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Новини Війна
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Наразі відомо про 5 загиблих та 16 поранених внаслідок обстрілу Херсону (оновлено)

херсон

Російські загарбники обстріляли Херсон та Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це у Telegram повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Просто під час промови кривавого диктатора путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню. В Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено 1 цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.

Міськрада Херсону повідомила, що наразі відомо, що 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень.

"5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381)


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Рашисти, це пітараси, які не повинні існувати на Богом даній Землі
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21.02.2023 14:23 Відповісти
"ми не воюєм з народом України" - "чисто руское вранье". Цю божевільну тварюку до трибуналу доводити не треба. А хоругвеносний триєдиний недонародець потрібно денацифікувати тотально, без сертифікату про сдачу іспитів по денацифікації, ніжок Буша, медикаментів, одягу, ПСМ, не видавати.
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21.02.2023 14:33 Відповісти
Те що творить ворог з Херсоном це справжній геноцид ,щось рано заспокоїлись може пора давати відповідь ,ворог розуміє тільки силу.
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21.02.2023 14:42 Відповісти
Интересно,а кто ж воюет,если пленный то повар или на посту стоял?А минёров вообще не надо в плен брать...
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21.02.2023 14:45 Відповісти
...а ми тут слухаємо послання якогось пришелепкуватого покидька таким же покидькам як й він сам..., ось вам послання, дуже красномовне й вичерпане...
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21.02.2023 14:50 Відповісти
 
 