі професіонали-державники, які розуміли як керувати країною навіть в тих непростих умовах. А в 2019 країною почали рулити в турборежимі ХЗ хто, без досвіду, без клепки в голові, з ватними мозгами, зі зневагою до країни та народа, навіть цього не приховуючи... Тож ***** просто скористався цим унікальним шансом і ми отримали те, що обрали у 2019 - "шашличкі" 24.02.22.

А Байден молодець, приїхав у столицю воюючої України, утер носа ***** та своїм політичним опонентам. З 2014 по 2019 американський президент не приїздив до України, тому що тоді В ЦЬОМУ НЕ БУЛО ПОТРЕБИ, слава богу, українські міста по всій Україні тоді не обстрілювалися 24\7, не було трагедії в Бучі, Маріуполі, Ірпені, Ізюмі, не було мільйонів біженців... Але мудрий нарід уставший ат вайни захотів "паржать" та погратися з долею в рулетку...
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21.02.2023 20:24 Відповісти
"в тому як жила та розвивалась воююча Україна" - це внутрішня економічна політика.

"Саме тоді москалів викинули з Ради Європи, саме тоді були перші антимоскальські резолюції ООН"

А Ви перелічувати стали не внутрішні а саме міжнародні досягнення. Саме тому я і відповів щодо міжнародних досягнень. Тож, це Ви плутаєте)

Щодо внутрішньої політики, так, згоден, було якось веселіше, хоч курс і обвалився і комуналка виросла, і згоден, якось Порошенко домовлявся, щоб не сталося великої війни, згоден.

"ВСЕ ПОЗНАЄТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ" - чесно кажучі, якщо з такого принципу, то при Ющенко було краще) ніж при Порошенко)
Та і при Кучмі жили)
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21.02.2023 20:34 Відповісти
за Ющенка та Кучму Україна не воювала з москалями. Саме тому треба порівнювати не взагалі, а саме період війни з москалями 2014-2019 та 2019 по сьогодні. Як країна жила 2014-2019 і як зараз. І ще момент дуже важливий у Пороха не було абсолютної влади, бо в парламенті у нього не було "монобільшості" і це добре, бо йому приходилося шукати політичні компроміси, домовлятися с опонентами. Зважати на думку опонентів та враховувати її. Так працює демократія всюди. А що "мудрий нарід" зробив у 2019? Віддав ВСЮ ВЛАДУ і виконавчу і законодавчу в руки вримітивного ватника та його таких самих "слуг", бо їм вже не треба було ні з ким рахуватись для прийняття рішень. І вони не рахувались. Результат вся країна зараз відчуває на собі і ті, хто тоді був "за зе" і ті, хто тоді кричав "не голосуйте за блазня"...
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21.02.2023 21:09 Відповісти
"за Ющенка та Кучму Україна не воювала з москалями. " - так це і добре. Ви ж це в заслугу Порошенко ставите, що не допустив великої війни, а Ющенко не допустив ніякої війни, хоча теж на Донбасі тоді могло бути гарячо.

"Пороха не було абсолютної влади, бо в парламенті у нього не було "монобільшості"

У Ющенко не те що монобільшості, у нього буде величезна опозиція партії регіонів, та ще на додаток Тимошенко, для повного щастя)) але людина тримала більш менш мир та розвиток.

Крім того, у жодного Президента, крім Зеленського, ніколи не було монобільшості, тож це не тільки у Порошенка.

"вся країна зараз відчуває на собі" - так, але ж треба визнати, війну Зеленський отримав у спадок від Порошенка, який йшов під гаслом за два тижні мир зробити
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21.02.2023 21:25 Відповісти
зеленський отримав від Пороха країну із зростаючою з 2016 року економікою, з працюючою оборонкою та з новітніми типами озброєнь, які вже почали ставити на озброєння, завдяки дипломатії тоді "попередники"змогли зупинити війну та не дала перетворити її в широкомасштабну, тоді для України був виграний час, який треба було використовувати на масоване виготовлення озброєнь, а не на масованому крадівництві, коли замість ракет мільярди закатували в асфальт відмивая гроші через "квартальних" друзів та білоруських друзів Лукашенка, при цьому брешучи про те, що "вайни нє будєт, а будут шашличкі". Широкомасштабна війна, яку Україна отримала 24.02.22. це 50% заслуга *****, а 50% зелених ватників-мародерів.
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21.02.2023 21:53 Відповісти
Ну з озброєнням не все так однозначно, якщо згадати Свинарчука) де ті катери та інше
Та і куди воно поділося, в 2019, якщо було вже в 2016? Продали його комусь, чи що? Якщо так, чому Порошенко про це не каже?

