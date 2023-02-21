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Міносвіти закликало школи перейти на дистанційку з 22 по 24 лютого через загрозу обстрілів

школа

Міністерство освіти звернулося до начальників ОВА та керівників закладів освіти із рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання у період з 22 по 24 лютого. Це пов’язано із загрозою ударів з боку військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра освіти Сергія Шкарлета.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - заявив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкасах, Рівному та Ніжині Чернігівська область школи переводять на дистанційне навчання через можливі удари росіян на річницю вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські школи в різних областях через загрозу ракетних ударів переходять на дистанційне навчання

Також повідомлялося, що у Броварах з 22 по 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ. Перейти на онлайн вирішили і в Івано-Франківській області.

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обстріл (28700) школа (2217) Міносвіти (1415) дистанційне навчання (134)


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Який провидець все знае мабуть пора вже нагороду давать
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21.02.2023 14:16 Відповісти
Да неужели? Что случилось? А вчера буквально тут же ,я читал,что Данилов сказал,что мы не могли попередить граждан страны о предстоящем вторжении 24 лютого и обстрел ракетами.Зато поперидить о шашлыках у спецшутника мозгов хватило. Чувствуете юридическое образование квнэнщика? Аж забирает,так и хочется обнять его до потери пульса.
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21.02.2023 14:16 Відповісти
А що з 25 лютого загрози провокацій і обстрілів з боку кацанщини не буде???
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21.02.2023 14:36 Відповісти
Міністр освіти шкарлєт --- звернувся?
У вигляді чого?
З дзвіниці?

Де офіційний документ -- Наказ або Лист МОН за його підписом?!!

Бо тільки такий документ є зобов"язуючим для керівників закладів освіти.

Сцикливий ригівський даун! І тут намагається вмити руки і уникнути відповідальності.

Та сама точно ситуація по цьогорічному ЗНО--НМТ. Провал!
Ще й досі сперечаються, у якому вигляді та з якими предметами ця кампанія відбудеться.
Дітям 11-го класу і батькам мало нервів стратила війна?
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21.02.2023 15:34 Відповісти
 
 