Наразі відомо про 5 загиблих та 16 поранених внаслідок обстрілу Херсону (оновлено)

Російські загарбники обстріляли Херсон та Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це у Telegram повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Просто під час промови кривавого диктатора путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню. В Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено 1 цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.

Міськрада Херсону повідомила, що наразі відомо, що 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень.

"5 людей загинули, 16 - знаходяться у лікарнях міста. Їм надається допомога", - йдеться в повідомленні.

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