"не дала перетворити її в широкомасштабну, " - так, але наприклад дали захопити в полон наших моряків разом з кораблями. Не кажучі про котли іловайскі ці, м'яко кажучі, чутливі поразки.

"
тоді для України був виграний час,"

Але шляхом підписання Мінських домовленостей, неможливість виконання яких і стало в подальшому платформою для продовження конфлікту, хоча можна було зробити нормальні домовленості, життєздатні, підтримка була, Президент Франції та Німеччини були сторонами підписантами та були за Україну.

"Широкомасштабна війна, яку Україна отримала 24.02.22. це 50% заслуга *****, а 50% зелених ватників-мародерів."

Жодного відсотка помилкам Порошенко не залишаєте?)

Крім того,самі бачили, програш виборів з різницею не в 5 відсотків, а в 5 разів, та кому, актору який ніколи не був в політиці - хіба тут немає результатів помилок Порошенко, які і дали такий результат? Чи тіки одна причина, народ дурний? Так народ голосував же проти Порошенко, а не за когось.
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21.02.2023 22:23 Відповісти
Ну з озброєнням не все так однозначно, якщо згадати Свинарчука) де ті катери та інше
Та і куди воно поділося, в 2019, якщо було вже в 2016? Продали його комусь, чи що?

Схоже ви не в Україні живете, якщо досі не в курсі як з 2019 згорнули фінансування ВСІХ ракетних програм і по Нептунам і по Вільхам і по Грому, як збанкрутували танковий завод Малишева у 2021 р. та багато іншого.

"не дала перетворити її в широкомасштабну, " - так, але наприклад дали захопити в полон наших моряків разом з кораблями. Не кажучі про котли іловайскі ці, м'яко кажучі, чутливі поразки.

Ви це серйозно??? Чи то такі "жарти" ?? Зараз у нас кожного дня гине стільки хлопців, скільки тоді під Іловайськом. Тоді у 2014, Іловайськ був результатом того, що по-перше незалежна Україна ще не мала досвіду війни взагалі і з москалями зокрема, не було офіцерів з бойовим досвідом, а по-друге, тоді ніхто не думав, що москалота може пообіцяти на офіційному рівні "зелений коридор", водночас використавши його як пастку. Цей страшний досвід тоді був для України та нашого Війська першим досвідом. Інша справа, коли через 7 років, вже у 2022, країна раптом виявилася не готовою до війни, із зброєю закатаною в асфальт із розмінованим півднем, із агентами ФСБ в управліннях СБУ, із не захищеним Києвом та із симулякром президента, який брехав суспільству про "шашличкі", коли вже декілька місяців знав, що буде широкомасштабна війна.

Але шляхом підписання Мінських домовленостей, неможливість виконання яких і стало в подальшому платформою для продовження конфлікту.

Мінські домовленності тоді підписувалися Порохом в тому форматі не для того, щоб їх виконувати. А для того, щоб Україна виграла час для реформування Армії та відновлення оборонноо виробництва. І йому це вдалося. Саме за це його ненавидить ***** та його "слуги" в Україні. Підписавши Мінські домовленності, ***** сподівалося, що будуть проведені так звані "вибори" в ЛуганДоні без виведення москальських військ і без перекриття кордону і таким чином він без подальшої широкомасштабної війни отримував сепарів на всіх щаблях влади в Україні, включно з представництвом їх у ВР. На цьому незалежна Україна б завершила своє існування, бо "мотороли" та "гіві" абсол.тно законно ставали депутатами. Саме ця політична частина потім була названа "формулою Штайнмаєра", яку ваш ЗЕ-колаборант підписав у жовтні 2019 через 5 місяців після обрання і ці вибори вже почали готувати на весну 2020, але протести під ОП, включно з протестами ветеранів АТО не дали цьому відбутися. І тоді включили "план Б" - роззброїли країну, зірвали декілька оборонних річних замовлень, фактично знищили розвідку, зливши "вагнерів" *****, скоротили Армію та влаштували "шашличкі" 24.02.22. разом зі своїми "оманськими" партнерами.

