Міносвіти закликало школи перейти на дистанційку з 22 по 24 лютого через загрозу обстрілів
Міністерство освіти звернулося до начальників ОВА та керівників закладів освіти із рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання у період з 22 по 24 лютого. Це пов’язано із загрозою ударів з боку військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра освіти Сергія Шкарлета.
"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - заявив Шкарлет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах, Рівному та Ніжині Чернігівська область школи переводять на дистанційне навчання через можливі удари росіян на річницю вторгнення.
Також повідомлялося, що у Броварах з 22 по 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ. Перейти на онлайн вирішили і в Івано-Франківській області.
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У вигляді чого?
З дзвіниці?
Де офіційний документ -- Наказ або Лист МОН за його підписом?!!
Бо тільки такий документ є зобов"язуючим для керівників закладів освіти.
Сцикливий ригівський даун! І тут намагається вмити руки і уникнути відповідальності.
Та сама точно ситуація по цьогорічному ЗНО--НМТ. Провал!
Ще й досі сперечаються, у якому вигляді та з якими предметами ця кампанія відбудеться.
Дітям 11-го класу і батькам мало нервів стратила війна?