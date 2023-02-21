Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Херсон.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.

У мережі також публікують наслідки обстрілу.

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