Жодного відсотка помилкам Порошенко не залишаєте?)

Порошенко не зрозумів, що більшість "уставших ат вайни" какіхразніц тоді, у 2019 це інфантильні, безвідповідальні люди, які до вибору президента власної країни підходять менш ретельно, ніж до вибору унітазу у власний клозет. Ідея "Армія, Мова, Віра", з якою тоді йшов Порох на вибори, нажаль не змогла перебороти популістичну брехню "прєзідєнт будєт жить, как учітель, а учітєль, как прєзідєнт". Махровий, "прикольний", креативний популізм, замішаний на маніпуляціях та відвертій брехні, нажаль тоді спрацював. Хто виявився правий? Порох, бо зараз Україна та її Армія, реформована за Порошенка, воює саме за мову, за віру, за те, що нас відрізняє від орків, а не за брехливі лозунги для імбіцилів.
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21.02.2023 23:26 Відповісти
Не Порох а клоун обіцяв усіх бамбіть, а ******** чомусь Нас? Ющенко і Порох реально найкращі президенти, при кучмі розікрали пів країни, а про опущеного з клоуном й мови нема
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22.02.2023 07:33 Відповісти
Світ має бачити злочини рф.
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21.02.2023 21:18 Відповісти
Він бачить. Це як в житті, краще слухають не того, хто постійно голосно кричить, а той хто говорить ввічливо, небагато, та тихо.
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21.02.2023 21:27 Відповісти
"Ми нє ваюєм с украінскім народам!"... ВИРОДКИ КАЦАПСЬКІ!!!
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21.02.2023 14:15 Відповісти
А потім, коли ми їх будемо на гусені абрамсів намотувати, вони будуть вересчати «анасзачто?!!!
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21.02.2023 14:54 Відповісти
Війна на нашій території тому цивільних гине більше ніж військових.
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21.02.2023 14:57 Відповісти
Херсонцев очень жалко, там в основном патриотическое население, как они встречали оккупантов с украинскими флагами. И чего греха таить, мариупольцы совсем другие.
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21.02.2023 15:00 Відповісти
Так, і Херсонці і Миколаєвці зовсім інші, хоча ждунів вистачає скрізь. Але факт того, шо маріупільски менти у повному складі перейшли на бік націстів ще коли Азов та 36 Бригада морпіхів захищали це місто ні куди не дінеш. Таке ж саме відбувалось і в Миколаєві на протязі 9 місяців. Царство небесно загиблим Херсонцям.
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21.02.2023 16:05 Відповісти
Кацапи мають бути стерті із Землі НАЗАВЖДИ
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21.02.2023 15:08 Відповісти
kacaps'ka merzota mae buty znyschena !!!!!
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21.02.2023 16:45 Відповісти
За це треба вбивати їх ще більше на фронті! Іншої мови кацапи не розуміють...
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21.02.2023 17:16 Відповісти
Пока не загоним россиян хотя-бы в Крым-обстрелы Херсона продолжаться. У парашки полно РСЗО и ракет к ним а там дальность 90 км. Ну и С300-с дальностью до 200 км. Украине как воздух нужны точные ракеты на 150 км чтобы хотя-бы иметь возможность уничтожать РСЗО парашки до того как они станут на боевые позиции. И у Запада такие ракеты есть и причем очень дешевые-всего 40 тыс долларов за штуку. Ну или наступлением ВСУ отвести линию фронта хотя-бы на 100 км от крупных городов таких как Херсон
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22.02.2023 09:33 Відповісти
 
 